Polska "Tymczasem w Zakopanem"? Nie do końca Michał Istel |

W Zakopanem znów zrobiło się biało. Relacjonuje Maciej Stasiński Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Instagram

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Do początku astronomicznej zimy pozostał jeszcze niecały miesiąc, ale w niektórych regionach Polski spadł już śnieg. W poniedziałek 23 listopada 2026 roku zdjęcia śnieżnych krajobrazów przesłali na Kontakt24 między innymi mieszkańcy Wybrzeża, Warmii i Mazur, ale przede wszystkim południowej Polski. Na platformach społecznościowych ogromną popularność zdobyło natomiast nagranie, które miało pokazywać intensywne opady śniegu w Zakopanem. Sceneria była bajkowa: ulicę, samochody i dachy domów kompletnie zasypane świeżym śniegiem, oświetlonym dodatkowo przez przydrożne lampy i światła z okien.

Film publikowano wieczorem 22 listopada. "Tymczasem w Zakopanem" - napisał jeden z użytkowników serwisu X, a jego wpis wyświetliło ponad 250 tysięcy osób. Wśród nich był dziennikarz Krzysztof Ziemiec, który napisał: "Szykujcie deski! Wyregulujcie dobrze okucia! Będzie niebawem jeżdżone".

Szykujcie deski! Wyregulujcie dobrze okucia! Będzie niebawem jeżdżone😉 https://t.co/xMWKkbGKqR — Krzysztof Ziemiec (@KZiemiec) November 22, 2026 Rozwiń

Część komentujących zachwycała się zimowym krajobrazem. Pisali: "ale klimacik", "jak z bajki", "ale super". Ale część twierdziła, że "przecież to AI", czyli wytwór sztucznej inteligencji. Jeszcze inni przekonywali, że "to nie jest z tego roku", argumentując, że "oceniając po widokach z kamer internetowych grubość pokrywy śnieżnej w Zakopanem wynosi zero centymetrów" (pisownia oryginalna).

Nagranie wykorzystywano też do podważania zmian klimatu, pisząc ironicznie: "Zakopane. Planeta płonie" lub "Globalne ocieplenie to oszustwo". Największa popularność film zdobył jednak na Instagramie, gdzie udostępniono go na słowackim profilu promującym polskie i słowackie Tatry. "Nie bez powodu Zakopane należy do najpiękniejszych zimowych miast na świecie" - napisał autor, a jego wpis w niecałe 24 godziny wyświetliło ponad 3,7 miliona internautów.

Film zdobywał popularność na różnych platformach społecznościowych

Jednocześnie przekazał, że wideo pochodzi od jednej z firm działającej ponad 400 km od Zakopanego. Czy ten film rzeczywiście pokazuje więc prawdziwą śnieżną zimę w tym górskim mieście?

Nie sztuczna inteligencja i nie ta zima

Film sprawdziliśmy w dwóch narzędziach wykrywających ingerencję sztucznej inteligencji. Oba wykluczyły, że wideo było w jakikolwiek sposób manipulowane przy użyciu AI.

Nagranie to nie wytwór sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: sightengine.com

Nie jest też jednak aktualne, o czym świadczą dwa fakty. Po pierwsze na kamerach internetowych z miasta można zobaczyć, że 22 listopada 2026 roku wieczorem Zakopane nie było zasypane świeżym śniegiem. Około godziny 21 na Krupówkach białe były już tylko trawniki i gałęzie drzew, ale na asfalcie padający wcześniej śnieg zdążył całkowicie się rozpuścić.

Po drugie film nie może być aktualny, ponieważ znaleźliśmy jego kopie publikowane w sieci już w 2025, a nawet 2024 roku. Dwukrotnie wracał więc już w okresie zimowym, żeby pokazać Zakopane, a przy okazji podkręcić zasięgi różnych kont związanych z turystyką w tym rejonie. W ten sposób znaleźliśmy też oryginalne nagranie opublikowane 23 listopada 2023 roku. Pojawiło się na koncie firmy deweloperskiej z Dobrzycy w województwie wielkopolskim.

Autor: byłem w Zakopanem turystycznie

Skontaktowaliśmy się z jej właścicielem, Wojciechem Mielcarzem, który potwierdził, że jest autorem nagrania, które powstało w listopadzie 2023 roku. - Byłem wtedy turystycznie w Zakopanem i trafiłem na takie idealne warunki - mówi. Dodaje, że film powstał przy ulicy Nowotarskiej, co można potwierdzić na podstawie widocznych elementów krajobrazu.

Film na koncie autora wyświetlono już ponad dwa miliony razy. Pan Wojciech dodaje, że ostatnio zgłosił się do niego właściciel innego konta z pytaniem o możliwość udostępnienia nagrania u siebie. To właśnie w ten sposób film zyskał popularność podczas rozpoczynającej się tegorocznej zimy, mimo że nie ma z nią nic wspólnego.