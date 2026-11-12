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"Milion Polaków" na Marszu Niepodległości? Nie na tym zdjęciu

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"Milion Polaków" na Marszu Niepodległości? Nie na tym zdjęciu
Według szacunków policji i miasta w marszu wzięło udział 250 tysięcy osób
Źródło wideo: TVN24
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Morze ludzi i biało-czerwonych flag widocznych na tle panoramy centrum Warszawy. Takie zdjęcie pojawiło się w sieci po obchodach Święta Niepodległości. Wywołało ono zachwyt nie tylko anonimowych internautów, ale też polityków. Jednak wiele rzeczy na tej fotografii się nie zgadza.

Według szacunków warszawskiego ratusza 11 listopada w tegorocznym Marszu Niepodległości, zorganizowanym przez środowiska prawicowe, uczestniczyło około 250 tysięcy osób. Stowarzyszenie, który organizowało przemarsz, przedstawiło znacznie wyższe szacunki. Wskazało, że w wydarzeniu mogło wziąć udział od 500 tysięcy do nawet miliona uczestników.

Trasa przemarszu przebiegała tradycyjnie od ronda Dmowskiego w Śródmieściu Warszawy do Stadionu Narodowego na Pradze-Południe. Pochód rozciągał się na długości blisko trzech kilometrów. Gdy jego czoło docierało już w okolice Stadionu Narodowego, część uczestników nadal znajdowała się na rondzie Dmowskiego.

Jak co roku w sieci pojawiło się wiele zdjęć i nagrań dokumentujących tegoroczny marsz z okazji 11 listopada. Internauci udostępniali materiały przedstawiające tłumy uczestników przemierzających ulice Warszawy. Niektóre z nich budzą jednak wątpliwości.

"Takich tłumów Warszawa jeszcze nie widziała! To akurat Tuskowi wyszło!" - napisała 11 listopada 2026 roku na X europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego posta załączyła zdjęcie z lotu ptaka, mające przedstawiać uczestników tegorocznego przemarszu. Na fotografii widać tysiące ludzi szczelnie wypełniających szeroką ulicę oraz pobliskie skrzyżowanie w centrum miasta. Wśród zgromadzonych powiewają liczne biało-czerwone flagi, a w różnych miejscach płoną race, z których unosi się gęsty dym. W tle widoczny jest Pałac Kultury i Nauki oraz otaczające go wieżowce.

FAŁSZ
Rzekome zdjęcie z marszu w Warszawie opublikowali Konrad Berkowicz i Anna Zalewska
Rzekome zdjęcie z marszu w Warszawie opublikowali Konrad Berkowicz i Anna Zalewska
Źródło zdjęcia: X.com

Post Zalewskiej w krótkim czasie wygenerował ponad 100 tys. wyświetleń. Europosłanka usunęła go jednak następnego dnia. Nie ona jedyna podzieliła się tym obrazkiem w sieci. Zdjęcie tego samego dnia zamieścił na swoim profilu na X także poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "Pięknie. Po prostu pięknie" - napisał. Zanim wpis usunął, wygenerował on niemal 40 tys. wyświetleń.

Obrazek publikowali także anonimowi internauci. Popularny był na Facebooku, ale także Instagramie. "Rekordowy Marsz Niepodległości 2026" - czytamy w poście na Facebooku, który wygenerował niemal 20 tys. reakcji.

FAŁSZ
Obrazek był także zamieszczany na Facebooku i Instagramie
Obrazek był także zamieszczany na Facebooku i Instagramie
Źródło zdjęcia: Facebook, Instagram

"Serce rośnie!"; "Pięknie to wygląda taki ogrom ludzi"; "Piękny widok"; "Okrągły Milion jak Nic!"; "Ten widok zapiera dech w piersi"; "Milion Polaków"; "Przepiękne zdjęcie" - pisali w komentarzach zachwyceni internauci.

Wiele elementów się nie zgadza

Jednak wystarczy przyjrzeć się dokładniej fotografii, by zorientować się, że nie przedstawia ona rzeczywistego wyglądu centrum Warszawy.

Nie zgadza się wejście do metra, a także układ lamp i budynków
Nie zgadza się wejście do metra, a także układ lamp i budynków

Po pierwsze na zdjęciu widzimy przeszklone wejście do stacji metra, które miałoby znajdować się w okolicach ronda Dmowskiego. W rzeczywistości w tym miejscu wcale takiej konstrukcji nie ma, a wejścia do stacji metra Centrum znajdują się w innych punktach i wyglądają inaczej niż to przedstawione na fotografii.

Po drugie nie zgadza się układ budynków, co potwierdza widok z Google Street View. Pośród stojących obok Pałacu Kultury i Nauki wieżowcach nie ma wieżowca biurowego Q22. Chodzi o wieżowiec widoczny najbliżej prawej strony PKiN z logiem firmy Deloitte. Poza tym, jak widać na prawdziwej fotografii, z marszu układ budynków widocznych na drugim planie jest inny niż na rozpowszechnianym obrazku. Brakuje tam najwyższego wieżowca w Polsce, czyli Varso Tower. Różni się także nieco układ lamp i połączonej z nimi sygnalizacji świetlnej.

Na zdjęciu poniżej również widać brakujące na obrazku wieżowce oraz różniący się układ lamp. Poza tym zarówno na nim, jak i na innych autentycznych zdjęciach i nagraniach wykonanych w okolicach ronda Dmowskiego widać, że tego dnia pogoda była pochmurna, a niebo zasnute chmurami. Tymczasem na fotografii udostępnionej przez polityków i internautów panują nieco inne warunki atmosferyczne. Niebo jest częściowo rozświetlone, wygląda jak zachód słońca, który tego dnia nie był tak widoczny.

Marsz Niepodległości w Warszawie, 11 listopada 2026
Marsz Niepodległości w Warszawie, 11 listopada 2026
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Sprawdziliśmy więc obrazek pod kątem tego, czy mógł zostać wygenerowany lub zmodyfikowany przy użyciu sztucznej inteligencji.

Prawdopodobieństwo stworzenia grafiki przez sztuczną inteligencję narzędzie wskazało na ponad 94 proc.
Prawdopodobieństwo stworzenia grafiki przez sztuczną inteligencję narzędzie wskazało na ponad 94 proc.
Źródło zdjęcia: deploy.com

Narzędzie do wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, Deploy Detect, oszacowało prawdopodobieństwo, że analizowany obraz powstał przy użyciu AI, na 94,3 proc.

Nagranie sprzed kilku miesięcy

Obchodami polskiego Święta Niepodległości zachwycali się w sieci także zagraniczni internauci. Jeden z nich 11 listopada 2026 roku zamieścił na X filmik, rzekomo je pokazujący. Widzimy na nim uchwycony z lotu ptaka ogromny tłum ludzi zgromadzonych wokół rozległego ronda oraz na prowadzących do niego ulicach. W pewnym momencie uczestnicy zaczynają odpalać czerwone race, a unoszący się z nich gęsty dym stopniowo przesłania zgromadzenie. W tle słychać piosenkę Czesława Niemena "Sen o Warszawie".

FAŁSZ
Internauci rozpowszechniający to nagranie opisują je jako obchody 11 listopada
Internauci rozpowszechniający to nagranie opisują je jako obchody 11 listopada
Źródło zdjęcia: x.com

"Tymczasem w Polsce. Polacy wychodzą dziś na ulice, aby świętować narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju odbywają się uroczystości i marsze" - napisał autor posta (tłum. red.). Jego post wygenerował niemal 70 tys. wyświetleń. A ponad 11 tys. razy obejrzano to samo nagranie w poście polskiego internauty, który w opisie zacytował fragment utworu Niemena.

Filmik robi wrażenie, ale wcale nie przedstawia wydarzeń z 11 listopada 2026 roku; związany jest z inną ważną rocznicą. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do jego innych jego kopii. Najstarsza, którą znaleźliśmy, została opublikowana 1 sierpnia 2023 roku.

Filmik zamieszczony został w poście z 1 sierpnia 2023 roku
Filmik zamieszczony został w poście z 1 sierpnia 2023 roku
Źródło zdjęcia: Instagram

Filmik najprawdopodobniej pokazuje więc obchody Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego sprzed kilku lat i błędnie został połączony z tegorocznym Dniem Niepodległości.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Święto NiepodległościWarszawaFake NewsDezinformacjaAI
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