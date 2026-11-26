"Porównanie angielskich i chińskich kadetów". Tylko czy ma sens
"Porównanie Angielskich i Chińskich Kadetów" - ogłasza anonimowy użytkownik na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączył nagranie - zmontowane dwa fragmenty wideo.
Pierwszy ma pochodzić z Wielkiej Brytanii. Widać na nim młodych ludzi - chłopaków i dziewczyny - maszerujących w mundurach. Nie jest to przykład idealnej dyscypliny. Drugi film prezentuje oddział chiński. W tym przypadku krok marszowy jest idealnie zsynchronizowany. Podpis sugeruje, że ten przemarsz odbył się w Moskwie.
Do filmu nagrany jest komentarz po angielsku. Autor prześmiewczo komentuje maszerujących Anglików: "To jest przyszłość naszej armii. I wiecie co? Jestem z nich naprawdę dumny. Po prostu popatrzcie, jak sobie radzą. (...) zobaczcie, jacy są odważni". Natomiast komentarz o chińskich żołnierzach jest pełen podziwu, komentator jest pod wrażeniem synchronizacji i dyscypliny chińskich wojskowych. Wpis został wyświetlony niemal 49 tys. razy.
Film pierwotnie opublikowało anglojęzyczne konto na TikToku. Na tej platformie materiał został wyświetlony ponad 313 tys. razy. "W Chinach wszystko jest wykonane perfekcyjnie brawo Chiny" - głosi polskojęzyczny wpis jeden z internautów. Jednak nie wszyscy są przekonani co do sensowności zestawienia z nagrania.
"Porównanie szkółki mundurowej vs kompania reprezentacyjna XDDDD"; "W 1940r armia ZSRR też maszerowała najlepiej na świecie. A rok później cofała się 70 km na dobę. Trzeba pamiętać , ze komuniści mają najlepsza na świecie propagandę"; "Chińska to byla kompania reprezentacyjna a nie kadeci, dlatego nie podbarwiaj. Porównaj obie kompanie" - komentują wpis internauci.
Sprawdzamy, skąd pochodzą zestawione we wpisie nagrania, kto na nich maszeruje i czy porównanie "angielskich i chińskich kadetów" ma sens.
Pochód na cześć burmistrza
Pierwszy film wykorzystany we wpisie faktycznie pokazuje kadetów. To uczniowie Forest School (prywatnej szkoły dla chłopców i dziewcząt w wieku 4-18 lat położonej w dzielnicy Waltham Forest w północnej części Wielkiego Londynu) podczas parady Lord Mayor's Show w Londynie w 2026 roku. To coroczna parada z okazji objęcia urzędu przez burmistrza (Lord Mayor) City of London - historycznego centrum Londynu.
Lord Mayor City of London to obecnie stanowisko głównie ceremonialne - związane z biznesową promocją Londynu, piastowane przez rok. Nie należy go mylić z burmistrzem Londynu - od 2016 roku jest nim Sadiq Khan - który kieruje władzami całej brytyjskiej stolicy.
Nagranie z udziałem kadetów z Forest School w paradzie, które potem zostało zestawione z chińskimi żołnierzami, opublikowało konto na Faceboooku zajmujące się pokazywaniem brytyjskich tradycji.
Kadetów z Forest School widać również na innych nagraniach z tegorocznej parady w Londynie. Na początku dwóch uczniów niesie transparent z napisem "Forest School CCF", kolejny kadet niesie proporzec (sztandar), a potem maszeruje reprezentacja szkoły. Zdjęcia kadetów z Forest School na paradzie są również dostępne na profilu szkoły na Facebooku.
Na stronie szkoły znajduje się informacja o tym, że w ramach edukacji uczniowie mogą działać w ramach Połączonych Sił Kadetów (ang. Combined Cadet Force, CCF). CCF to organizacja młodzieżowa finansowana przez brytyjskie ministerstwo obrony. Jej członkowie mają "możliwość rozwijania umiejętności pracy zespołowej, odporności psychicznej i przywództwa".
Zaangażowanie w CCF ma zachęcać do ewentualnej służby wojskowej w dorosłym życiu, jednak sama CCF nie jest częścią sił zbrojnych. Program CCF w Forest School skierowany jest do dzieci w wieku 11-18 lat.
Chińczycy świętują Dzień Zwycięstwa w Moskwie
Nagranie chińskich żołnierzy nie pokazuje dzieci (nastolatków), ale dorosłych mężczyzn, nie kadetów, tylko Gwardię Honorową Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. To odpowiednik polskiego Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Wykorzystany w zestawieniu film zamieściło na platformie YouTube konto China News - jednej z kontrolowanych przez chiński rząd agencji prasowych. Film pochodzi z 9 maja 2025 roku, kiedy to w Moskwie odbyła się parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa - święta upamiętniającego zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.
W 2025 roku parada odbywała się z okazji 80. rocznicy zakończenia wojny. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały opublikowane przez rzeczniczkę chińskiego MSZ i Xinhua News Agency - inną chińską agencję informacyjną. Tych chińskich żołnierzy widać też na innych nagraniach z tego wydarzenia.
Rację mieli więc internauci komentujący wpis na X. Autor nie zestawił ze sobą angielskich i chińskich kadetów, ale porównał reprezentacyjny oddział chińskiej armii z brytyjskimi nastolatkami.