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Konfederacja: "czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki" we Francji. A jak było

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Bójka dwojga uczniów w Annecy
Trwają protesty licealistów. Zamknięte setki liceów
Źródło zdj. gł.: x.com
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"Wprowadzić stan wojenny i wypuścić wojsko", "ale nowocześnie i postępowo", "totalny upadek..." - internauci komentują nagranie opublikowane przez Konfederację i polityków tej partii. Widać na nim bójkę czarnoskórego młodego mężczyzny i białej kobiety, która rzekomo jest nauczycielką. Wyjaśniamy, czy we Francji rzeczywiście uczeń pobił nauczycielkę.

We Francji od trzech tygodni trwają protesty licealistów. We wtorek 6 października na ulice wyszło od 250 do 450 tysięcy osób, ale w piątek 9 października, według danych ministerstwa edukacji, aż 96 proc. szkół średnich było otwartych. Uczniowie skarżą się na zły stan pomieszczeń do nauki, przeładowanie planów lekcji, przeciążenie nauczycieli i braki kadrowe. W tym ostatnim aspekcie protestujący osiągnęli pewien sukces - francuski rząd zapowiedział wysłanie trzech tysięcy nauczycieli do najbardziej potrzebujących szkół. Ważnym aspektem protestów są nierówności społeczne - problemy najczęściej dotykają najuboższych uczniów z przedmieść. Strajki mają wymiar polityczny, do udziału w nich wzywa lider skrajnie lewicowej Francji Niepokornej Jean-Luc Melenchon. Na wtorek 13 października zapowiedziano nową falę strajków.

Protesty często przybierają gwałtowny, przemocowy charakter, a do strajkujących zaczynają dołączać chuligani, o czym 2 października mówił francuski minister edukacji Eduoard Geffray: "Pojawiają się agresywne jednostki, które wykorzystują ten ruch" - stwierdził. Według danych resortu sprawiedliwości od początku protestów zatrzymano 6,8 tys. osób, z czego prawie 90 proc. to nieletni. Zarazem protesty i realne sytuacje przemocy wykorzystywane są przez polityków do siania dezinformacji. W przestrzeni publicznej pojawiają się zdjęcia i nagrania, które nie mają nic wspólnego z obecnymi protestami lub pokazują aktualne wydarzenia w nieprawdziwym kontekście. Przykłady takich działań opisywaliśmy w Konkret24.

"Czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki"

Jednym z przykładów dezinformacji w związku z protestami we Francji jest wpis na koncie Konfederacji z 3 października 2026 roku. "Anna Bryłka: Czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki. To obraz dzisiejszej Francji!" - taki post z takim cytatem opublikowało konto Konfederacji na Facebooku (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Do wpisu dołączone jest 15-sekundowe nagranie. Widać na nim bójkę między czarnoskórym nastolatkiem ubranym w - jak się wydaje - w szkolnym uniformie (mundurku) a białą kobietą. Walczących otaczają uczniowie, część z nich nagrywa scenę telefonami komórkowymi. W kadrach miga twarz nastolatka. Kobietę widać tylko z tyłu. Wpis wygenerował ponad 7 tys. reakcji i prawie 2 tys. komentarzy. Nagranie zostało wyświetlone ponad milion razy. Prośbę o sprawdzenie, czy informacje zawarte w tym wpisie są prawdziwe, otrzymaliśmy od jednego z czytelników poprzez formularz.

FAŁSZ
Wpis Konfederacji o rzekomym pobiciu nauczycielki przez ucznia we Francji
Wpis Konfederacji o rzekomym pobiciu nauczycielki przez ucznia we Francji
Źródło zdjęcia: Facebook

"Lewactwo i tak powie, że to nie problem albo fake news"; "Dzikusy. Trochę im się poluzowało łańcuchy i widać tego efekty"; "Wprowadzić stan wojenny i wypuścić wojsko , inaczej to kwestia czasu kiedy Francja zostanie oficjalnie pierwszym państwem afrykańskim Europy"; "ludzie z trzeciego świata uciekają do cywilizacji żeby stworzyć tam trzeci świat"; "Głosujecie dalej na lewicę u nas będzie to samo"; "Ale nowocześnie i postępowo"; "Multi kultu"; "Totalny upadek ..." - komentują wpis internauci.

Dzień wcześniej nagranie opublikowała sama Anna Bryłka - posłanka do Parlamentu Europejskiego, członkini Rady Liderów Konfederacji i wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego. Jej post został wyświetlony ponad 2,3 mln razy. Wideo publikowali również inni działacze Konfederacji. Nagranie przedstawiające tę samą scenę z komentarzem: "Nauczycielu głosuj na PO , Lewice,PL2050 ,PSL - to cię czeka! Byle nie PiS???" - opublikował również europoseł PiS Bogdan Rzońca, a także prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Wpisy z wideo pokazującym bójkę we Francji, opublikowane m.in. przez europosłów i Rafała Ziemkiewicza
Wpisy z wideo pokazującym bójkę we Francji, opublikowane m.in. przez europosłów i Rafała Ziemkiewicza
Źródło zdjęcia: x.com

Film z bójką między młodym mężczyzną a kobietą stał się wiralem nie tylko w polskojęzycznym internecie. Fragment nagrania z komentarzem "Młodzi uczniowie drugiej i trzeciej generacji migrantów atakujący swoją nauczycielkę w Annecy po tym, jak kazała im przestać szaleć podczas zamieszek" opublikowało znane z przestawiania niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji konto Visegrád24.

Nagranie publikowane było również przez francuskie konta na portalach społecznościowych. Informację, że w filmie widać atak ucznia na pracownicę szkoły, podało publikujące szybkie informacje, skierowane do młodych odbiorców konto Dormir Au Courant (tłum. Śpiąc z wiadomościami; obecnie wpis nie jest dostępny).

Konto to twierdziło, że nagranie pochodzi od świadka. Faktycznie na portalu X można znaleźć użytkownika, który opublikował naganie z bójki, również z komentarzem, że widać na nim pobicie dyrektorki szkoły im. Baudelaire w Annency. To wideo zostało wyświetlone 3,7 mln razy. Jednak w komentarzach do tego wpisu można znaleźć inne nagranie pokazujące kontekst całej sytuacji. Widać na nim, że to młoda kobieta podchodzi do mężczyzny i jako pierwsza zachowuje się w agresywny sposób.

Śledztwo w sprawie bójki dwojga uczniów

Sytuacja widoczna na nagraniu została opisana przez francuską lokalną prasę. W tekście opublikowanym na portalu Le Messager 5 października 2026 roku czytamy, że kuratorium oświaty w Grenoble przekazało, że na nagraniu widać starcie ucznia i uczennicy z dwóch różnych szkół w Annecy (miasto w południowo-wschodniej Francji), a nie ucznia i nauczycielki.

Dzień później ten sam portal opublikował kolejny tekst w tej sprawie. Cytuje w nim komunikat prokuratury, która stwierdza, że nagranie fałszywie przedstawia sytuację, w której uczeń miał napaść na pracownicę szkoły. W rzeczywistości miało dość do bójki między dwójką nieletnich licealistów. Inicjatorem była nastolatka. Ten sam komunikat został zacytowany przez Radio ODS - inne lokalne medium. Autentyczność cytowanego komunikatu potwierdziliśmy w korespondencji z prokuraturą w Annecy.

Le Messager podaje w artykule, że nagranie i niesłuszne oskarżenie wywołało "liczne agresywne, pełne nienawiści, a nawet rasistowskie komentarze pod adresem młodego mężczyzny, który był w centrum sprzeczki z młodą dziewczyną", choć to nie on ją zainicjował.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
FrancjaDezinformacjaFake NewsKonfederacjaUczniowieSzkoła
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