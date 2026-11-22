Polska Edity, które "trywializują zło". Czym jest True Crime Community Michał Istel |

Edity, które "trywializują zło". Czym jest True Crime Community Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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Kraków, 7 listopada. Nie minęły jeszcze dwie godziny od zamachu, w którym 24-latek strzelał do przypadkowych osób w okolicach Rynku Głównego. Na TikToku pojawia się krótkie wideo wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji. Mężczyzna ubrany tak jak zamachowiec "tańczy" na tle rynku, zdjęć z akcji ratowniczej i liczby "-5".

Dla wielu osób taki filmik może wyglądać co najmniej dziwnie, ale w rzeczywistości to zwiastun bardzo niepokojącego zjawiska. Liczba "-5" oznacza mianowicie pięć ofiar zamachowca. Prowadzi to do dwóch wniosków: wideo powstało bardzo szybko, jeszcze zanim policja poinformowała o szóstej ofierze w Krakowie i trzech kolejnych w domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przede wszystkim jednak taki materiał sugeruje, że w mrocznych częściach internetu zaczyna rozwijać się fascynacja zamachowcem.

Te mroczne części to skrajne odłamy internetowej subkultury nazywanej True Crime Community (TCC). Ich członkowie fascynują się przemocą, w tym seryjnymi mordercami. W przeszłości przed tym niebezpiecznym zjawiskiem ostrzegano głównie w Stanach Zjednoczonych, ale problem zaczyna rozlewać się na inne kraje, w tym Polskę.

Kadr z jednego z editów, który powstał tuż po zamachu w Krakowie Źródło zdjęcia: x.com

Potwierdzają to kolejne godziny i dni po zamachu w Krakowie. W sieci publikowane są kolejne "edity" - bo tak nazywa się tego typu filmy - pokazujące sprawcę w pozytywnym świetle. Widoczna obok niego liczba "-5" zmienia się na "-9", bo potwierdzonych jest już dziewięć ofiar.

Niestety nie jest to pierwszy przypadek, kiedy o tej mrocznej społeczności mówi się w kontekście polskich zamachowców.