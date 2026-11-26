Świat "Porównanie angielskich i chińskich kadetów". Tylko czy ma sens Szymon Rębowski |

Żołnierz USA miał szpiegować na rzecz Rosjan. Zatrzymały go brytyjskie służby Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: x.com

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"Porównanie Angielskich i Chińskich Kadetów" - ogłasza anonimowy użytkownik na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączył nagranie - zmontowane dwa fragmenty wideo.

Pierwszy ma pochodzić z Wielkiej Brytanii. Widać na nim młodych ludzi - chłopaków i dziewczyny - maszerujących w mundurach. Nie jest to przykład idealnej dyscypliny. Drugi film prezentuje oddział chiński. W tym przypadku krok marszowy jest idealnie zsynchronizowany. Podpis sugeruje, że ten przemarsz odbył się w Moskwie.

Do filmu nagrany jest komentarz po angielsku. Autor prześmiewczo komentuje maszerujących Anglików: "To jest przyszłość naszej armii. I wiecie co? Jestem z nich naprawdę dumny. Po prostu popatrzcie, jak sobie radzą. (...) zobaczcie, jacy są odważni". Natomiast komentarz o chińskich żołnierzach jest pełen podziwu, komentator jest pod wrażeniem synchronizacji i dyscypliny chińskich wojskowych. Wpis został wyświetlony niemal 49 tys. razy.

Wpis porównujący angielskich i chińskich "kadetów" Źródło zdjęcia: x.com

Film pierwotnie opublikowało anglojęzyczne konto na TikToku. Na tej platformie materiał został wyświetlony ponad 313 tys. razy. "W Chinach wszystko jest wykonane perfekcyjnie brawo Chiny" - głosi polskojęzyczny wpis jeden z internautów. Jednak nie wszyscy są przekonani co do sensowności zestawienia z nagrania.

"Porównanie szkółki mundurowej vs kompania reprezentacyjna XDDDD"; "W 1940r armia ZSRR też maszerowała najlepiej na świecie. A rok później cofała się 70 km na dobę. Trzeba pamiętać , ze komuniści mają najlepsza na świecie propagandę"; "Chińska to byla kompania reprezentacyjna a nie kadeci, dlatego nie podbarwiaj. Porównaj obie kompanie" - komentują wpis internauci.

Sprawdzamy, skąd pochodzą zestawione we wpisie nagrania, kto na nich maszeruje i czy porównanie "angielskich i chińskich kadetów" ma sens.

Pochód na cześć burmistrza

Pierwszy film wykorzystany we wpisie faktycznie pokazuje kadetów. To uczniowie Forest School (prywatnej szkoły dla chłopców i dziewcząt w wieku 4-18 lat położonej w dzielnicy Waltham Forest w północnej części Wielkiego Londynu) podczas parady Lord Mayor's Show w Londynie w 2026 roku. To coroczna parada z okazji objęcia urzędu przez burmistrza (Lord Mayor) City of London - historycznego centrum Londynu.

Lord Mayor City of London to obecnie stanowisko głównie ceremonialne - związane z biznesową promocją Londynu, piastowane przez rok. Nie należy go mylić z burmistrzem Londynu - od 2016 roku jest nim Sadiq Khan - który kieruje władzami całej brytyjskiej stolicy.

Nagranie z udziałem kadetów z Forest School w paradzie, które potem zostało zestawione z chińskimi żołnierzami, opublikowało konto na Faceboooku zajmujące się pokazywaniem brytyjskich tradycji.

Kadetów z Forest School widać również na innych nagraniach z tegorocznej parady w Londynie. Na początku dwóch uczniów niesie transparent z napisem "Forest School CCF", kolejny kadet niesie proporzec (sztandar), a potem maszeruje reprezentacja szkoły. Zdjęcia kadetów z Forest School na paradzie są również dostępne na profilu szkoły na Facebooku.

Na stronie szkoły znajduje się informacja o tym, że w ramach edukacji uczniowie mogą działać w ramach Połączonych Sił Kadetów (ang. Combined Cadet Force, CCF). CCF to organizacja młodzieżowa finansowana przez brytyjskie ministerstwo obrony. Jej członkowie mają "możliwość rozwijania umiejętności pracy zespołowej, odporności psychicznej i przywództwa".

Zaangażowanie w CCF ma zachęcać do ewentualnej służby wojskowej w dorosłym życiu, jednak sama CCF nie jest częścią sił zbrojnych. Program CCF w Forest School skierowany jest do dzieci w wieku 11-18 lat.

Chińczycy świętują Dzień Zwycięstwa w Moskwie

Nagranie chińskich żołnierzy nie pokazuje dzieci (nastolatków), ale dorosłych mężczyzn, nie kadetów, tylko Gwardię Honorową Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. To odpowiednik polskiego Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Wykorzystany w zestawieniu film zamieściło na platformie YouTube konto China News - jednej z kontrolowanych przez chiński rząd agencji prasowych. Film pochodzi z 9 maja 2025 roku, kiedy to w Moskwie odbyła się parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa - święta upamiętniającego zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej.

W 2025 roku parada odbywała się z okazji 80. rocznicy zakończenia wojny. Zdjęcia z tego wydarzenia zostały opublikowane przez rzeczniczkę chińskiego MSZ i Xinhua News Agency - inną chińską agencję informacyjną. Tych chińskich żołnierzy widać też na innych nagraniach z tego wydarzenia.

Rację mieli więc internauci komentujący wpis na X. Autor nie zestawił ze sobą angielskich i chińskich kadetów, ale porównał reprezentacyjny oddział chińskiej armii z brytyjskimi nastolatkami.