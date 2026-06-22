Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Niszczą groby Polaków"? Jak fejki mają nas dzielić

|
Ukraińcy "niszczą groby Polaków"? Jak fejki mają nas dzielić
Gramatyka o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego: po co nam takie emocje?
Źródło zdj. gł.: x.com
"Nawet przeszkadza im polski cmentarz" - piszą internauci oburzeni filmem, na którym ukraińscy żołnierze rzekomo zniszczyli polskie groby. Ostrzegamy przed tym fejkiem, który pojawił się teraz w sieci nie bez powodu.

Trwa kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw pod koniec maja 2026 roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej nazwę "Bohaterów UPA", a w odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca 2026 roku odebrał mu Order Orła Białego. Obie te decyzje wywołały ogromne emocje społeczne, ale w sieci niektóre środowiska próbują jeszcze bardziej je podgrzewać, wykorzystując do tego fake newsy.

Po ogłoszeniu decyzji o odebraniu odznaczenia w mediach społecznościowych udostępniano nagranie, na którym dwóch żołnierzy bezcześci grób, stojąc na nim i kopiąc w pionową część nagrobka (płytę napisową). Na drugiej części filmu widać inne zniszczone groby - w domyśle za to także mieli odpowiadać żołnierze. "Zniszczony cmentarz Polski w Ukrainie. To nie wandale... lecz żołnierze" - napisano na nagraniu (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Taką wersję podbijano na kontach, na których już wcześniej publikowano antyukraińskie treści. "Ukraińscy bohaterowie na polskim cmentarzu"; "Na razie na Ukrainie zaczęli niszczyć groby Polaków. Oby to nie skoczyło się jak na Wołyniu"; "Polski cmentarz w ukrainie. Zolnierze. Podobno nasi bracia" - pisali 20 czerwca 2026 roku użytkownicy serwisu X, którzy udostępniali nagranie.

FAŁSZ
Wpisy publikowano zaraz po decyzji o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy
Wpisy publikowano zaraz po decyzji o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy
Źródło zdjęcia: x.com

Część komentujących uwierzyła, że na filmie ukraińscy żołnierze niszczą polski cmentarz. Niektórzy wprost twierdzili, że to efekt ostatnich decyzji prezydentów i pogorszenia relacji między Polską a Ukrainą. "To, że eskalacja uruchomi ekstremistów, było oczywiste"; "No i widać że prawdziwi Banderowcy,a nie bohaterowie,nawet przeszkadza im Polski cmentarz i ono uważają się za cywilizowanych ludzi, gdzie chcą być w Europie,tacy ludzie nie nadają się do Europy i mam nadzieję że Polska się sprzeciwi wejścia Ukrainy banderowskiej do UE"; "Macie wdzięczność waszych braci wukraincow..." - pisali.

Wbrew tym komentarzom eskalacja napięć nie uruchomiła jednak ekstremistów, a siewców dezinformacji.

Inne daty, inni żołnierze, inne kraje

Ale choć film ma dwie części, to na żadnej z nich nie ma ukraińskich żołnierzy - ani tym bardziej - polskiego cmentarza. Wystarczy wprowadzić dowolny fragment nagrań do wyszukiwarki Google, żeby znaleźć artykuły o tym, co naprawdę pokazują.

Film z żołnierzami powstał w listopadzie 2020 roku. Widać na nim, jak dwóch azerbejdżańskich żołnierzy niszczy ormiańskie groby na terenie Górskiego Karabachu, czyli spornego terytorium między Armenią a Azerbejdżanem. Cmentarz zbezczeszczono podczas drugiej wojny o Górski Karabach, która trwała od września do listopada 2020 roku. W pierwszych tygodnia konfliktu armia Azerbejdżanu zajęła tereny południowego Karabachu kontrolowane wcześniej przez Ormian i to prawdopodobnie tam powstało nagranie, które teraz przedstawia się jako polski cmentarz w Ukrainie.

PRAWDA

Drugi film pokazujący zniszczony cmentarz jest nowszy, ale też nie powstał w Ukrainie. Opublikowała go w kwietniu 2026 roku jedna z użytkowniczek serwisu X, która wyjaśniła, że to cmentarz w mieście Mardż Ujun na południu Libanu. Zdewastowali go izraelscy żołnierze, którzy wcześniej okupowali ten teren.

PRAWDA

Fejka rozpowszechniał działacz partii Brauna

Fake news o ukraińskich żołnierzach rzekomo niszczących polski cmentarz pojawił się w polskiej sieci już w maju 2026 roku. Rozpowszechniał go między innymi Mateusz Rutkowski, działacz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. "Jeśli jeszcze ktoś myśli, że Ukraina jest naszym przyjacielem, zapraszam do obejrzenia tego filmu" - mówi mężczyzna na nagraniu, które wciąż jest dostępne w sieci, mimo że filmy zweryfikował już portal Demagog.

Nie ma więc wątpliwości, że ktoś z premedytacją wyciągnął teraz tamte nagrania, żeby podsycać nimi negatywne emocje względem Ukraińców.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
Zmiany pod pachami przy HS są często bolesne
To jedna z najcięższych chorób skóry. Diagnoza jest prosta, ale pacjenci czekają wiele lat
Zuzanna Kuffel
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
Chińskie auta czekają na transport
To może być koniec tanich samochodów z Chin
Maciej Michałek
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaŻołnierzeCmentarzeFake NewsDezinformacja
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Silnik napędzony wodą". Co to za innowacja
FAŁSZWynaleziono "silnik napędzany wodą". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
"Najkrótsza droga rowerowa w Polsce". Pojechaliśmy, sprawdziliśmy
"Najkrótsza droga rowerowa" w Polsce? Wiemy, dlaczego tak wygląda
Michał Istel
Pociski kalibru 155 mm zaprezentowane podczas uroczystego podpisania kolejnych umów finansowanych z programu SAFE
Fakty czy propaganda rządu? Manipulacje na temat SAFE
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Ławra, pożar
Podpalili klasztor "dla ładnych zdjęć". Kreml wskazał winnego, Polacy powielają
Michał Istel
Donald Tusk
FAŁSZTusk: "mamy rekordową ilość szpitali". No to policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
Manekin miał "nieprzyzwoity ubiór"? Dlaczego policja skonfiskowała
Policja "aresztowała manekina" za "nieprzyzwoity ubiór"? Co tu się nie zgadza
Zuzanna Karczewska
Tęczowa flaga z rąk dziecka miała trafić do kosza. Ta sytuacja miała inny finał
FAŁSZDziecko wyrzuciło tęczową flagę? Czego nie mówią politycy PiS
Gabriela Sieczkowska
Jak Dania "załatwiła sobie" zwolnienie z paktu migracyjnego
Jak Dania "załatwiła sobie" zwolnienie z paktu migracyjnego? Inaczej niż myślicie
Michał Istel
Żołnierze w hełmach kompozytowych wz. 2005
Awantura o hełmy. Wcześniej politycy się zgodzili, żeby teraz się pokłócić
Michał Istel
"Obejrzyj, zanim usuną". Uwaga na te materiały
"Wyciekło nagranie"? Nie miało skąd
Gabriela Sieczkowska
"Bon na przesiedlenie" ma być kolejnym dowodem na uprzywilejowanie Ukraińców w Polsce. Tak nie jest
"Nowy sposób dojenia Polski"? Dla kogo jest bon na zasiedlenie
Gabriela Sieczkowska
"Stacja benzynowa świata prosi o dostawy benzyny"? Co padło w rosyjskim MSZ
FAŁSZRosja prosi sojuszników o paliwo? Co mówiła Zacharowa
Michał Istel
Trump "zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
FAŁSZTrump "pięknie zdemolował" Biały Dom. Aż tak?
Zuzanna Karczewska
Benjamin Netanjahu
FAŁSZ"Zapłacą za polskie obozy"? Co mówił premier Izraela
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Japończycy przez "fatalne warunki" opuścili Meksyk? Powód jest inny
FAŁSZJapończycy przez "fatalne warunki" opuścili Meksyk? Inny powód
Michał Istel
Polska "zmieni się nie do poznania"? Cztery fakty o pakcie migracyjnym
Pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski
Michał Istel
USA miały odmówić Lamine Yamalowi wizy na tegoroczny mundial, przekonują internauci
Yamal i "problem z amerykańską wizą". Gdzie jest piłkarz
Gabriela Sieczkowska
Wiceminister Szeptycki o UPA i żołnierzach niezłomnych. Co on naprawdę mówił?
Szeptycki "gloryfikował UPA"? Co mówił o żołnierzach niezłomnych
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
"Podarowali karetkę Ukraińcom, a oni ją sprzedają"? Znowu to ogłoszenie
FAŁSZDostali karetkę z Polski, teraz ją sprzedają? "Zdjęcia poglądowe"
Zuzanna Karczewska
Kościół w Holandii "podpalony przez migrantów"? Co wiadomo
"Podpalony kościół", migranci i pakt migracyjny. Wszystko im się łączy
Zuzanna Karczewska
Peter Magyar
FAŁSZ"Obraził własnych obywateli"? Co zrobił premier Węgier
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2669790879
Mięso raz w tygodniu i "przymus roślinnych obiadów". Jak straszą zmianami na stołówkach
Gabriela Sieczkowska
Polska flaga na koszulce Haiti?
FAŁSZDzięki Haiti "symbolicznie jesteśmy na mundialu"? Co się nie zgadza
Michał Istel
Obecnie na banknocie o nominale 5 funtów jest podobizna Winstona Churchilla
FAŁSZ"Bank Anglii usunął Churchilla z banknotów". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
"Trump zamienił je w basen pływacki". Tak dziś nie wygląda
FAŁSZTrump staw "zamienił w basen pływacki"? To miejsca tak nie wygląda
Gabriela Sieczkowska
Hindusów w Polsce prawie 200 tysięcy? To nie te dane
"Inwazja dopiero się rozkręca". Jak zmanipulowano dane o Hindusach w Polsce
Michał Istel
Pół litra wody na klienta - taki obowiązek dla restauracji wcale nie jest przesądzony
Pół litra wody na klienta. Co na razie wiemy
Gabriela Sieczkowska
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
FAŁSZBędzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Polska 2050 o zamrażarce sejmowej: "Działa pełną parą". Wcześniej zapowiadali, że "wyjedzie z hukiem"
Polska 2050 narzeka na "sejmową zamrażarkę". Sami obiecywali, że "wyjedzie z hukiem"
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica