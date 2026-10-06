FAŁSZ "Francja w ogniu". Ale kiedy? Zuzanna Karczewska |

Trwają protesty licealistów. Zamknięte setki liceów

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Fala protestów młodzieży we Francji rozlała się na cały kraj. Demonstracje uczniów, które rozpoczęły się we wrześniu 2026 roku, przybierają na sile. Młodzi Francuzi skarżą się oni na nieodpowiednie warunki, w tym materialne, przeciążenie nauczycieli, a także przeładowanie planów zajęć. Domagają się skrócenia planów lekcji, zmniejszenia liczebności klas i występuje przeciwko niedoborom nauczycieli. Do demonstracji wezwał związek uczniowski Union Syndicale Lycéenne.

Do protestujących uczniów miało dołączyć wielu chuliganów, o czym mówił 2 października francuski minister edukacji Eduoard Geffray. "Pojawiają się agresywne jednostki, które wykorzystują ten ruch" - stwierdził. Rzeczywiście manifestacje w wielu miejscach stały się gwałtowne. Media relacjonowały m.in. sytuację w Lille, gdzie licealiści podpalili kosze na śmieci i rzucali w policjantów butelkami i kostką brukową, a funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym. Do starć policji z młodzieżą doszło też m.in. w Bordeaux, Rennes, Nantes czy Marsylii.

W sieci krąży wiele materiałów z zamieszek i ulicznych starć, opisywanych jako obrazy z francuskich miast. Duża część z nich rzeczywiście pokazuje wydarzenia z Francji, ale nie wszystkie są aktualne i nie pokazują obecną falę protestów.

Samochody w ogniu, tłumy na ulicach. Co to za protest

"Francja moi drodzy..." - napisał 4 października 2026 roku na X poseł Konfederacji Konrad Berkowicz (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego wpisu załączył nagranie, na którym widać zniszczoną ulicę jednego z miast. Na jezdni leżą poprzewracane samochody z wybitymi szybami, a część pojazdów płonie. Wokół porozrzucane są śmieci, nad ulicą unosi się gęsty dym, a na elewacjach budynków widać ślady uszkodzeń. Niektórzy przechodnie nagrywają lub fotografują zniszczenia. W dalszej części filmu pokazano idący ulicą tłum, którego część niesie żółte i czerwone flagi. Kilku mężczyzn wybija także szyby w przystanku autobusowym.

FAŁSZ Politycy rozpowszechniają to nagranie w obliczu strajków we Francji Źródło zdjęcia: x.com

Post Berkowicza wygenerował niemal 110 tys. wyświetleń. Doczekał się także wielu podań dalej. Wśród ponad 200 internautów, którzy udostępnili wpis posła Konfederacji, znalazł się były premier Leszek Miller. "Francja" - napisał, a jego post wyświetlono ponad 75 tys. razy. Jako ilustrację tekstu o zamieszkach kadru z nagrania użyto w serwisie Telewizji Republika. Filmik opublikowało także wielu anonimowych internautów. "Ukraina, która...a nie, czekaj, to Francja, której nikt, oprócz lewackiej ideologii, nie zaatakował"; "Francja upadła"; "Francja. Elegancja. Belle epoque" - pisali.

FAŁSZ Filmik ma pokazywać efekty protestów francuskich uczniów Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie rzeczywiście jest z Paryża, ale wcale nie pokazuje trwających tam teraz protestów. W rzeczywistości filmik ma już prawie cztery lata - jest z grudnia 2022 roku. Wystarczy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem sprawdzić jego dowolny kadr, by dotrzeć do postów opublikowanych właśnie wtedy. Jak podawali ich autorzy, wideo przedstawia zamieszki Kurdów mieszkających we Francji.

Nagranie z przewróconymi samochodami powstało w Paryżu, ale pod koniec 2022 roku Źródło zdjęcia: x.com

W tamtym okresie w Paryżu rzeczywiście doszło do zamieszek. Ich początkiem było zdarzenie z 23 grudnia 2022 roku, kiedy 69-letni napastnik zastrzelił trzy osoby w pobliżu kurdyjskiego centrum kultury. Jak podał "Le Monde", mężczyzna powiedział jednemu z policjantów, że jest rasistą. Przedstawiciele mniejszości kurdyjskiej domagali się uznania zabójstwa za akt terroru, jednak zarówno francuscy politycy, jak i prokuratura określali atak jako motywowany rasistowsko. Po strzelaninie na miejscu zaczęli gromadzić się demonstranci i wtedy doszło do starć z policją.

Nagranie nie ma więc żadnego związku z demonstracjami dotyczącymi stanu oświaty we Francji. Nie pierwszy raz zostało ono zresztą wykorzystane do fałszywego przekazu, co opisywaliśmy w Konkret24.

"Ulica płonie, a oni spokojnie piją wino". Tak, ale nie teraz

Nagranie z kurdyjskich protestów to nie jedyny materiał, który Konrad Berkowicz ostatnio zamieścił, wskazując, że pokazuje obecną sytuację w Paryżu. 4 października na X opublikował filmik, na którym widać siedzących przy stoliku w ogródku restauracyjnym ludzi. Na samym środku znajduje się para, która spokojnie rozmawia i pije napoje. Wydaje się zupełnie niewzruszona tym, co dzieje się tuż obok. Otóż w tle widać płomienie i kłęby dymu unoszące się nad ulicą. Ogień znajduje się zaledwie kilkanaście metrów od ogródka, jednak siedzący przy stolikach zachowują się spokojnie i nadal prowadzą rozmowę.

FAŁSZ Wpis Berkowicza obejrzano ponad 2 mln razy Źródło zdjęcia: x.com

"Ten filmik z Francji przeraża chyba najbardziej…" - skomentował nagranie polityk, a jego wpis wyświetlono ponad dwa miliony razy. Inni, którzy udostępniali nagranie, pisali: "Idealna parafraza tego, co robią ze swoimi krajami europejczycy"; "Francja, Bordeaux 2026. Ulica płonie, a oni spokojnie piją wino. Ten obraz przejdzie do historii. Quo vadis, Europo?". Wpisy generowały nawet dziesiątki tysięcy wyświetleń.

Wideo jest też masowo rozpowszechniane w zagranicznej sieci. "Najbardziej francuska rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem" - napisał jeden z anglojęzycznych internautów, który 5 października zamieścił filmik na X.

FAŁSZ Filmik generuje setki tysięcy wyświetleń w zagranicznej sieci Źródło zdjęcia: x.com

Jednak i w tym przypadku nagranie niesłusznie pokazywane jest w kontekście strajków francuskiej młodzieży. Materiał kolportowany na portalach społecznościowych podchodzi z amerykańskiej stacji ABC News. Jego logo widać zresztą w prawym dolnym rogu. To samo wideo znajdujemy na kanale ABC News na YouTube. Opublikowano je tam 26 marca 2023 roku. W rzeczywistości to scena z Bordeaux nagrana podczas odbywających się wtedy we Francji demonstracji przeciwko reformie emerytalnej. Chodziło wówczas o zatwierdzenie podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. W reakcji na tę decyzję wielu Francuzów wyszło na ulicę, dochodziło do podpaleń i starć z policją. Jak opisywały zagraniczne media, scena z siedzącymi niedaleko ognia ludźmi została nakręcona 23 marca 2023 roku.

Zamieszki w Paryżu z innej przyczyny

Kolejne nagranie, które w ostatnich dniach krąży w sieci, pokazuje tłum zgromadzony w pobliżu Wieży Eiffla. Ludzie stoją bardzo blisko siebie, część unosi ręce, inni telefonami nagrywając to, co dzieje się wokół. Na pierwszym planie widać płonący samochód, po którym skacze grupa mężczyzn. Nad tłumem unoszą się kłęby czarnego dymu. "Prezydent Francji wolał wysyłać miliony na pomoc dla pronazistowskiego reżimu Zełenskiego na Ukrainie, zamiast inwestować w system edukacji w swoim kraju. Teraz ci sami młodzi uczniowie i studenci przejmują Paryż i całą Francję..." - napisała hiszpańskojęzyczna internautka, która zamieściła wideo 5 października 2026 roku na X. Jej wpis wyświetlono niemal 250 tys. razy.

Natomiast ponad 70 tys. wyświetleń wygenerowało to nagranie we wpisie innej hiszpańskojęzycznej internautki, która opublikowała je na X tego samego dnia i skomentowała: "Paryż płonie, powodem jest szkoła. Dziesięć lat Emmanuela Macrona, pieniądze poszły na wojnę, a nie do szkół. 40-osobowe klasy, walające się dachy [w szkołach], braki nauczycieli. Wzrost wydatków na edukację nie pokrywa nawet poziomu inflacji. Dziś ci sami młodzi ludzie, których państwo pozostawiło bez przyszłości, zajmują plac, a świadkiem jest Wieża Eiffla i płonący pośrodku samochód. Europa domaga się porządku. Porządek był w szkole".

FAŁSZ Zagraniczni internauci przekonują, że na filmiku widać protestujących uczniów Źródło zdjęcia: x.com

Filmik w ostatnich dniach pojawił się także w polskiej sieci. 4 października 2026 roku zamieścił je na X publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz. Część komentujących post odniosła nagranie właśnie do bieżącej sytuacji w Paryżu. Tymczasem i ten filmik jej nie pokazuje. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do kopii nagrania publikowanej już wcześniej, bo pod koniec maja 2026 roku.

Filmik pochodzi sprzed kilku miesięcy. Pokazuje zupełnie inne wydarzenie Źródło zdjęcia: Instagram

Internauci opisywali je jako sceny po zwycięstwie klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain (PSG) w finale Ligi Mistrzów 30 maja 2026 roku. Media rzeczywiście opisywały, że po meczu w Paryżu wybuchły zamieszki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zamieszki we Francji. Kilkuset zatrzymanych, ranni policjanci TVN24

"Młodzież nagrywa płonącego strażaka"? Manipulacja polityków Konfederacji

Manipulacje wokół protestów we Francji nie polegają jednak tylko na pokazywaniu nieaktualnych materiałów. W sieci ukazał się bowiem także obrazek, na którym widać strażaka pochylonego na środku ulicy nad płonącym przedmiotem - wygląda jakby ogień zajął także jego ubranie. Za mężczyzną stoi tłum, a część zgromadzonych osób trzyma w dłoniach telefony i nagrywa scenę.

FAŁSZ Politycy Konfederacji twierdzą, że młodzież nagrywała i śmiała się z płonącego strażaka Źródło zdjęcia: Facebook, x.com

2 października 2026 roku europosłanka Konfederacji Anna Bryłka zamieściła to zdjęcie na Facebooku i napisała: "Francja płonie! 2000 osób zatrzymanych, na ulicach regularne zamieszki! Od poniedziałku w wielu francuskich miastach trwają regularne protesty, podczas których rannych zostało ponad 300 funkcjonariuszy policji. Początkowo manifestacje przedstawiano jako walka o poprawę warunków dla szkół. Jednak środowiska skrajnej lewicy i w przytłaczającej większości imigranci lub potomkowie imigrantów stworzyli na ulicach Paryża, Marsylii, Bordeaux i innych miast istne piekło, gdzie dochodzi do masowych starć z policją, podpaleń, kradzieży, rozbojów czy molestowań". Na koniec dodała: "Na zdjęciu młodzież nagrywa płonącego strażaka. Wydarzenie miało miejsce przed kilkoma dniami w Bordeaux".

Obrazek ukazał się tego samego na koncie Konfederacji na Facebooku z takim samym opisem. Opublikowała go także Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji. Inni polityk Konfederacji, Tomasz Grabarczyk udostępnił go dzień później na X, gdzie napisał: "Bandyckie zamieszki młodzieży we Francji, napędzane przez imigrantów i lewactwo. Dewastowane budynki, niszczone auta, napaści na niewinnych ludzi. W Bordeaux strażak stanął w płomieniach, co widać na zdjęciu. Człowiek płonie, a ludzkie bydło śmieje się i nagrywa. Sprowadzili do siebie trzeci świat i stali się trzecim światem". Na X zdjęcie opublikował także Jacek Karnowski, redaktor naczelny wPolsce24 i napisał: "Zdjęcie o potężnej sile symbolicznej. Francuski strażak płonie, a imigranci śmieją się i filmują, nikt nie udziela pomocy".

Tymczasem, jak słusznie zauważyła część internautów, rozpowszechniany przez polityków obrazek jest kadrem z nagrania, który sytuację przedstawia już w innym świetle. Całe nagranie z tego zajścia ukazało się m.in. na koncie francuskiego "Le Figaro" na X. Dziennik opisał, że 29 września 2026 roku w centrum Bordeaux "jeden ze strażaków znalazł się w samym środku płomieni po eksplozji barykady podpalonej przez licealistów".

Un sapeur-pompier s’est retrouvé au beau milieu d’une spectaculaire gerbe de flammes ce mardi après l’explosion d’une barricade enflammée par des lycéens. L’incident s’est produit dans le centre-ville de Bordeaux, où se trouve le lycée Montaigne. pic.twitter.com/QU0Ir6FOGb — Le Figaro (@Le_Figaro) September 29, 2026 Rozwiń

Jak widać na filmiku, sytuacja była inna, niż wynika to z postów przedstawicieli Konfederacji lub z samego zdjęcia. Strażak podchodzi do płonących przedmiotów na ulicy. W pewnym momencie ogień gwałtownie się rozprzestrzenia i na chwilę otacza mężczyznę, ale ten od razu ucieka. Obrazek uchwyciło więc tylko moment, w którym strażak znalazł się wśród płomieni. Twierdzenia o "młodzieży nagrywającej płonącego strażaka" to manipulacja.