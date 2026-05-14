"Pierwszy doradca". Partyjne sztaby przyprawi o ból głowy

Spośród Polaków pytanych, na którą partię zagłosowaliby, gdyby teraz odbywały się wybory parlamentarne, odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 7,5 procent – wynika z sondażu pracowni Opinia24 przeprowadzonego w dniach 4-6 maja tego toku. W kwietniowym sondażu IBRiS na pytanie, na którą partię by teraz zagłosowali, odpowiedź "nie wiem" wskazało 7,3 procent badanych. Ci wyborcy będą szczególnie trudni do pozyskania przez partie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Podobnie jak młodzi, którzy do urn pójdą po raz pierwszy. Wielu z nich pytanych, na kogo zagłosują, w pierwszym odruchu odpowie zapewne: "jeszcze nie wiem".
Jak będą się próbowali dowiedzieć, która partia najlepiej spełni ich oczekiwania? Część może zajrzy do programów partii. Do niektórych dotrą przekazy z kampanii i spotkań wyborczych. Innych mogą przekonać spoty wyborcze.
Jeszcze inni pójdą na skróty: zapytają chatbota.
Gdyby jednak wybory były dziś, dowiedzieliby się, że Trzecia Droga wciąż istnieje i ma konkretne plany (nieprawda), że mogą głosować na Agrounię (ta partia już nie istnieje), że Tusk "załatwił" zwolnienie Polski z relokacji migrantów na wiele lat (nieprawda), a PiS "nie walczy z OZE" (chatboty nie słyszały jeszcze o strategii OZE-sroze?).
A siła perswazji sztucznej inteligencji jest duża, potrafi nawet zmienić preferencje wyborcze - co wykazało międzynarodowe badanie. - Chatboty i duże modele językowe mogą się stać jednym z najbardziej niedocenianych narzędzi wpływu politycznego przed wyborami parlamentarnymi. Coraz częściej będą pełnić funkcję "pierwszego doradcy" dla osób, które nie śledzą polityki na co dzień – ostrzega Dominika Bucholc, ekspertka AI i strategii cyfrowej.
Przy czym takie doradztwo może prowadzić na manowce. Zobaczmy, jak to działa.
Zadajesz pytanie, dostajesz partie w tabelce
Grupę młodych osób w wieku 20-30 lat zapytaliśmy, co chcieliby wiedzieć, zanim podejmą decyzję, na kogo oddać głos. Tematy nie zaskoczyły. Dostaliśmy pytania o to, której partii zależy na niższych cenach żywności i mieszkań; która ma najlepsze pomysły na usprawnienie opieki zdrowotnej; jakie podejście mają partie do praw kobiet i aborcji; która partia ma na uwadze dobrostan zwierząt.
Ale były też pytania, które partie są za wyjściem Polski z UE, a które chcą się pozbyć migrantów z Polski. Były i takie: "Chciałbym, żeby w Polsce była silna armia i inwestowanie w ochronę państwa, na kogo głosować?" albo: "Na kogo głosować, jeśli pracuję i nie chcę oddawać połowy pensji państwu?".