Polityka Bosak: w wielu powiatach mamy dwucyfrowe bezrobocie młodych. Czyli w ilu Szymon Rębowski |

Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tytus Żmijewski

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11 listopada 2026 roku na Marszu Niepodległości Jarosław Kaczyński zapowiedział prace nad stworzeniem jednej listy wyborczej łączącej wszystkie ugrupowania prawicy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. "Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu - Senat to ma mniejsze znaczenie - tylko także do Sejmu" - przekazał prezes PiS w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

O kwestię współpracy na prawicy i potencjalną budowę jednej listy Krzysztofa Bosaka - wicemarszałka Sejmu i jednego z liderów Konfederacji - pytał Konrad Piasecki. 18 listopada 2026 roku w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 gospodarz dopytywał o to, czy można uznawać Grzegorza Brauna - potencjalnego członka koalicji całej prawicy - za poważnego partnera politycznego.

Bosak unikał odpowiedzi wprost i wskazywał, że Grzegorz Braun "jest specyficzny". Potem próbował przekierować rozmowę na inne wątki dotyczące - jego zdaniem - problemów państwa:

"Myślę, że naprawdę nie powinniśmy tracić [czasu] w momencie, kiedy policja gwałci Trybunał Konstytucyjny, kiedy państwo stoi - mamy rekordowe ceny energii, bezrobocie młodych w wielu powiatach dwucyfrowe, to my będziemy dyskutować o Grzegorzu Braunie" - mówił wicemarszałek Sejmu.

Sprawdzamy, o jakich danych dotyczących bezrobocia wśród młodych mógł mówić Krzysztof Bosak.

25 powiatów z dwucyfrowym udziałem młodych bezrobotnych

Poziom bezrobocia w Polsce mierzy Główny Urząd Statystyczny (GUS). Stopa bezrobocia rejestrowanego to stosunek osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni do ogólnej liczby ludności aktywnej zawodowo. GUS poinformował Konkret24, że nie opracowuje tych danych dla grup wiekowych.

Natomiast w Banku Danych Lokalnych GUS dostępne są inne dane - udział zarejestrowanych bezrobotnych wg grup wieku w stosunku do całej ludności w danym wieku.

Ten wskaźnik nie pokazuje stosunku zarejestrowanych bezrobotnych do osób aktywnych zawodowo (jak przy stopie bezrobocia), ale stosunek zarejestrowanych bezrobotnych do całej populacji w danym wieku. Udział będzie więc zawsze mniejszy od stopy bezrobocia - bowiem grupa, do której porównywana jest liczba bezrobotnych, jest większa niż w przypadku obliczania stopy bezrobocia.

Najmłodszą grupą wiekową, dla której dane zbiera GUS, są osoby w wieku 18-24 lata. Choć Krzysztof Bosak ogólnie mówił o "młodych", przyjmijmy, że właśnie o tę grupę mu chodziło (kolejny przedział to osoby w między 25 a 34 rokiem życia). Najbardziej aktualne dane pokazujące udział zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 18-24 lata w tej grupie wiekowej na poziomie powiatów pochodzą z końca 2025 roku.

Było wtedy 25 powiatów (na 380), w których udział młodych bezrobotnych wśród ogółu młodych (18-24) był dwucyfrowy - wynosił 10 procent lub więcej. Stanowi to niecałe siedem procent ogólnej liczby powiatów.

Powiaty z bez pracy dla młodych na Mazowszu i Podkarpaciu

Najwyższy udział młodych zarejestrowanych bezrobotnych wśród całej populacji młodych na koniec 2025 roku odnotowano w powiecie opatowskim (14,4 proc. ) i makowskim (14,3 proc.). W 12 z 25 powiatów udział bezrobotnych mieścił się w przedziale między 10 a 11 procent. Gdzie są powiaty z najwyższym odsetkiem zarejestrowanych bezrobotnych wśród młodych? Najwięcej - po sześć - jest ich w woj. mazowieckim i podkarpackim, cztery znajdują się w woj. lubelskim.

Powiaty z dwucyfrowym udziałem zarejestrowanych młodych (18-24) bezrobotnych w stosunku do wszystkich młodych: woj. dolnośląskie - górowski; woj. kujawsko-pomorskie - golubsko-dobrzyński, radziejowski; woj. lubelskie - hrubieszowski, janowski, krasnostawski, włodawski; woj. małopolskie - dąbrowski; woj. mazowieckie - makowski, przysuski, pułtuski, szydłowiecki, zwoleński, żuromiński; woj. podkarpackie - bieszczadzki, brzozowski, jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, leski; woj. podlaskie - kolneński; woj. świętokrzyskie - kazimierski, opatowski; woj. warmińsko-mazurskie - nowomiejski; woj. zachodniopomorskie - białogardzki.

Udział młodych (18-24 l.) zarejestrowanych bezrobotnych w całej populacji młodych na koniec 2025 roku wynosił 4,8 proc. W ciągu ostatnich 15 lat (okres, w którym GUS publikuje te dane) najniższy udział młodych bezrobotnych był w 2019 roku (3,8 procent). Wtedy - na koniec 2019 roku - udział młodych zarejestrowanych bezrobotnych wśród wszystkich młodych był dwucyfrowy w 17 powiatach.

Jednak dane między poszczególnymi latami nie są łatwo porównywalne - w międzyczasie zmieniono zasady rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy. Od 1 czerwca 2025 roku osoby bezrobotne mogą rejestrować się w urzędach pracy w swoim miejscu zamieszkania, a nie - jak wcześniej - zameldowania. Rejestrować można się także przez internet.

Ustawa zmieniła zasady kontaktu osoby bezrobotnej z urzędem - obecnie taki kontakt należy podejmować raz na 90 dni. Co ważne, nie trzeba robić tego osobiście w urzędzie, kontakt można podjąć przez internet, listownie lub telefonicznie. Reforma sprawiła więc, że łatwiej jest uzyskać status bezrobotnego. Większa liczba zarejestrowanych bezrobotnych, a co za tym idzie - ich większy udział w populacji, może być - częściowo - wynikiem tych zmian.