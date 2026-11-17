Polityka Fogiel wypomina Nitrasowi "opiłowanie katolików". To powracająca manipulacja Zuzanna Karczewska |

Sławomir Nitras mówił o "opiłowaniu z przywilejów" katolików. "Niedopuszczalna i niemądra wypowiedź" Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Rafał Guz, Albert Zawada/PAP

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Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w rozmowie na temat agresji w przestrzeni publicznej przywołał rzekome nawoływanie Sławomira Nitrasa do "opiłowania katolików". Polityk PiS był 12 listopada 2026 roku gościem w Radiu Zet, gdzie jednym z tematów audycji były niedawne słowa Jarosława Kaczyńskiego o "przelewie krwi".

Prezes PiS 10 listopada 2026 roku mówił bowiem o zbliżających się wyborach parlamentarnych. Podczas przemówienia wraził nadzieję na zwycięstwo "polskich patriotów". Stwierdził jednak, że najpierw trzeba będzie "do tych wyborów doprowadzić i 'przypilnować' rządzących, którzy jego zdaniem "nie mają żadnych oporów, żadnych zasad". Następnie Jarosław Kaczyński stwierdził: "Być może ta walka będzie bardzo trudna. (…) Być może będzie nawet coś takiego, ale bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało, z czym od wielu lat żeśmy się nie spotykali, to znaczy przelew krwi. Ta druga strona jest naprawdę do wszystkiego zdolna, ale musimy wytrwać, musimy zwyciężyć".

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Trzy dni po wypowiedzi przeprowadzający rozmowę Marcin Zaborski zapytał Radosława Fogla: "Jak ten scenariusz, który rysuje Jarosław Kaczyński, mówiąc o przelewaniu krwi, ma się do waszych apeli sprzed lat, kiedy mówiliście, że czas porzucić język nienawiści i uspokoić wojnę polsko-polską". Zaborski przypomniał posłowi o tzw. deklaracji łódzkiej, przygotowanej przez PiS w 2010 roku po zabójstwie działacza PiS Marka Rosiaka w łódzkiej siedzibie partii. W dokumencie zaapelowano o zaprzestanie agresji w życiu publicznym oraz mediach. Dziennikarz poprosił także polityka o przeczytanie jego fragmentu.

"Dziś jest ostatnia chwila, aby zatrzymać eskalację przemocy, ochronić wspólnotę obywatelską (...) Dla demokracji normalna jest różnica zdań i działalność polityczna obywateli, a także emocje, jak najbardziej. A jednak najbardziej drastyczne wypowiedzi mają swoje konsekwencje. Znajdują się ludzie, którzy traktują złe słowa jako instrukcje lub przyzwolenie na przemoc" - przeczytał Fogiel.

Następnie Zaborski zapytał go, czy nie ma obawy, "że kiedy Jarosław Kaczyński mówi o przelewaniu krwi, to znajdą się ludzie, którzy potraktują te słowa jako instrukcje lub przyzwolenie na przemoc". Fogiel odparł, że jego zdaniem "nie tu leży problem" oraz że dziennikarz "próbuję odwrócić tę sytuację, tak żeby Jarosława Kaczyńskiego postawić po stronie potencjalnie winnych tej wojny polsko-polskiej". "Tylko wie pan, to nie Jarosław Kaczyński, to nie ten straszliwy autorytarny PiS, o czym słyszeliśmy przez osiem lat, siłowo zawłaszcza instytucje publiczne. To nie my weszliśmy z policją do Trybunału [Konstytucyjnego]" - dodał polityk.

Na to dziennikarz zareagował: "Słowa mają znaczenie, o to mi tylko chodziło". "Tak słowa mają znaczenie" - przytaknął mu Fogiel. Następnie powiedział:

Słowa na przykład, co tam trzeba było robić z katolikami - co mówił Sławomir Nitras - opiłowywać. Słowa mają znaczenie. Radosław Fogiel, poseł PiS "Gość Radia Zet", 13 listopada 2026

To nie pierwszy raz, gdy w przestrzeni publicznej pojawiła się fraza o "piłowaniu" lub "opiłowaniu" katolików. Przedstawiciele PiS często się na nią powołują i sugerują, że było to wezwanie ze strony Sławomira Nitrasa, posła Koalicji Obywatelskiej, do agresji lub podejmowania działań wymierzonych w osoby wierzące i Kościół katolicki. Tymczasem słowa Nitrasa wyciągnięto z kontekstu.

O piłowaniu czego mówił Sławomir Nitras?

Wypowiedź, do której odwołał się Fogiel, pochodzi sprzed ponad pięciu lat. Pod koniec sierpnia 2021 roku Sławomir Nitras był gościem jednego z paneli dyskusyjnych Campusu Polska Przyszłości. Słuchacz z widowni zadał wtedy pytanie o kwestię rozdzielenia Kościoła katolickiego od państwa. Pytający mówił wówczas o nadmiernym "sojuszu tronu z ołtarzem".

Słowa o "opiłowaniu" padły podczas wypowiedzi Nitrasa, ale wcale nie nawiązują do agresji wobec wierzących. "Mam takie poczucie, że w ostatnich sześciu, siedmiu latach Kościół wypowiedział trochę posłuszeństwo temu państwu, złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje" - mówił Sławomir Nitras. "Dlatego nie wiem, czy nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła od państwa. A może potrzebna jest jakaś kara za to zachowanie? Na przykład nie wiem, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach" - kontynuował. Następnie ocenił, że "dojdzie za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością". Po tych słowach dodał:

Ale dobrze, żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie: to jest uczciwa kara za to, co się stało. To znaczy: musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej Campus Polska Przyszłości w Olsztynie, 28 sierpnia 2021

Po tych słowach Nitras spotkał się z krytyką, ale pytany następnego dnia o to, czy ich żałuje, zaprzeczył. "Ja mówiłem o tym, że dzisiaj rzeczywiście Kościół cieszy się w Polsce, moim zdaniem, nadmiernymi przywilejami i Kościół sobie uzurpuje prawo" - mówił. Dodał: "Ja generalnie jestem katolikiem, jestem tak wychowany, choć bardzo mi się nie podoba polityka, którą uprawia Kościół, hierarchia kościelna, szczególnie dzisiaj. Natomiast bronię i bardzo chciałbym jako polityk, jako poseł, jako Polak, jako obywatel bronić praw ludzi, którzy myślą inaczej".

Sławomir Nitras o "opiłowaniu" katolików z "pewnych przywilejów" Źródło: Zdjęcia organizatora

Przyznał, że swoimi słowami chciał sprowokować i wyjaśnił, że jako przywileje Kościoła rozumie między innymi "przywileje finansowe, że oni dostają ziemię za darmo, setki tysięcy hektarów ziemi". Ocenił, że "w społeczeństwie nie ma powodu, żeby ktoś cieszył się nadmiernymi przywilejami". "Na przykład po tym, kiedy Kościół dzisiaj tak naprawdę nie jest lojalny wobec państwa, tylko jest lojalny wobec jednej partii politycznej, uważam, że dyskusja, czy wszyscy mamy finansować religię w szkołach, to jest absolutnie dyskusja o tym, czy nie należałoby z pewnych przywilejów Kościoła odpiłować" - dodał Nitras.

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Tak więc słowa te odnosiły się do potrzeby ograniczenia wpływu Kościoła katolickiego na funkcjonowanie państwa i życie publiczne, a nie do działań wymierzonych w osoby wierzące. Jednak, jak opisywaliśmy w Konkret24, fraza zaczęła żyć własnym życiem i często była wyciągana z kontekstu.

Przykładowo, w styczniu 2023 roku PiS uruchomiło akcję uderzającą w Nitrasa z wykorzystaniem przeinaczonej wersji cytatu. Posłowie i sympatycy PiS rozpowszechniali spot, w którym pokazano fragment wypowiedzi polityka: "Uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy, musimy was opiłować". Słowo "opiłować" powtórzono w zwolnionym tempie, dodatkowo je eksponując. Następnie w sieci zaczęły pojawiać się grafiki ze zdjęciami Nitrasa z cytatem "Musimy was opiłować" i podpisem "Sławomir Nitras do katolików"

Fraza ta w zmanipulowanym kontekście krąży do dziś.