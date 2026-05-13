"Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i jednym z najbardziej ambitnych narodów na kontynencie" - przekonywał 13 maja w Poznaniu premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji Impact'26. Podobnie zdaje się myśleć wielu internautów z zagranicy, piszących posty o tym, że w Polsce pod wieloma względami żyje się lepiej niż w wielu krajach Europy Zachodniej. W nagraniach w mediach społecznościowych zwracają uwagę, że Polska to kraj pod wieloma względami bardziej uporządkowany i sprawniejszy niż część państw Europy Zachodniej.

Jednym z plusów życia nad Wisłą ma być spora ulga podatkowa dla części rodziców - o czym napisał w serwisie X hiszpański influencer Pato Bonato, a jego post rozchodzi się na platformie X tłumaczony na język polski. Twórca internetowy, który zajmuje się porównywaniem kosztów życia w różnych krajach i sprzedaje kursy m.in. o pracy influencera, regularnie publikuje bowiem materiały dotyczące życia w Warszawie. 9 maja informował: "Polska właśnie przeszła do historii. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę: Zero podatku dochodowego (PIT) dla rodziców wychowujących 2 lub więcej dzieci, do około 140 000 złotych rocznie na rodzica". Pato Bonato przekonuje, że para w Polsce może łącznie uzyskać nawet do 280 tys. zł dochodu wolnego od podatku. "To jest obrona przyszłości swojego narodu. Europa powinna wziąć przykład" - ocenia. Jego wpis wyświetlono niemal 170 tys. razy.

Hiszpańskojęzyczni internauci w komentarzach chwalili Polskę za "obronę swoich korzeni", a jej polityków za poprawę życia obywateli. Inni krytykowali ulgę, twierdząc, że "nie zadziała" jako zachęta do posiadania większej liczby dzieci.

Jednak wśród polskich internautów informacja ta wywołała konsternację - nie wszyscy wierzą w to, co podał Hiszpan. Wielu tłumaczy, że influencer wprowadza w błąd, bo "nic takiego nie podpisano". "Byłoby pięknie, szkoda że to fejk" - napisał jeden z nich.

Co i kiedy podpisał Nawrocki

Zwolnienie z podatku PIT rodziców, którzy wychowują co najmniej dwoje dzieci, to obietnica, którą kandydujący na prezydenta Karol Nawrocki złożył podczas kampanii wyborczej w 2025 roku. Wówczas zobowiązał się, że pierwszego dnia urzędowania złoży projekt ustawy zakładającej zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tys. zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej dwoje dzieci.

Dwa dni po zaprzysiężeniu na prezydenta - 8 sierpnia 2025 roku - Nawrocki zaprezentował szczegóły swojej inicjatywy ustawodawczej "PIT Zero. Rodzina na plus", która miała realizować tamtą zapowiedź. Podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej w województwie podkarpackim podpisał swój projekt ustawy mającej zwolnić z PIT rodziców dwojga i więcej dzieci.

Nie ma uchwalonej ustawy. Jest tylko prezydencki projekt

Informacja, że ulga podatkowa dla rodziców weszła w życie, nie jest prawdą. Podpis prezydenta pod własną inicjatywą ustawodawczą to dopiero początek ścieżki legislacyjnej. Projekt ustawy trafił 11 sierpnia 2025 roku do Sejmu (druk nr 1898). 20 sierpnia skierowano go do opinii organizacji samorządowych, a w listopadzie - do pierwszego czytania w Sejmie. Lecz dotychczas pierwsze czytanie jeszcze się nie odbyło.

Prezydencki projekt ustawy "PIT Zero. Rodzina na plus" nie został więc jeszcze przyjęty ani przez Sejm, ani przez Senat, stąd przekaz hiszpańskiego influencera, że "prezydent Nawrocki podpisał ustawę" wprowadza w błąd.