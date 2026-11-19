FAŁSZ "Xi Jinping odmówił podania ręki Putinowi". Serio? Zuzanna Karczewska |

Trójstronne spotkanie w Shenzhen. Ruszają rozmowy Trumpa z Putinem i Xi Źródło wideo: Reuters

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Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping 19 listopada 2026 roku rozmawiali w ramach trójstronnego szczytu w rządowym kompleksie Kylin Villa w Shenzhen. Rozmowy trwały około 1,5 godziny. Po ich zakończeniu kolumna samochodów amerykańskiej delegacji opuściła Kylin Villa i udała się w kierunku lotniska, gdzie odbyła się oficjalna ceremonia pożegnania prezydenta USA, a następnie Trump wsiadł na pokład Air Force One. Władimir Putin również opuścił miejsce trójstronnego szczytu, o czym poinformowały rosyjskie media państwowe. Rosyjskiego przywódcę odprowadził do samochodu Xi Jinping - zauważyło BBC.

Po spotkaniu polityków sieć zalało nagranie z rzekomego przywitania dwójki z nich - Xi Jinpinga i Władimira Putina. Na jego początku widać jak Putin podchodzi do Xi Jinpinga i wyciąga w jego kierunku prawą rękę, chcąc się przywitać. Chiński przywódca początkowo również wyciąga dłoń, jednak po chwili ją opuszcza. Putin przez kilka sekund trzyma rękę wyciągniętą w jego kierunku, ale ostatecznie także ją opuszcza. Do uścisku dłoni nie dochodzi.

"Oto zbrodniarz" - napisał 19 listopada 2026 roku polski internauta, który zamieścił to wideo na X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego post wygenerował ponad 25 tys. wyświetleń, a internauci, którzy uwierzyli w prawdziwość filmiku komentowali: "Jego miejsce nie jest na salonach tylko w więzieniu"; "ależ to musiało zaboleć".

FAŁSZ Internauci rozpowszechniają wideo z rzekomej interakcji Władimira Putina i Xi Jinpinga Źródło zdjęcia: x.com

Nie on jedyny podzielił się tym filmikiem. Inny polski internauta, który opublikował go tego samego dnia napisał: "Jestem ciekaw, co to oznacza? Na szczycie APEC Xi Jinping odmówił podania ręki Putinowi! Co to oznacza? Zabawa, Ai? Czy coś się dzieje pomiędzy?".

Wideo z przywódcami Rosji i Chin krąży także w zagranicznej sieci, gdzie generuje milionowe zasięgi. "Obaj wyglądają na zakłopotanych. O mój Boże, myślałem, że to deepfake. Czy Xi Jinping upokorzył Putina? Mina Putina mówi wszystko..." - napisał koreańskojęzyczny internauta, którego post wyświetlono ponad 2,6 mln razy (tłum. red.). "Czy Chiny oksazały brak szacunku prezydentowi Putinowi?" - czytamy natomiast we wpisie anglojęzycznego internauty, który w dalszej części posta stwierdził, że "Putin miał wyciągnąć rękę na powitanie, jednak Xi Jinping najwyraźniej cofnął swoją dłoń". Jego post obejrzano niemal pół tysiąca razy.

FAŁSZ Posty z nagraniem w zagranicznej sieci generują dziesiątki tysięcy, a nawet miliony wyświetleń Źródło zdjęcia: x.com

O ile nagranie wywołało poruszenie wśród internautów, to część z nich podała w wątpliwość jego autentyczność. "To chyba AI"; "To Fejk" - komentowali oni cytowane polskojęzyczne posty. Słusznie.

Skąd to nagranie?

W większości postów, w których rozpowszechniano filmik, w pierwszych sekundach nagrania widoczna była nazwa konta "Av8r07". Pojawiała się ona w lewym górnym rogu nagrania i wskazywała na profil, z którego pochodził materiał. Na platformie X odnaleźliśmy profil "Av8r07", na którym rzeczywiście zamieszczono omawiane nagranie. "Zimny jak lód..." - podpisał je jego autor. Przy wpisie widnieje jednak oznaczenie informujące, że film został wygenerowany za pomocą sztucznej inteligencji.

Nagranie zostało stworzone za pomocą sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: x.com

Poza tym autor posta w komentarzu napisał: "Stworzono za pomocą Grok Imagine".

Nieautentyczny filmik powstał najprawdopodobniej na podstawie fragmentu widocznego poniżej nagrania. To wideo ze spotkania Władimira Putina i Xi Jinpinga, do którego doszło 31 sierpnia 2026 roku w Biszkeku, stolicy Kirgistanu, na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Spotkanie Władimira Putina i Xi Jinpinga w Kirgistanie

W obu materiałach zgadza się wygląd i ubiór polityków, ich ustawienie względem siebie, a także otoczenie, w tym widoczne w tle flagi Rosji i Chin oraz zasłony. Na autentycznym nagraniu widać jednak, że przywódcy podają sobie ręce.