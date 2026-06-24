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FAŁSZ

Zełenski "wysłał Order Orła Białego za pobraniem". Serio?

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Wołodymyr Zełenski
Ukraina reaguje na decyzję w sprawie orderu Zełenskiego. Relacja Katarzyny Gozdawa-Litwińskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GEORGE CHRISTOFOROU/PAP/EPA
Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia wywołuje wiele emocji. To wydarzenie stało się pożywką do szerzenia antyukraińskich narracji. Według jednej z nich prezydent Ukrainy miał odesłać Order Orła Białego "na koszt odbiorcy", czyli prezydenta Karola Nawrockiego. Przestrzegamy przed tym przekazem.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 20 czerwca 2026 roku poinformował na X, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Polski. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego - prezydent 19 czerwca w oświadczeniu opublikowanym w serwisach społecznościowych poinformował: "Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy 'Bohaterów UPA', po konsultacji z kapitułą [Orderu Orła Białego], podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy".

W sieci szybko pojawiły się doniesienia, że Zełenski (pracownicy jego administracji) odesłali order, ale nie opłacili przesyłki. "Zelenski wysłał Order Orła Białego za pobraniem, na koszt odbiorcy. Jaka to jest bezczelna sz****" - napisał 20 czerwca na X polski internauta, który znany jest z szerzenia antyukraińskiej dezinformacji (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego wpisu załączył zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki, które miało dowodzić, że paczka została wysłana za pobraniem. Jego wpis wygenerował niemal 250 tys. wyświetleń.

FAŁSZ
Post o tym, że Zełenski odesłał order za pobraniem wyświetlono niemal 250 tys. razy
Post o tym, że Zełenski odesłał order za pobraniem wyświetlono niemal 250 tys. razy
Źródło zdjęcia: x.com

Informacja o tym, że koszt wysyłki paczki z Orderem Orła Białego miałby obciążyć kancelarię prezydenta, a nawet samego Karola Nawrockiego krążyła także na Facebooku.

FAŁSZ
"Bezczelny prostak" - oburzają się internauci
"Bezczelny prostak" - oburzają się internauci
Źródło zdjęcia: Facebook

"Widać jak szanuje polskich obywateli i polskie odznaczenia"; "Niestety, działania naszego skorumpowaneg (nie)rządu, rozzuchwaliły tę dzicz"; "Sam fakt, że odznaczenie od głowy państwa do głowy innego państwa zostało przekazane przez kuriera jest już niebywałym skandalem i brakiem szacunku. A to jeszcze w takich okolicznościach, gdzie Polska kompletnie za darmo wspomagła Ukrainę setkami miliardów złotych"; "Po raz kolejny zachował się jak pusty dziad. Dej dej i dej" - oburzyła się część internautów.

Pojawiły się jednak też inne głosy. "Ależ wy jesteście zakłamani..."; "Wez usun to bo wstyd"; "Ty sprawdzasz co w ogóle wrzucasz?" - komentowali popularny post z X inni internauci. I to oni mieli rację.

Co jest na potwierdzeniu nadania

Wołodymyr Zełenski o odesłaniu orderu poinformował w obszernym wpisie na X z 20 czerwca. Napisał tam, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie i współpracę w walce z Rosją, że jego kraj nigdy nie zapomina o solidarności. Zapewnił, że Kijów pozostanie otwarty na wszystkie "sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku".

"Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Dziś odesłałem Order Prezydentowi Polski" - przekazał w dalszej części wpisu Zełenski. Załączył do niego sklejkę dwóch zdjęć - na jednym widać odznaczenie w ozdobnym pudełku wraz z legitymacją, na drugim jest potwierdzenie nadania przesyłki.

Wystarczy przyjrzeć się dokładnie wydrukowi (w języku angielskim i ukraińskim), by zorientować się, że przekaz o przesyłce za pobraniem to fake news. Widać tam, że w rubryce "delivery payer/платник доставки", czyli "płatnik" zaznaczona jest opcja "shipper", a więc "nadawca".

W formularzu czytamy, że przesyłkę opłaca nadawca, a nie odbiorca
W formularzu czytamy, że przesyłkę opłaca nadawca, a nie odbiorca

Fałszywa informacja o przesyłce ma na celu wywołanie określonych emocji - niechęci wobec ukraińskiego prezydenta, Ukraińców i całego państwa, a w konsekwencji - zaognienia konfliktu. Jak widać po reakcji części internautów - udało się to zrobić.

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Źródło: Konkret24
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaKarol NawrockiFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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