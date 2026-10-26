FAŁSZ Król Szwecji nie podał ręki Zełenskiemu? Jak było naprawdę Michał Istel |

Szwedzka para królewska z wizytą w Polsce Źródło wideo: PAP/Szymon Pulcyn Źródło zdj. gł.: Yuriy Dyachyshyn/AFP/East News

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 20 i 21 października 2026 roku przebywał z wizytą w norweskim Oslo. W tym czasie w sieci popularność zdobyło nagranie, na którym rzekomo widać, jak król innego skandynawskiego kraju - Szwecji - miał odmówić podania mu ręki. Na filmie Zełenski stoi i czeka na podjazd limuzyny, a kiedy wysiada z niej Karol XVI Gustaw, podchodzi do prezydenta Ukrainy i bez podania ręki staje obok niego, pozując do zdjęć. Według niektórych internautów oburzony Zełenski splunął mu pod nogi.

"Swoim zwyczajem chciał mu się rzucić w objęcia, tymczasem nie dostał nawet dłoni do podania od króla Szwecji i... chyba splunął mu ze złości pod nogi..." - komentował 22 października 2026 roku jeden z polskojęzycznych użytkowników serwisu X, który już wcześniej publikował prorosyjskie i antyukraińskie treści (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). "Szwedzki Król Karol XVI podczas oficjalnej wizyty odmawia uściśnięcia ręki Zełenskiemu. Zełenski w odpowiedzi 'pluje' w stronę butów Króla. Król patrzy się z odrazą i niedowierzaniem na to czego był właśnie świadkiem" - pisał inny.

FAŁSZ Fałszywy przekaz o przywódcach Ukrainy i Szwecji powrócił Źródło zdjęcia: x.com

Całość wygląda na skoordynowaną akcję, ponieważ nagranie można było znaleźć w sieci z niemal identycznymi opisami między innymi po angielsku, arabsku, japońsku, turecku czy serbsku.

Tym bardziej że film nie jest aktualny, a rosyjskie media manipulowały nim już pół roku temu.

Pokazał wsparcie, uścisnął rękę

Szwedzki król Karol XVI Gustaw wizytował Ukrainę w kwietniu 2026 roku. Chciał w ten sposób pokazać swoje wsparcie dla walczącego kraju i dlatego też spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Na pełnym nagraniu z przywitania króla Szwecji przed Pałacem Potockich we Lwowie widać, że król po wyjściu z limuzyny chwilę pozuje do zdjęć z Zełenskim, a następnie obaj panowie wymieniają uścisk dłoni.

PRAWDA Rozwiń

Ten fragment został jednak wycięty z filmu, który rosyjska propaganda masowo wykorzystywała po tamtej wizycie. Nagranie jako dowód na niepodanie ręki Zełenskiemu publikowały m.in. portale RT (dawniej Russia Today), Ria Novosti, Gazeta.ru czy Pravda.ru.

Szwedzki dwór królewski: złe i obrzydliwe

Skala manipulowania filmem była tak duża, że do sprawy odniósł się sam dwór królewski. "Takie przedstawianie sprawy w Rosji jest złe i obrzydliwe" - napisała dyrektor informacji szwedzkiego dworu królewskiego Margareta Thorgen.

Królowi podczas wizyty towarzyszyła też szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard, która już wtedy skomentowała rosyjskie fake newsy. "Kiedy rzeczywistość nie wystarcza, do głosu dochodzi propaganda. Silne wsparcie Szwecji dla Ukrainy najwyraźniej wywiera tak dużą presję na Rosję, że czuje się ona zmuszona do zniekształcania rzeczywistości. Kontynuujmy nasze wsparcie, a jednocześnie nie zmieniamy naszej postawy wobec rosyjskiej dezinformacji" - powiedziała szwedzkiej agencji TT.

Teraz fałszywy przekaz powrócił. Jego autorzy mogli chcieć ośmieszyć Zełenskiego w oczach Europejczyków przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi albo odpowiedzieć w ten sposób na zapowiedź premiera Szwecji, że Ukraina wkrótce otrzyma pierwsze myśliwce JAS-39 Gripen. Cytując raz jeszcze szwedzką minister spraw zagranicznych: "Silne wsparcie Szwecji dla Ukrainy najwyraźniej wywiera tak dużą presję na Rosję, że czuje się ona zmuszona do zniekształcania rzeczywistości".