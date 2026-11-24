FAŁSZ To zdjęcie "mówi wszystko o szczycie"? No nie Michał Istel |

Donald Trump: to historyczny szczyt Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Facebook

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Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji spotkali się 19 listopada 2026 roku na trójstronnym szczycie w chińskim mieście Shenzen. Donald Trump, Xi Jingping i Władimir Putin rozmawiali między innymi o redukcji broni jądrowej i wojnie w Ukrainie. Po spotkaniu wydali deklarację na rzecz pokoju, w której podkreślili konieczność "zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej".

Uwagę mediów i komentatorów przyciągały jednak nie tylko kwestie merytoryczne, ale i symboliczne. Doszukiwano się w nich podpowiedzi, jakie relacje panują między poszczególnymi liderami. Szeroko komentowano między innymi sytuację przy ustawianiu do wspólnego zdjęcia, kiedy Xi Jingping ustawił obok siebie swoją żonę, odsuwając na bok Władimira Putina.

Kolejnym dowodem na marginalizowanie prezydenta Rosji miało być zdjęcie, na którym Putin siedzi przy innym stole niż Trump i Xi. Ma wyraźnie skwaszoną minę, podczas gdy liderzy Stanów Zjedoczonych i Chin są zajęci rozmową. Tę fotografię udostępnił 19 listopada na Facebooku między innymi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. "2 plus (daleko) 1. To zdjęcie mówi o tym szczycie wszystko" - skomentował.

FAŁSZ Zdjęcie udostępnił na Facebooku i komentował wiceszef MSZ Marcin Bosacki Źródło zdjęcia: Facebook

W prawdziwość tego obrazka uwierzyło jednak znacznie więcej internautów i polityków, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. "Uwielbiam to zdjęcie. Jako były dyplomata mogę powiedzieć, że każde miejsce przy stole podczas takich spotkań jest starannie zaplanowane. Putin został upokorzony. I doskonale o tym wie" - napisał były ambasador USA w Rosji Michael McFaul, który usunął już jednak swój wpis. "Zaproponuj podpis do tego zdjęcia" - proponował były wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko. "Historyczne zdjęcie"; "Wowa został upokorzony i on bardzo dobrze o tym wie. Zobaczymy co z tego wyniknie"; "Tego zdjęcia w Rosji chyba nie pokażą" - pisali polscy użytkownicy serwisu X.

W Rosji na pewno nie pokażą, ale gdzie indziej też nie powinni. Z zupełnie innego powodu.

Treść "wygenerowana przy użyciu narzędzi"

Wystarczy chwila, żeby ustalić, że "zdjęcie" to wytwór sztucznej inteligencji. Można to zrobić na stronie firmy OpenAI stworzonej do weryfikacji. Dostępne tam narzędzie pozwala sprawdzić, czy dany materiał - obraz, plik audio lub PDF - nie ma "zaszytego" znaku wodnego, który pozostawiają w nim narzędzia do tworzenia treści AI.

W tym przypadku narzędzie jasno wskazuje, że "zdjęcie" trzech przywódców przy dwóch stołach powstało przy użyciu sztucznej inteligencji. "Ta treść została wygenerowana przy użyciu narzędzi OpenAI. Wykryliśmy znak wodny SynthID, który pochodzi od OpenAI" - czytamy.

PRAWDA Potwierdzenie, że "zdjęcie" to wytwór AI Źródło zdjęcia: openai.com

Potwierdziliśmy to w dwóch innych narzędziach, które również wykazały, że "fotografia" ze szczytu powstała przy użyciu AI.

PRAWDA Kolejny dowód, że "fotografia" to dzieło AI Źródło zdjęcia: sightengine.com

Stół był jeden

Na Facebooku materiał został już oznaczony jako "przerobione zdjęcie" po tym, jak zweryfikował go włoski portal fact-checkingowy Open.online. Ta adnotacja i odnośnik do włoskiego serwisu wyświetla się już przy poście Bosackiego.

Wpis Marcina Bosackiego z adnotacją o treści wygenerowanej przez AI Źródło zdjęcia: Facebook

Włoscy dziennikarze zwrócili uwagę, że na bankiecie powitalnym zorganizowanym przez chińskich gospodarzy wszyscy trzej przywódcy siedzieli przy jednym, długim stole. Widać na to relacji opublikowanej m.in. przez państwową, chińską telewizję CGTN.

PRAWDA Władimir Putin (pierwszy po lewej), Xi Jingping (przemawia na scenie) i Donald Trump (drugi po prawej) przy jednym stole w Shenzhen Źródło zdjęcia: Youtube

Poza nimi przy stole zasiedli także inni goście szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), w której kuluarach odbyło się spotkanie liderów Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. Byli to między innymi prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung, premier Japonii Sanae Takaichi czy premier Kanady Mark Carney.

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Tak więc mimo że spotkanie Trumpa, Xi i Putina "nie przyniosło skutków dyplomatycznych" - jak podsumowała szczyt francuska prasa - nie można wyciągać żadnych wniosków ze zdjęcia przywódców przy dwóch różnych stołach, bo taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca w Shenzhen.