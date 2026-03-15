FAŁSZ

"Nowy samochód służbowy" szefa MSWiA? "Kłamstwo, typowe dla Budy"

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
"Nie stać go, żeby prywatnie takiego kupić?" - pytają internauci po tym, jak europoseł PiS Waldemar Buda zasugerował, że szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie jeździł służbowym Fordem Mustangiem. Tyle że sportowe auto wcale nie trafi do ministerstwa.

Europoseł PiS i były minister rozwoju Waldemar Buda opublikował 14 marca 2026 roku w serwisie X zdjęcie czerwonego, sportowego Forda Mustanga z polską, choć zamazaną, tablicą rejestracyjną. "Nowy samochód służbowy ministra (spraw wewnętrznych i administracji - red.) Marcina Kierwińskiego" - napisał. "Właśnie Mustang V8 450km (koni mechanicznych - red.) trafia do służb, jak się bawić to się bawić" - dodał (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Luksusowy samochód zdaniem polityka PiS miał trafić do szefa MSWiA
Źródło: x.com

Wpis Budy wyświetliło ponad pół miliona internautów. Niektórzy uwierzyli w jego treść i krytykowali rzekomą decyzję szefa MSWiA. "Serio? No nie wierze, że ma takie kompleksy. Nie stać go żeby prywatnie takiego kupić?"; "Znaleźli sobie sposób na życie, brać pożyczki, dzielić się ze swoimi, a durne ludziska niech spłacają. Nie ma to jak żyć i się bawić za cudze" - komentowali.

Wpis pojawił się dwa dni po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej w Polsce unijny program SAFE, z którego ponad siedem milardów złotych miało trafić na sprzęt dla Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, czyli służb podległych MSWiA. Nawiązywali do tego niektórzy komentujący post Budy o "nowym samochodzie służbowym" szefa resortu. "To wiecie już czemu bez SAFE nie będzie na broń, amunicję i umundurowanie Policji"; "Ciekawe ile kamizelek kuloodpornych można by za to kupić?"; "Czyli z naszych podatków idzie na to, a na kamizelki kuloodporne dla policjantów trzeba brać pożyczkę z Unii tak?" - czytamy pod wpisem.

Zdecydowana większość jednak zarzucała byłemu ministrowi w rządzie Mateusza Morawieckiego kłamstwo. "Przecież to bzdura, skasuj to pan"; "To oczywisty, ordynarny fejk nie poparty żadnymi faktami"; "Kłamstwo, typowe dla Budy"; "Typie, przecież to głodna sprawa. Auto skonfiskowane pijakowi z dwoma promilami, trafiło do policji decyzją sądu. Że też się nie wstydzisz tak kłamać"; "Samochód został zabrany pijanemu kierowcy i decyzja sądu zasili zasoby drogówki KGP (Komendy Głównej Policji - red). Były minister robi obecnie za trolla" - pisali internauci.

Tłumaczymy, do kogo należał ten samochód i kto nim będzie jeździł.

"Sąd orzekł przepadek pięknego Forda"

Informacjom podanym przez europosła PiS już po dwóch godzinach zaprzeczyło MSWiA. Rzeczniczka resortu Karolina Gałecka napisała: "Panie Waldemarze Buda, 'bawić się i kłamać to trzeba umieć' a Pan nawet tego nie potrafi. To, co pan pisze - to kłamstwo – i wygląda na to, że robi pan to z pełną premedytacją".

Wytłumaczyła, że "samochód marki Mustang został odebrany pijanemu kierowcy już w zeszłym roku", a "sąd wydał jednoznaczny wyrok: przepadek pojazdu i przekazanie go na rzecz mazowieckiej policji". "Twierdzenie, że jest to samochód na użytek ministra jest fake newsem i obrzydliwym, nieprawdziwym kłamstwem. Może skończy pan z tą swoją 'zabawą' i zacznie wreszcie pisać prawdę? Niech Pan zerknie w lustro czy Panu nos nie urósł?" - podsumowała Gałecka.

Do prawdziwych informacji o samochodzie pokazanym przez Waldemara Budę nie jest trudno trafić w sieci. Wystarczy wprowadzić zdjęcie do wyszukiwarki Google lub poszukać artykułów o Fordzie Mustangu i policji. Można dowiedzieć się z nich, że samochód należał do Kamila S., który w kwietniu 2025 roku prowadził go, mając ponad dwa promile alkoholu we krwi. Policja zatrzymała go w gminie Sońsk w województwie mazowieckim i skierowała akt oskarżenia do sądu, a ten we wrześniu 2025 roku skazał go na karę grzywny, orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata i zarekwirował mu samochód, który stał się własnością Skarbu Państwa.

"Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego - pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym. Według ustaleń dochodzenia - sportowy pojazd jest wart około 150 000 złotych" - zaznaczył w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Prokurator zawnioskował także, żeby przekazać zarekwirowany samochód do Komendy Głównej Policji, aby mógł posłużyć policjantom do ścigania przyszłych piratów drogowych. Sąd przychylił się do tego wniosku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Auto jest już coraz bliżej ponownego wyjechania na polskie drogi, tym razem prowadzone przez policjantów. Jednemu z użytkowników TikToka 12 marca 2026 roku udało się uchwycić, jak przewożono je na lawecie już w policyjnych barwach. Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska 14 marca potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej, że już wkrótce funkcjonariusze oficjalnie zaprezentują nowy samochód, który trafi do jednej z komend mazowieckiej policji.

Do wpisu Waldemara Buda z fałszywymi informacjami odnieśli się też sam Marcin Kierwiński i rzecznik rządu Adam Szłapka. "Panie Buda, to nie jest nawet kłamstwo, to ordynarny i prymitywny fejk. Idealnie oddaje on jakość Pańskiej aktywności w polityce i Pańskie możliwości intelektualne" - napisał Kierwiński. "Uwaga: kłamstwo! Buda – oprócz tego, że jest skrajnie niekompetentny – jest też zwykłym oszustem" - stwierdził Szłapka.

Mimo wszystkich tych uwag i notki społeczności, w której ostrzega się odbiorców wpisu przed manipulacją, po 24 godzinach od publikacji Waldemar Buda nadal nie usunął swojego posta. Adam Traczyk, politolog z Fundacji "More in Common Polska", skomentował: "Typ został przyłapany na ordynarnym kłamstwie i nic. Żadnej reakcji, żadnych przeprosin, żadnej skruchy, żadnej reakcji środowiska".

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP; Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie

Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Nawrocki wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Prezydent wetuje ustawę o SAFE. Sześć manipulacji w orędziu
Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaJakub Zulczyk
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za nagranie
Irańskie łodzie gotowe "do blokady cieśniny Ormuz"? Co to za film
Michał Istel
Kijów po rosyjskim ataku - 22.02.2026r.
Pięć mitów Kremla o wojnie w Ukrainie. Jeden szczególnie mocny w Polsce
Świat
Krzysztof Gawkowski o podatku cyfrowym we Francji
FAŁSZGawkowski: "Francja na podatku cyfrowym zarobiła 10 miliardów euro". Dużo mniej
Jakub Zulczyk
Patryk Jaki o Czechach i Słowacji, które według niego wypowiedziały ETS
FAŁSZJaki: Czechy i Słowacja jakoś mogą wypowiedzieć ETS. Ale one nawet nie chcą
Michał Istel
Władysław Teofil Bartoszewski
FAŁSZBartoszewski: Irańczycy "przypadkowo" zniszczyli własną szkołę. "Jak tak można kłamać?"
Michał Istel, Jakub Zulczyk
George Soros i akta Epsteina
FAŁSZTrump dobrał się do Sorosa? Co wiemy o relacjach o areszcie i ucieczce do Dubaju
Gabriela Sieczkowska
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
"Dywidenda kłamcy". Podpalili Bliski Wschód, zapłonęła sieć
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna KarczewskaGabriela Sieczkowska
Amerykańscy piloci "aresztowani". Kiedy i za co?
Wojskowi "aresztowani", bo "odmówili transportu broni do Izraela"? Nie za to
Renata Gluza, Jakub Zulczyk
Konkret24. Czarnek o SAFE: "musimy negocjować z Ukraińcami". Nieprawda
"Musimy negocjować z Ukraińcami". O czym on mówi?
Gabriela Sieczkowska
Przemysław Czarnek
Czarnek o systemie ETS: "wypowiadamy to". Tylko jak
Michał Istel
W Dubaju rzekomo zatrzymano 19 Ukraińców, którzy mieli plądrować i napadać na zakłady jubilerskie
FAŁSZ"W Dubaju grupy Ukraińców rabują jubilerów i kradną samochody"? Co nie pasuje
Jakub Zulczyk
Kanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
FAŁSZKanada i "mordowanie noworodków". Wraca "niepokojące oświadczenie lekarzy"
Jakub Zulczyk
Tak miał wyglądać prezent dla kobiet pracujących w MON, przekonuje internautka
FAŁSZ"Skarpetki bezuciskowe" od ministerstwa obrony na Dzień Kobiet? Co na to resort
Gabriela Sieczkowska
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą"?
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą". A naprawdę?
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelJakub Zulczyk
Marija Zacharowa
Zacharowa "opowiada" o konflikcie w Iranie. Narracje Kremla dla Polaków
Zuzanna Karczewska
Ursula von der Leyen
FAŁSZ"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Zuzanna Karczewska
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Bomby termobaryczne Iranu, radary USA, płonący Izrael. Eskalacja fałszu
Zespół autorów
Gabriela SieczkowskaMichał IstelZuzanna Karczewska
Rzekomo trafiono amerykańskie obiekty wojskowe w Iraku
"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
Gabriela Sieczkowska
"Uwaga kierowcy!"
"Uwaga, kierowcy!", "tankuj teraz!". W tej akcji grają na strachu
Michał Istel
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Fejki wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie
"Eksplozja" na lotnisku w Dubaju, amerykański lotniskowiec "zatopiony"... A naprawdę?
Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk
"Al-Kaida przyłącza się do wojny po stronie Izraela?"
FAŁSZ"Al-Kaida przyłącza się do wojny?" Skąd to nagranie
Michał Istel
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"?
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"
Michał Istel
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie". Wojna na fałszywki
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki
Michał Istel
Celebryci i kanibale. Dlaczego w aferze Epsteina absurd wygrywa z ofiarami
"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina
Zuzanna Karczewska
Tokio, tajemnicze czarne płytki i prąd "dzięki ludzkim krokom"
Tokio "zamienia każdy krok w prąd"? Tajemnicze "czarne płytki" intrygują
Jakub Zulczyk
Premier Włoch Giorgia Meloni
"Włochy zakazały parom homoseksualnym posiadania dziecka"? Zakazały czego innego
Gabriela Sieczkowska
