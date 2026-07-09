Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polityka

"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić

|
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Tusk o relacjach z Ukrainą: oczekuję deeskalacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X.com
W sieci pojawiły się zdjęcia siekier z napisami, które mają odwoływać się do rzezi wołyńskiej. "'43 możemy powtórzyć" - toporek z takim napisem rzekomo można kupić w ukraińskich serwisach ogłoszeniowych. Przestrzegamy - takie spreparowane "ogłoszenia", zdjęcia i wpisy mają jedynie podgrzewać relacje polsko-ukraińskie.

Parlament Europejski 8 lipca 2026 roku przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o postanowienie o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W konsekwencji prezydent Polski Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, a ten odznaczenie odesłał. Także wielu polskich i ukraińskich obecnych i byłych polityków zrzekło się otrzymanych od drugiej strony odznaczeń. W konsekwencji relacje polsko-ukraińskie znalazły się w najpoważniejszym od lat kryzysie. Ocena działalności Ukraińskiej Powstańczej Armia i OUN-B (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów) w czasie II wojny światowej pozostają jednym z najbardziej spornych tematów w tych relacjach. Te organizacje są odpowiedzialni za zamordowanie ok. 100 tys. Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Strona ukraińska widzi w UPA przede wszystkim partyzantkę antysowiecką.

Tymczasem kilka dni przed 83. rocznicą rzezi wołyńskiej w sieci zaczęły krążyć zdjęcia siekier z motywem odwołującym się do tej zbrodni. Te siekiery rzekomo można kupić w ukraińskiej sieci. Najczęściej internauci zamieszczali montaż składający się z trzech zdjęć. Dwa z nich przedstawiają siekiery. Na głowicy pierwszej można przeczytać po ukraińsku: "'43 możemy powtórzyć", jest tam również wygrawerowany tryzub, czyli herb Ukrainy, oraz dwa symbole swarzyca (kołowrotu, swargi - to symbol solarny, który bywa wykorzystywany przez ruchy nacjonalistyczne). Na drugiej, również po ukraińsku, wygrawerowano: "Wszystko przemija, wszystko się zmienia. Historia lubi się powtarzać" z datami "1943-202...". Trzeci element to zrzut ekranu z ogłoszenia zamieszczonego ukraińskim serwisie 44.ua, z rzekomym ogłoszeniem sprzedaży. Czytamy tam: "Ręcznie wykonana siekiera według autorskiego projektu".

FAŁSZ
Internauci twierdzą, że na ukraińskich stronach można znaleźć siekiery z motywem rzezi wołyńskiej
Internauci twierdzą, że na ukraińskich stronach można znaleźć siekiery z motywem rzezi wołyńskiej
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Sklejkę zdjęć rozpowszechniali anonimowi internauci. "Na Ukrainie sprzedają siekiery z hasłem '1943 możemy to powtórzyć', to jest to absolutny skandal i jawne plucie na pamięć ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Tego nie da się tłumaczyć 'folklorem', 'żartem' ani kulturą"; "Takie siekiery sprzedają na Ukrainie z napisem 1943 możemy to powtórzyć Szykują nam drugi Wołyń?"; "Czas na zakończenie jakiejkolwiek pomocy banderowskiej Ukrainie! Czas na weryfikację przesiedleńców (uchodźców tak naprawdę nigdy nie było)! Czas na refleksję Narodzie!"; "Ukraińcy dumni z dziedzictwa mrocznej historii Wołyńskiego Ludobójstwa sprzedają siekiery z napisem '1943 możemy to powtórzyć'" - pisali na X i Facebooku (pisownia wszystkich postów oryginalna).

"Na Ukrainie takie siekiery sprzedają…" - 3 lipca napisała na portalu X Marianna Schreiber, celebrytka i osobowość internetowa, uczestniczka tzw. freakfightów. Do swojego wpisu załączyła ten sam montaż trzech zdjęć. W sieci zamieszczane są też same zdjęcia tych siekier. Zdjęcie jednej siekiery z informacją, że sprzedają ją Ukraińcy krąży także na TikToku.

FAŁSZ
Zdjęcie jeden z siekier wraz z komentarzem na TikToku
Zdjęcie jeden z siekier wraz z komentarzem na TikToku
Źródło zdjęcia: TikTok

Część internautów podważała jednak autentyczność tych ogłoszeń. "Po co rozpowszechniać dezinformację? W Ukrainie nikt nie używa hasła 'możemy powtórzyć', to rosyjskie hasło"; "Podaj link. Szukam tych modeli. Producenta znalazłem. Ale z takimi napisami nie ma"; "Udowodnij, że to nie fejk" - komentowali wpis Schreiber.

Sprawdziliśmy, czy ogłoszenia o siekierach z motywami odwołującymi się do rzezi wołyńskiej faktycznie są dostępne w sieci i czy produkty są autentyczne.

Ogłoszenie z siekierami

Wspomniane wyżej ogłoszenie nie jest obecnie dostępne na stronie 44.ua. Zapytaliśmy ten serwis, czy takie ogłoszenie kiedykolwiek zamieszczono w tym serwisie. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na zdjęciach siekiery, którą ponoć można było kupić przez stronę 44.ua widnieje znak wodny serwisu ogłoszeniowego Ogoloshennya.com. Na tej stronie faktycznie jest oferta z siekierami i motywami odwołującymi się do rzezi wołyńskiej. Zamieściła je użytkowniczka podpisana jako "Nataliya Bondarenko". To jedyne ogłoszenie wystawione przez to konto, założono je w serwisie w dniu publikacji ogłoszenia, czyli 1 lipca 2026 roku. Zapytaliśmy tego użytkownika serwisu z pytaniem o oferowane przedmioty. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

FAŁSZ
Zdjęcia siekier, które można rzekomo kupić w jednym z ukraińskich serwisów ogłoszeniowych
Zdjęcia siekier, które można rzekomo kupić w jednym z ukraińskich serwisów ogłoszeniowych
Źródło zdjęcia: Ogoloshennya.com

Siekiery są, ale...

W jednym z polskich sklepów internetowych znaleźliśmy ogłoszenie sprzedaży bardzo podobnej siekiery - "siekiera KAMIEŃ ręcznie robiona". Jest podana cena, wiemy, jakiej stali i jakiego drewna użyto.

Ogłoszenie o sprzedaży siekiery na stronie Suvenix.eu
Ogłoszenie o sprzedaży siekiery na stronie Suvenix.eu
Źródło zdjęcia: Suvenix.eu

Dotarliśmy także do ukraińskojęzycznego ogłoszenia o sprzedaży tej samej siekiery, wykorzystano w nim te same zdjęcia, co w ogłoszeniu po polsku.

Ogłoszenie o sprzedaży siekiery na stronie Kaif-knife.com.ua
Ogłoszenie o sprzedaży siekiery na stronie Kaif-knife.com.ua
Źródło zdjęcia: Kaif-knife.com.ua

Najprawdopodobniej zdjęcie z oryginalnego ogłoszenia przerobiono za pomocą sztucznej inteligencji lub przy pomocy programu do obróbki graficznej i wykorzystano do dezinformacji.

Jak widać na poniższym zestawieniu - między siekierą z inskrypcją odwołująca się do rzezi wołyńskiej a prawdziwym narzędziem, które można kupić w polskich i ukraińskich sklepach internetowych - jest wiele podobieństw. Podobne są styliska. Podłoże ma dokładnie ten sam układ pęknięć, plam i nierówności, a skrzynia widoczna w tle ma takie same słoje, osmalenia, listwy oraz rozmieszczenie śrub. Identyczne są również trzymające siekierę dłonie.

Porównanie zdjęć siekier z oryginalnego ogłoszenia i z motywem odwołującym się do zbrodni wołyńskiej
Porównanie zdjęć siekier z oryginalnego ogłoszenia i z motywem odwołującym się do zbrodni wołyńskiej

Sklep Souvenix, który ma w ofercie oryginalny toporek zapytany przez Konkret24 o ofertę, poinformował, że jest on w sprzedaży od września 2025 roku - "produkt pochodzi od zewnętrznego producenta i jest oferowany również w innych kanałach sprzedaży", a "karta produktu nie zawierała i nie zawiera żadnych napisów, haseł ani treści". Z kolei serwis Demagog uzyskał komentarz z ukraińskiego sklepu Kaif Knife, gdzie także sprzedawana jest siekiera. Jego przedstawiciel napisał, że "nigdy nie zrobiłby czegoś tak absurdalnego". "To nasza siekiera, ale sztuczna inteligencja bardzo nieudolnie ją przetworzyła. Taka siekiera nie istnieje. To jakaś prowokacja".

Podsumowując: w ofercie ukraińskich i polskich sklepów są dostępne siekiery, których zdjęcia najprawdopodobniej przerobiono z użyciem AI, dodając różnego rodzaju napisy, w tym ten o możliwej powtórce wydarzeń z 1943 roku. Następnie tak spreparowane zdjęcia wrzucono do polskiej sieci, by wywoływały pogłębienie niechęci i strachu przed Ukraińcami.

ZOBACZ TAKŻE:
16 min
pc
Robert Korzeniowski, Michał Banasiak
TVN24
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: Konkret24
Tagi:
UkrainaHistoriaFake News
Szymon Rębowski
Dziennikarz serwisu Konkret24
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Bruksela zakazuje zgrzewek"? Komisja Europejska odpowiada
"Zakaz zgrzewek" uderzy w "matkę z dzieckiem, seniora, rodziny". Bruksela odpowiada
Zuzanna Karczewska
Ciągnik rolniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnik rolniczy ruszył, mężczyzna znalazł się pod kołami
WARSZAWA
Bielizna ze złota, miliony dolarów i korupcja w Iraku. Co tu się nie zgadza
"Złote, a skromne". Antykorupcyjny rajd i złota bielizna. A jak było
Świat
Pięć kłamstw i manipulacji o szczepionce przeciw HPV
Zajączkowska-Hernik ostrzega przed szczepieniem na HPV. I manipuluje
Michał Istel
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
FAŁSZTrzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
Michał Istel
"Pląsający prezydent" Ukrainy. Czy to naprawdę on?
"Pląsający prezydent" Ukrainy. To naprawdę on?
Zuzanna Karczewska
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
"Systemy chłodzenia wodnego" w Chinach?
"Chiński sposób" na upał w mieście? Jeden efekt jest pewny
Gabriela Sieczkowska
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
Co stało się w rumuńskim parlamencie
"Rumunia przygotowuje się do aneksji Mołdawii"? Co to za projekt
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "masowo sięgną po polskie obywatelstwo"? Nieprawda
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
"Topią się sygnalizatory świetlne". W Weronie aż tak gorąco?
Jest gorąco, ale żeby aż tak? Stopiony sygnalizator we Włoszech zastanawia
Zuzanna Karczewska
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
FAŁSZ"Inżynier pluje na chrześcijan"? Berkowicz zmyślił tę historię
Michał Istel
Nasypali "marihuany do kadzidła"? Co zrobili ministranci
FAŁSZMinistranci, kościelne kadzidło, marihuana i areszt. Co tu nie gra
Zuzanna Karczewska
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Zuzanna Karczewska
"Strzelamy w nocy". Co Zełenski mówił o Buczy
FAŁSZ"Strzelamy w nocy - tak jak zrobiliśmy to w Buczy". Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Ukraińska poczta wyemituje znaczek upamiętniający zbombardowanie moskiewskiej rafinerii? Nie ma potwierdzenia
Atak na rosyjską rafinerię i zdjęcie ikona. Będzie na znaczku?
Zuzanna Karczewska
Tak Polacy przepraszali Zełenskiego za decyzję polskiego prezydenta? Nie, to dotyczyło czegoś innego
W Poznaniu "przepraszali za decyzję Nawrockiego"? Nie chodziło o order
Gabriela Sieczkowska
Andrij Sybiha
Minister "wprost grozi Polsce"? Co mówił Andrij Sybiha
Zuzanna Karczewska
Wołodymyr Zełenski
FAŁSZZełenski "wysłał Order Orła Białego za pobraniem"? Serio?
Zuzanna Karczewska
"Pomyśleć, że ten człowiek był odznaczony". Jaką flagę podpisał Zełenski
"Pomyśleć, że był odznaczony". Zełenski i flaga, która zastanawia
Michał Istel
"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
"I jeszcze ta mina Macrona". Trump pocałował jego żonę?
Michał Istel
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
FAŁSZ"Magia Mistrzostw Świata". Bramkarz bohaterem, twórca "złożył hołd"
Zuzanna Karczewska
Walerij Załużny miał poprzeć Nawrockiego w ukraińsko-polskim sporze o odebranie Orderu Orła Białego
FAŁSZSpór o order, kanał widmo i "deklaracja" generała Załużnego
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica