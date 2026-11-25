Polska Największy dług w UE przypada na Polaka? Co mówią dane Gabriela Sieczkowska |

Gospodarka. Eksport z Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bartolomiej Pietrzyk/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według jesiennej prognozy Komisji Europejskiej deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce ma wynieść 7,1 proc. PKB - najwięcej spośród państw członkowskich. To więcej niż Komisja przewidywała wiosną - wtedy szacowała go poziomie 6,3 proc. PKB.

Nieco wcześniej na Facebooku pojawił się inny niepokojący przekaz dotyczący stanu polskich finansów. Według krążącej w sieci z tekstem planszy Polska ma być "najbardziej zadłużonym krajem Unii Europejskiej w przeliczeniu na głowę mieszkańca". Na końcu czytamy: "podziękujcie Tuskowi". Ale ani na grafice, ani w postach nie padło źródło takich danych.

FAŁSZ Przekaz o tym, że Polska jest najbardziej zadłużonym krajem UE krążył w wariantach głównie na Facebooku Źródło zdjęcia: Facebook

Przekaz udostępniano na facebookowych grupach np. na grupie Wspieramy Prezydenta Karola Nawrockiego czy Byłem i jestem za Karolem Nawrockim. Podobny przekaz krążył na Facebooku pod koniec października. "Dalej lewacy uwielbiacie Donka?" - pytał wtedy autor wpisu. Wpis zebrał tysiąc komentarzy i prawie 700 reakcji.

W komentarzach część internautów obwiniała Donalda Tuska za zadłużenie kraju. "Ten człowiek nigdy nie działał w interesie kraju i rodaków"; "Wybraliście krwiopijcę, złodzieja to teraz się śmiejcie" - pisali. Inni zarzucali rządzącym niegospodarność i działanie na szkodę kraju.

"Dlaczego mam spłacać długi innych?" - pytała jedna z komentujących. Inni odnosili się do pożyczki SAFE - w ich ocenie, skoro rząd zaciągnął ją bez zgody prezydenta, to sami politycy powinni sami ponosić odpowiedzialność za jej spłatę. Kolejni przekonywali, że gdy Polska boryka się z ogromnym zadłużeniem, to "na Ukrainę popłynęły miliardy bez żadnych rozliczeń".

Sprawdziliśmy, czy dostępne dane potwierdzają tak wysokie zadłużenie Polski w przeliczeniu na mieszkańca.

Dług publiczny w przeliczeniu na mieszkańca. Które miejsce zajmuje Polska?

Czy Polska naprawdę tak źle wypada na tle państw Unii? Aby to sprawdzić, sięgnęliśmy do szacunków długu publicznego brutto na mieszkańca Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2025 rok. To najnowsze dostępne dane. Zestawienie obejmuje 25 z 27 państw Unii Europejskiej. Brakuje w nim danych dla Cypru i Malty.

Co ważne, w swoich wyliczeniach OECD uwzględnia parytet siły nabywczej (PPP). Oznacza to, że bierze pod uwagę różnice w cenach towarów i usług między państwami. Kwoty podane w dolarach pozwalają więc porównać zadłużenie z uwzględnieniem tego, ile można kupić w poszczególnych krajach.

Dane OECD nie potwierdzają twierdzenia z krążącego przekazu. W 2025 roku Polska nie była najbardziej zadłużonym krajem Unii Europejskiej w przeliczeniu na mieszkańca. Pierwsze miejsce przypadło Włochom - na jednego mieszkańca przypadało 94 tys. dolarów długu. Na drugim miejscu znalazła się Belgia (82,1 tys. dolarów), a na trzecim Francja (75,2 tys. dolarów).

Polska uplasowała się 15. miejscu. W przeliczeniu na mieszkańca wartość długu publicznego wyniosła w 2025 roku nieco ponad 39 tys. dolarów.

Podobne zestawienie, ale nieuwzględniające parytetu siły nabywczej, opublikowano w serwisie EU Debt Map. Na podstawie danych Eurostatu obliczono tam dług publiczny 27 państw UE w przeliczeniu na mieszkańca na koniec 2025 roku. Wartości podano w euro. Jak to policzono? Zadłużenie na koniec roku podzielono przez liczbę ludności 1 stycznia następnego roku, podano na stronie EU Debt Map. W przeciwieństwie do OECD nie uwzględniono tu parytetu siły nabywczej (PPP), co ogranicza możliwość porównywania państw.

Według EU Debt Map Polska zajmuje dopiero 20. miejsce pod względem długu. Jak podaje, w 2025 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało około 15,2 tys. euro długu publicznego.

Pierwsze miejsce zajęła Belgia - tam dług w przeliczeniu na mieszkańca wynosił niemal 58 tys. euro. Drugie miejsce zajęły Włochy (52,5 tys. euro), a trzecie Francja (50 tys. euro).

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Bułgaria, gdzie na jednego mieszkańca przypadało jedynie 5,4 tys. euro długu, Estonia (7,4 tys. euro) i Łotwa (10,9 tys. euro).

Nie dotarliśmy do wiarygodnych opracowań i doniesień prasowych, które potwierdzałyby, że Polska jest "najbardziej zadłużonym krajem Unii Europejskiej w przeliczeniu na głowę mieszkańca". Dostępne opracowania i szacunki przeczą temu przekazowi.