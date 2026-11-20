FAŁSZ Ukraina "szykuje 14-letnie dzieci na front"? Co widać na nagraniu Zuzanna Karczewska |

Ciemności, przejmujące zimno. Kijów zamarza. Apel o wsparcie Źródło wideo: FAKTY TVN

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"Biedne dzieci"; "zmuszanie dzieci do walki to przestępstwo"; "straszne... i bardzo smutne" - to tylko niektóre komentarze pod krążącym w sieci nagraniem. Ma ono bowiem pokazywać, że w Ukrainie już nastolatkowie są przygotowywani do wysłania na front (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Na początku filmiku widzimy nastolatków w mundurach wojskowych, a na ramionach niektórych znajdują się ukraińskie flagi. Chłopcy zakładają na ramiona czarne opaski uciskowe; w kolejnym ujęciu te stazy zaciągają na uda. Następnie kamera pokazuje, jak chłopcy uczą się obsługi broni i ćwiczą celowanie w pozycji stojącej i leżącej. Później widać kolejne ujęcia z treningu zakładania opasek uciskowych i scenę z czołgania się.

FAŁSZ Internauci rozpowszechniają nagranie jako dowód, że do ukraińskiego wojska zaciągani są nastolatkowie Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

"Ukraina, której populacja przed wojną wyniosła 42 miliony, spadeła do 29 milionów! Teraz szykuje 14-letnie dzieci na front!" - napisał internauta, który 15 listopada 2026 roku zamieścił to nagranie na X. Inna internautka, która wideo opublikowała na X dzień wcześniej, skomentowała: "Na Ukrainie szkoleni są już nawet 14-latkowie! Nastolatkowie uczestniczą w zajęciach z przygotowania obronnego i wojskowego. Zamiast beztroskiego dzieciństwa są przygotowania do obrony kraju. Czy naprawdę do tego musi dochodzić?! To przerażające!".

"Patrzcie na te dzieci w mundurach. Chłopaki, którzy powinni chodzić do szkoły, a zamiast tego uczą się celować, kłaść, wiązać i strzelać. Oficjalnie 'edukacja patriotyczna' od 14. roku życia. W praktyce - przygotowanie kolejnego pokolenia do okopów, bo kijowskiemu reżimowi kończą się dorośli" - czytamy natomiast we wpisie z filmikiem, który zamieścił 14 listopada na Facebooku Jacek Międlar, redaktor naczelny serwisu wPrawo.pl i były ksiądz katolicki, kilkakrotnie prawomocnie skazywany w sprawach dotyczących m.in. znieważenia i nawoływania do nienawiści.

Filmik krąży w zagranicznej sieci, także rosyjskiej

Nagranie z tym samym przekazem popularność zdobywa także poza Polską. "Reżim ukraiński zaczął przygotowywać chłopców już od 14 lat do linii frontu. Tak wygląda dzieciństwo na Ukrainie: mundury i broń. Zełenski, który przyznał, że Ukrainie kończą się ludzie na front, przygotowuje teraz niepełnoletnich chłopców do okopów. To jest chore!" - napisał 13 listopada na X anglojęzyczny internauta.

FAŁSZ W zagranicznej sieci filmik generował setki tysięcy wyświetleń Źródło zdjęcia: x.com

Jego wpis wygenerował ponad 700 tys. wyświetleń. W komentarzach pod tym postem pojawiło się wiele głosów internautów nawołujących do zaprzestania udzielania Ukrainie pomocy. "Po prostu przestańcie udzielać pomocy i ograniczcie możliwości prowadzenia negocjacji pokojowych. Przede wszystkim, jeśli obecny ukraiński rząd zostanie odsunięty od władzy, sytuacja w kraju będzie znacznie lepsza niż obecnie" - napisał jeden z nich.

Nagranie rozpowszechniali na X i Telegramie także rosyjskojęzyczni internauci.

Materiał pojawił się także w rosyjskojęzycznej sieci Źródło zdjęcia: Telegram, x.com

Filmik z nastolatkami wykonującymi wojskowe ćwiczenia wzbudza wiele emocji. Tyle że najczęściej pomijany jest kontekst nagrania.

Zajęcia w szkole wojskowej

Nagranie jest autentyczne, ale opisy mu towarzyszące mogą wprowadzać w błąd. Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do nagrania opublikowanego 4 listopada 2026 roku na Instagramie. Zamieszczone ono zostało przez profile lutsk.city.youth.center oraz dms_lutskarda. Pierwszy z nich to profil centrum młodzieżowego w Łucku w Ukrainie. W opisie konta czytamy, że organizuje ono zajęcia dla młodzieży, w tym szkolenia i samoobronę. Drugi profil należy do samorządowego Departamentu Młodzieży i Sportu Rady Miejskiej Łucka.

Zamieszczone przez nie wideo wcale nie jest dowodem na "szykowanie 14-latków na front". W opisie wskazano bowiem jasno, że to "regularne zajęcia praktyczne z uczniami Wołyńskiego Liceum Wojskowego im. Bohaterów Niebiańskiej Sotni".

Organizatorzy zajęć wskazali, że odbyły się one w ramach regularnych spotkań z uczniami trzeciej klasy, a "w programie znalazły się posługiwanie się opaskami uciskowymi, podstawy obchodzenia się z bronią oraz ładowanie magazynków z amunicją".

"Różnorodne zagadnienia, dużo praktyki i doskonalenia umiejętności, które stanowią ważny element przygotowania w ramach przedmiotu 'Obrona Ukrainy'" - dodano. Przedmiot, o którym mowa, zgodnie z komunikatem ukraińskiego resortu edukacji z 13 sierpnia 2024 roku, jest realizowany w klasach 10-11 (odpowiedniki klasy drugiej i trzeciej w liceum - red.) i ma na celu "rozwijanie świadomości patriotycznej i systemów wartości, jak i rozwijanie praktycznych umiejętności ratowania życia". Jego program obejmuje m.in. podstawy bezpieczeństwa i obronności, szkolenie strzeleckie, udzielanie pierwszej pomocy oraz ochronę ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych.

Wróćmy jeszcze na chwilę do liceum, w którym odbyły się zajęcia. To placówka prowadzi kształcenie ogólne połączone z przygotowaniem wojskowym. Szkoła powstała w 2000 roku, a od 2001 roku prowadzi również profile przygotowujące do służby w straży granicznej i służbach ds. spraw nadzwyczajnych. Jak informuje na swojej stronie internetowej, niemal 70 proc. jej absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wojskowych. Zajęcia o charakterze wojskowym nie stanowią więc nic nadzwyczajnego, są elementem profilu kształcenia tej placówki.

Na profilu liceum na Facebooku zresztą także ukazał się materiał z listopadowych zajęć.

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