Gawkowski o wecie Nawrockiego. "Stawiam panu prezydentowi publiczny akt oskarżenia" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Prezydent RP

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W piątek, 13 listopada 2026 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nowe prawo, które wdrażało do polskiego systemu prawnego unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA), miało regulować zasady blokowania nielegalnych treści w internecie.

Ustawa zakładała możliwość blokowania nielegalnych treści - takich, które łamią konkretne artykuły Kodeksu karnego. Chodzi między innymi o namawianie do samobójstwa, stosowanie gróźb, wykorzystywanie wizerunku czy stosowanie przemocy.

Decyzję w sprawie blokowania treści podejmować miał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, od tej decyzji możliwe było odwołanie do sądu. Zdaniem prezydenta to zbyt szerokie uprawnienie. "Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzję, co wolno, a czego nie wolno w internecie" - argumentował prezydent w wystąpieniu uzasadniającym weto.

Wpisy komentujące film prezydenta uzasadniający weto do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Źródło zdjęcia: x.com

"Rolą urzędnika nie jest ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości i niezawisłych sędziów. Nie mogę także pominąć tego, jak uzasadniono powrót do przepisów, które w zasadzie wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej" - dodał prezydent.

Niedługo po opublikowaniu przez prezydenta na portalu YouTube filmu tłumaczącego przyczyny weta internauci i politycy zwrócili uwagę, że do filmu nie można dodawać komentarzy: "Nawrocki tak nie lubi cenzury w internecie, że aż zablokował dodawanie komentarzy" - czytamy we wpisie opublikowanym na Kanale Minus satyryczno-informacyjnego projektu Michała Marszała. Pod nagraniem o wecie ustawy wyświetla się rzeczywiście komunikat: "komentarze są wyłączone".

"Pan prezydent jest tak wielkim orędownikiem wolności słowa, że aż na YouTube wyłączył możliwość komentowania filmu, w którym informuje o tym, że sprzeciwia się temu, żeby ludzie i państwo przestało być bezradne wobec nienawiści, hejtowi, oszustwom i przestępcom w sieci" - oceniła na X europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus [pisownia oryginalna - red.].

Podobnie pisał działacz Razem na Śląsku, Piotr Mosak. "Prezydent walczy o wolność słowa w internecie. Chyba że macie inne zdanie. Wtedy zablokuje komentowanie" - skwitował.

Okazuje się, że wyłączenie komentarzy na kanale YouTube Prezydenta RP nie jest tak nowe, jak niektórzy sugerują. Sprawdziliśmy, czy komentarze można zamieszczać pod filmami publikowanymi na kanałach Sejmu, Senatu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent z "utrwaloną praktyką" wyłączania komentarzy

To nie Karol Nawrocki ani pracownicy jego administracji zdecydowali o wyłączeniu komentarzy pod nagraniami publikowanymi na oficjalnym kanale Prezydenta RP w serwisie YouTube.

Kanał Prezydent RP na YouTubie założono 29 stycznia 2009 roku, za kadencji Lecha Kaczyńskiego. Nie znaleźliśmy na nim filmów, pod którymi widniałyby komentarze internautów. Dzięki archiwalnym wersjom nagrań dostępnym w narzędziu Wayback Machine sprawdziliśmy, jak wyglądało to przed laty.

Najstarsze archiwalne wersje nagrań prezydenta Kaczyńskiego, do których dotarliśmy, pochodzą z 2012 i 2013 roku. Pokazują, że już wtedy opcja dodawania komentarzy była niedostępna.

Noworoczne orędzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego miało w 2012 roku wyłączone komentarze Źródło zdjęcia: youtube.com/@prezydent, WaybackMachine

Wyłączone komentarze widać również pod archiwalnymi nagraniami kolejnych prezydentów. W 2014 roku nie można było komentować nagrania z przyznania Bronisławowi Komorowskiemu tytułu Człowieka Roku 2012 tygodnika "Wprost". Podobnie na początku 2024 roku komentarze były wyłączone pod noworocznym orędziem prezydenta Andrzeja Dudy.

W 2014 roku nie można było komentować nagrania z wręczenia prezydentowi Komorowskiemu tytułu Człowieka roku 2012 tygodnika "Wprost" Źródło zdjęcia: youtube.com/prezydent, Wayback Machine

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta RP, opcja dodawania komentarzy pod nagraniami na kanale YouTube "pozostaje wyłączona od co najmniej kilkunastu lat". "Jest to utrwalona praktyka, stosowana niezależnie od kolejnych kadencji prezydenckich" - tłumaczy w odpowiedzi na pytania Konkret24. Instytucja zastrzega, że "nie dysponuje informacjami pozwalającymi wskazać dokładną datę ani okoliczności podjęcia decyzji o wyłączeniu tej funkcji".

Jednocześnie podkreśla, że na pozostałych profilach głowy państwa w portalach społecznościowych użytkownicy mają już "możliwość komentowania publikowanych treści i uczestniczenia w dyskusji".

Sejm. Komentarze tylko dla transmisji na żywo

Po wyborach w październiku 2023 roku kanał Sejmu w serwisie YouTube stał się na krótko fenomenem polskiego internetu. Transmisje na żywo z posiedzeń parlamentu przyciągnęły setki tysięcy widzów. Oglądali wystąpienia posłów, ich kłótnie oraz riposty marszałka Szymona Hołowni. Obecnie kanał ma 680 tys. subskrybentów.

Podobnie jak na kanale prezydenta, również na kanale Sejmu na YouTubie możliwość komentowania opublikowanych filmów jest wyłączona. Nie skomentujemy takich nagrań, jak to z pożegnania Cobry, psa Straży Marszałkowskiej, czy spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z uczestnikami Campusu Polska Przyszłości.

Według Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu "takie rozwiązanie funkcjonuje od początku istnienia kanału Kancelarii Sejmu na platformie YouTube".

Na kanale Sejmu w serwisie YouTube, podobnie jak na kanale Prezydenta RP, możliwość komentowania filmów jest wyłączona Źródło zdjęcia: youtube.com/SejmRP_PL

Wyjątkiem są wspomniane transmisje na żywo - są to głównie posiedzenia Sejmu i konferencje prasowe. To właśnie tam subskrybujący kanał widzowie mają możliwość komentowania transmisji w specjalnym czacie. Po ich zakończeniu czat zostaje zamknięty. Później komentarze można jedynie odtworzyć podczas oglądania zapisanego nagrania.

Na kanale Sejmu w serwisie YouTube komentować można jedynie transmisje na żywo Źródło zdjęcia: youtube.com/SejmRP_PL

Jednocześnie, podobnie jak Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu umożliwia komentowanie wpisów publikowanych na swoich pozostałych profilach w portalach społecznościowych, między innymi na Facebooku, Instagramie i serwisie X.

Skąd taka praktyka? "Kancelaria Sejmu posiada profile na kilku platformach społecznościowych. Każda z nich ma nieco inne cele oraz profil odbiorców" - wyjaśnia Biuro Obsługi Medialnej.

"Kanał YouTube od początku pełni funkcję uzupełniającego względem Systemu Informacyjnego Sejmu miejsca publikacji dłuższych relacji audiowizualnych z najważniejszych wydarzeń w Sejmie oraz z udziałem organów Sejmu" - tłumaczy. Są tam dostępne m.in. transmisje posiedzeń Sejmu, konferencji prasowych, wystąpień marszałka i wicemarszałków Sejmu. "Nie jest zatem traktowany jako miejsce dyskusji oraz wymiany opinii, niemniej zainteresowani mają możliwość komentowania transmitowanych wydarzeń poprzez okno 'czatu na żywo'" - wyjaśniono.

Komentować wpisy Sejmu można na Facebooku, Instagramie i X, ale obowiązują tam określone zasady. Administratorzy profili Sejmu zastrzegają sobie prawo do kasowania komentarzy, które m.in. naruszają prawo lub do tego zachęcają, dyskryminują inne osoby lub grupy społeczne czy też zawierają wulgaryzmy lub zwroty uznawane powszechnie za obraźliwe.

Senat, podobnie jak Sejm, ogranicza komentarze na YouTubie

Podobnie kanał w serwisie YouTube moderuje Senat - komentarze dla zwykłych filmów są wyłączone, te można zostawiać jedynie w czacie podczas transmisji na żywo.

"Prowadząc swoje kanały w mediach społecznościowych - w serwisach X, Facebook, Instagram oraz na YouTube (poprzez czat na żywo) - Senat umożliwia użytkownikom komentowanie publikowanych postów oraz transmisji" - informuje Konkret24 Kancelaria Senatu.

Kanał Senatu RP na YouTube również ma wyłączone komentarze Źródło zdjęcia: youtube.com/@SenatRzeczypospolitejPolskiej

"Niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie obywatelom przestrzeni do otwartej debaty, komentowania i wyrażania własnych opinii na temat pracy i działań Izby Wyższej" - zapewnia Kancelaria. Jednocześnie podkreśla, że "otwartość na dyskusję nie może jednak oznaczać przyzwolenia na mowę nienawiści, dezinformację czy treści niezgodne z prawem".

Kancelaria informuje, że komentarze pod materiałami na YouTubie wyłączono po raz pierwszy w styczniu 2018 roku (kanał działa od sierpnia 2016). Zaznacza też, że "zdecydowana większość transmisji senackich jest równocześnie emitowana na żywo w serwisach X oraz Facebook, gdzie wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco wyrażać swoje opinie".

Po latach zmiana na kanale premiera

Długo nie można było też komentować nagrań na kanale YouTube kancelarii premiera (kanał założono w lipcu 2009 roku). Potwierdzają to archiwalne zapisy nagrań. W 2017 roku opcja komentarzy była wyłączona pod wystąpieniem premier Beaty Szydło z uroczystości 77. rocznicy deportacji polskich więźniów do Auschwitz. Podobnie było w 2019 roku - komentarzy nie można było dodawać między innymi pod wywiadem premiera Mateusza Morawieckiego dla stacji Fox Business.

W 2017 roku komentarze były wyłączone pod jednym z przemówień premier Beaty Szydło Źródło zdjęcia: youtube.com/premierRP, Wayback Machine

To zmieniło się stosunkowo niedawno. Pierwszy film z komentarzami, do którego dotarliśmy, pochodzi z 24 czerwca 2025 roku. To zapis rozmowy wówczas nowego rzecznika rządu Adama Szłapki z internautami. Ten opublikowano jako gotowy film, nie jako zapis transmisji na żywo.

Pod koniec czerwca 2025 roku na kanale KPRM pojawiło się pierwsze nagranie z otwartą sekcją komentarzy Źródło zdjęcia: youtube.com/premierRP

Od tego czasu kolejne filmy publikowane na kanale YouTube KPRM mają już włączoną opcję komentowania. Kancelaria premiera nie odpowiedziała na nasze pytania o przyczyny tej zmiany.

Ekspert: prezydent daje krytykom łatwy argument

Wróćmy do wyłączonych komentarzy na kanale prezydenta. Z czego może wynikać taka decyzja? Wojtek Kardyś, analityk i ekspert w dziedzinie portali społecznościowych, wskazuje kilka możliwych przyczyn. Wśród nich wymienia obawę przed spamem, groźbami, publikowaniem danych osobowych czy linkami do oszustw, a także względy organizacyjne, takie jak brak odpowiednich zasobów do moderowania dyskusji. "Albo - co w mojej ocenie jest najprostszym wyjaśnieniem - ktoś przed laty wyłączył komentarze i kolejne zespoły 'odziedziczyły' tę zasadę" - dodaje ekspert w komentarzu dla Konkret24.

"Organizacyjnie można to zrozumieć. Komunikacyjnie uważam to za rozwiązanie wygodne dla instytucji, ale mało otwarte na obywatela. Wyłączając komentarze, usuwamy zarówno obraźliwe wpisy, jak i merytoryczne pytania, czy uzasadnioną krytykę" - ocenia Kardyś.

Ekspert zwraca uwagę, że YouTube daje rozwiązania pośrednie - administrator konta może kierować komentarze do zatwierdzenia, filtrować potencjalnie niewłaściwe treści i linki lub czasowo wstrzymać pojawianie się nowych komentarzy. "Nie jesteśmy więc skazani na wybór: pełna blokada albo chaos" - podkreśla. "Ale znowu, ktoś musiałby to nadzorować, zaczęłyby pojawiać się pytania itd. Lepiej wyłączyć. Jest to wygodniejsze" - dodaje.

"YouTube może być traktowany przez kancelarię prezydenta jako archiwum wystąpień, konferencji i transmisji, a Instagram, Facebook czy TikTok, jako miejsca bieżącej komunikacji, zdobywania uwagi i budowania relacji z odbiorcami. Oczywiście, to tylko moja hipoteza, nie wiem, czy faktycznie tak jest" - zastrzega analityk portali społecznościowych.

Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji, gdy prezydent zabiera głos w sprawach budzących duże emocje. "W kontekście weta widzę przede wszystkim problem wizerunkowy: deklaracja obrony wolności wypowiedzi pod materiałem, którego nie można skomentować, daje krytykom łatwy argument" - ocenia.

"Prezydent jest jeden, jest wszystkich Polaków, reprezentuje instytucję publiczną, dlatego oczekiwałbym informacji, dlaczego ograniczają dyskusję i na jakich zasadach ją moderują" - stwierdza Wojtek Kardyś.