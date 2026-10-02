W Wielkiej Brytanii aresztują dziecko "za łowienie ryb"? A jak było
Płaczący chłopiec, a obok niego policjant, który pochyla się nad dzieckiem. Po chwili funkcjonariusz obejmuje chłopca i przytrzymuje go rękami na wysokości ramion i tułowia. Dziecko - około dzisięcioletnie - ma na rękach kajdanki, wyraźnie protestuje, porusza się i odwraca w stronę osoby nagrywającej. W tle widać drugiego chłopca, również skutego kajdankami, którego odprowadza inny funkcjonariusz. Pod koniec nagrania pierwsze dziecko nadal płacze i krzyczy, a stojący przy nim policjant wciąż je przytrzymuje. W tle słychać kobiecy głos: "Nie płacz. Nie rób tego", "nagrałam go" czy "daj mu spokój".
Takie nagranie krąży w polskiej sieci. Powód aresztowania, który podają internauci, jest szokujący. "Brytyjska policja. Morderca Henry’ego Nowaka nigdy nie został skuty kajdankami, ale ośmioletni chłopcy wędkujący bez ważnego zezwolenia - tak" - napisał Piotr Czak-Żukowski z Konfederacji, który zamieścił filmik na portalu X 29 września 2026 roku (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego post wygenerował ponad 18 tys. wyświetleń. Inny internauta, który filmik zamieścił na X, następnego dnia napisał: "Brytyjska policja aresztowała ośmioletniego chłopca za łowienie ryb bez zezwolenia. Tymczasem pięciu dorosłych terrorystów, których zatrzymano przed przeprowadzeniem ataku, wypuszczono za kaucją".
Doniesienia o zakuciu w kajdanki i aresztowaniu małego chłopca z powodu braku pozwolenia na łowienie ryb wywołało oburzenie wielu komentujących posty. "Rasistowska antyludzka policja"; "Prawdziwi bohaterowie zakują dziecko w kajdanki staruszkę spałują a demona pogłaskają po głowie"; "U nas też tak będzie tylko kwestia czasu"; "Nie długo w Anglii będzie tak że jak masz policjanta w rodzinie to będzie wstyd się do tego przyznać"; "Brytyjska policja to patologia"; "Ten naród to żart" - pisali.
Nagranie krąży także w zagranicznej sieci. "Morderca Henry'ego Nowaka nigdy nie został zakuty w kajdanki, ale 8-letni chłopcy łowiący ryby bez ważnego pozwolenia - już tak. Dotarło już?" - napisał 29 września anglojęzyczny internauta, którego post wyświetlono ponad milion razy i podano dalej 20 tys. razy. Inny anglojęzyczny internauta tego samego dnia zamieścił filmik na X i skomentował: "Brytyjska policja aresztowała ośmioletniego chłopca za łowienie ryb bez licencji. Tymczasem pięciu dorosłych terrorystów, których zatrzymano przed przeprowadzeniem ataku, wypuszczono za kaucją. Z brytyjskimi władzami jest coś nie tak".
Jedna ze spraw, którą internauci przywołują w postach, dotyczy zabójstwa Henry'ego Nowaka, studenta polskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii. 3 grudnia 2025 roku 18-latek w trakcie powrotu do domu został pięć razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha Vickruma Digwę. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zamiast udzielić pomocy Nowakowi, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Digwy, że Nowak znieważył go na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł.
W komentarzach do cytowanych postów również pojawiło się wiele słów oburzenia. "Brytyjskie władze postradały rozum. Ci funkcjonariusze powinni kierować się podstawowym zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie potrafią, powinni znaleźć sobie inne zajęcie"; "To naprawdę wstyd! Organy ścigania powinny działać po to, by chronić swoich obywateli!"; "Czy to prawda?! To jest szaleństwo" - pisali. Historia o "aresztowaniu" chłopca (chłopców) za brak pozwolenia na łowienie ryb jest szokująca. Oto co wydarzyło się naprawdę.
Za co zatrzymano chłopców
Nagranie jest prawdziwe. Nie pierwszy raz pojawiło się w sieci i nie pierwszy raz zostało opisane w manipulacyjny sposób. Internauci - zarówno polscy, jak i zagraniczni - zamieszczali filmik już w październiku 2025 roku. Wtedy również opisywali go jako aresztowanie w związku z łowieniem ryb.
Sprawa dotyczy dwóch chłopców. Powód interwencji policji był jednak zupełnie inny, niż sugerują rozpowszechniane w sieci wpisy. Przekaz ten zweryfikowała fact-checkingowa redakcja Reuters. W tekście z 23 października 2025 roku wskazano, że przeprowadzają ją funkcjonariusze policji hrabstwa Kumbria, leżącego w północnej Anglii. Reuters skontaktował się z rzecznikiem policji hrabstwa, który przekazał, że wideo "nie ma nic wspólnego z łowieniem ryb". Jak wyjaśnił, 22 maja w mieście Kirkby Lonsdale funkcjonariusze interweniowali po zgłoszeniu dotyczącym "młodej osoby w kurtce moro, która miała przy sobie nóż".
Sama policja wydała także oświadczenie. Na profilu na Facebooku komisariatu policji South Lakeland w Kumbrii 23 maja 2025 roku ukazał się komunikat, w którym wyjaśniono, co się wydarzyło. "Około godziny 11.30 22 maja 2025 roku Policja Kumbrii otrzymała zgłoszenie od jednej z osób dotyczące grupy chłopców znajdujących się na ścieżce nad rzeką Lune. Jeden z nich miał grozić zgłaszającemu scyzorykiem" - czytamy w komunikacie. Policja relacjonowała, że funkcjonariusze odnaleźli dwóch chłopców odpowiadających przekazanemu opisowi. Ze względu na to, że zgłoszenie dotyczyło grożenia nożem, "dla bezpieczeństwa - chłopców i funkcjonariuszy - podczas przeszukania chłopcom zastosowano kajdanki". "Przeszukanie przeprowadzono, ale żadnego noża nie znaleziono, po czym kajdanki zdjęto" - dodała policja.
"[Procedura] Stop & Search będzie stosowane, gdy będzie to uzasadnione, aby zapewnić bezpieczeństwo członkom społeczności, przy jednoczesnym dążeniu do tego, by każdy był traktowany sprawiedliwie podczas [zbliżających się] targów Appleby" - czytamy na samym końcu. Wspomniana na końcu impreza to Appleby Horse Fair, czyli doroczny zjazd społeczności romskiej i tzw. travellersów.
Jak opisało jeszcze w maju 2025 roku "Daily Mail", kobieta, którą słychać na nagraniu, to matka jednego z dzieci. Reuters w październiku 2025 roku bezskutecznie próbował się skontaktować z rodzicami chłopców. Zatem młodzi chłopcy rzeczywiście zostali zatrzymani przez policję i zakuci w kajdanki, jednak nie miało to związku z łowieniem ryb "bez zezwolenia", lecz ze zgłoszeniem o możliwym posiadaniu noża.
Przestępstwa z użyciem noży i ostrych narzędzi to poważny problem w Wielkiej Brytanii. Rocznie - w samej Anglii i Walii - popełnia się ich około 50 tys. Jak pisaliśmy w Konkret24 na początku 2026 roku "jednym z narzędzi prewencyjnych stosowanych w Wielkiej Brytanii jest procedura Stop & Search polegająca na przeszukiwaniu osób przez policję. (...) kontrola może być prowadzona bez konieczności istnienia podejrzenia wobec konkretnej osoby. Oznacza to, że tak naprawdę każdy może zostać w takim miejscu zatrzymany i poddany kontroli w ramach obowiązujących przepisów".