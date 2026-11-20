Świat "Planują coś wielkiego"? Co robią "barykady pod Kapitolem Michał Istel |

Barykady pod Kapitolem Źródło wideo: Marcin Wyszogrodzki/TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Wyszogrodzki/TVN24

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Na nagraniu widać waszyngtoński Kapitol oświetlony nocą. Autor filmu nie ma jednak zamiaru pokazywać jego imponującej architektury, bo szybko kieruje obiektyw na barykady ustawione przed budynkiem. Widać wysokie, czarne zapory z metalowej siatki i szczelny, drewniany płot. "Właśnie zauważyłem, że budują coś, co wygląda jak barykada w pobliżu Kapitolu Stanów Zjednoczonych" - pisze autor nagrania.

Film szybko zyskuje popularność w amerykańskiej sieci. Zaczynają się domysły, w jakim celu przed jednym z najważniejszych budynków w Stanach Zjednoczonych ustawiono barykady. Pojawia się teoria, że to zabezpieczenie przed potencjalnymi zamieszkami po wyborach połówkowych, które 4 listopada 2026 roku wygrała Partia Demokratyczna.

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"Przed wyborami połówkowymi w 2026 roku wokół Kapitolu ponownie ustawiono barykady w związku z obawami o możliwe zamieszki. Planowanie bezpieczeństwa stanowi część działań mających na celu ochronę budynków federalnych i zarządzanie demonstracjami. Nie należy tego mylić z oznakami zbliżającego się stanu wyjątkowego w całym kraju. Pytanie brzmi, jak będą się rozwijać napięcia polityczne w najbliższych dniach" - pisze 13 listopada jeden z użytkowników TikToka.

Film zastanawia także polskich internautów. "Już kilka dni temu ktoś pisał, że wokół Kapitolu budują jakieś barykady. Na początku myślałem, że znowu jakaś ściema i fake news. Ale coraz więcej ludzi o tym pisze. Jedynie co mi przychodzi do głowy, to, że planują coś wielkiego i spodziewają się manifestacji" - stwierdza 14 listopada jeden z użytkowników serwisu X.

Nagranie barykad sprzed Kapitolu trafiło do polskiej sieci Źródło zdjęcia: x.com

Temat jeszcze bardziej podgrzewa Andrew Geraci - były żołnierz, a obecnie popularny w USA twórca internetowy. Zamieszcza 13 listopada nagranie sprzed Kapitolu, na którym pokazuje zapory i mówi: "Mieszkam w Waszyngtonie od 25 lat i jako weteran marynarki wojennej nigdy, ani razu, nie widziałem, żeby stawiano te ogrodzenia, nawet podczas inauguracji prezydenta. Więc to trochę dziwne, że dzieje się to właśnie tutaj, właśnie teraz, tuż przed Kapitolem. I powinno to budzić pewien niepokój".

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"Czy spodziewamy się, że coś się wydarzy? Czy oni myślą, że dojdzie do buntu społecznego? Co się dzieje?" - pyta Amerykanin. Znamy odpowiedź na te pytania.

Barykady nie powstają "od kilku dni"

Na początek potwierdzamy: barykady stoją przed Kapitolem. Były tam zarówno na początku listopada przed wyborami w połowie kadencji, jak i 13-14 listopada, kiedy nagrania z nimi zyskiwały popularność w sieci.

Pracujący w Waszyngtonie operator TVN24 Marcin Wyszogrodzki 16 listopada przesłał nam zdjęcia i filmy, na których widać, że zapory nadal nie zostały zdemontowane. Zwrócił jednak uwagę, że bariery ustawiono tylko z jednej strony Kapitolu, co podważa teorię o tym, że jest to zabezpieczenie przed ewentualnymi zamieszkami. Barykad nie ma ani wokół skrzydła Kapitolu, w którym znajduje się Senat, ani tego, gdzie urzęduje Izba Reprezentantów.

Barykady pod Kapitolem Barykady pod Kapitolem Źródło zdjęcia: Marcin Wyszogrodzki/TVN24 Barykady pod Kapitolem Źródło zdjęcia: Marcin Wyszogrodzki/TVN24 Barykady pod Kapitolem Źródło zdjęcia: Marcin Wyszogrodzki/TVN24

Ponadto w opisywanych wpisach jest informacja, że barykady powstają "od kilku dni", a to nieprawda. Dziennikarze amerykańskich mediów pracujący w Kapitolu mówili naszemu operatorowi, że metalowa konstrukcja stoi przed budynkiem co najmniej od wakacji tego roku. Jeden z nich stwierdził nawet, że barykady były już na miejscu, kiedy lider republikańskiej większości w Senacie senator Mitch McConnell trafiał do szpitala, czyli 14 czerwca 2026 roku.

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I choć wiele osób w ostatnim czasie łączyło obecność zapór z wyborami połówkowymi, to nie zdemontowano ich po ogłoszeniu wyników głosowania i braku zamieszek. Natomiast zaprzysiężenie nowego Kongresu USA zaplanowano dopiero na 3 stycznia 2027 roku.

Barykady pod budynkiem Kapitolu Źródło: Marcin Wyszogrodzki/TVN24

To wszystko wskazywało, że powodem ustawienia barykad nie są względy bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie "renowacji kamienia"

Zaprzeczyło temu też oficjalnie Biuro Architekta Kapitolu. W odpowiedzi na pytania Konkret24 przedstawiciel biura wyjaśnił:

PRAWDA Widoczne instalacje są częścią trwających prac konserwatorskich. Biuro Architekta Kapitolu

Potwierdzenie tych informacji można znaleźć na stronie biura. Od 2015 roku trwa mianowicie projekt renowacji kamienia z elewacji Kapitolu. Ma on być oczyszczony lub wymieniony w miejscach, gdzie zniszczyła go woda i niskie temperatury.

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Projekt podzielono na cztery fazy. Trwająca czwarta faza dotyczy właśnie wschodniej fasady budynku, czyli tej widocznej na nagraniach. Rozpoczęto ją latem 2026 roku, a zakończenie planowane jest na 2028 rok.

Biuro Architekta Kapitolu informuje, że "prace w ramach projektu będą wymagały użycia rusztowań (...) pokrytych siatką, aby ograniczyć pylenie i rozpryskiwanie się wody".

"Barykady" - według autorów nagrań - "powinny budzić niepokój". Jak się okazuje: sami wzbudzają niepokój, ponieważ powód ustawienia tych instalacji pod Kapitolem jest bardziej prozaiczny, niż sugerowano w sieci.