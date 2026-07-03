Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie

|
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Marcin Kierwiński: Robert Bąkiewicz dostał zlecenie od PiS-u, to była prowokacja
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
"Ściganie za ten konkretny symbol to absurd" - pisze Ruch Obrony Granic, przekonując, że jego lider Robert Bąkiewicz trafił na ławę oskarżonych "za znak Polski Walczącej". Ale zarzut, choć powiązany z tym symbolem, jest zupełnie inny.

Lider Ruchu Obrony Granic (ROG) i były kandydat do Sejmu z list PiS Robert Bąkiewicz 3 lipca 2026 roku ma stanąć przed Sądem Rejonowym w Warszawie. Już od kilku dni na kontach ROG zachęcano zwolenników Bąkiewicza do przyjścia przed budynek sądu. Podkreślano, że zarzuty - przynajmniej tak, jak widzą je członkowie ROG - to "absurd". "W najbliższy piątek Robert Bąkiewicz staje przed sądem. Powód? Sprawa dotyczy znaku Polski Walczącej" - czytamy we wpisie organizacji.

"Jeśli uważacie, że ściganie kogoś w dzisiejszych czasach za ten konkretny symbol to absurd, przyjdźcie i pokażcie swoje wsparcie bezpośrednio na miejscu" - dodano. Na ilustracji - obok wizerunku Bąkiewicza - napisano: "Za znak Polski Walczącej na ławę oskarżonych". Dalej we wpisie przypomniano, że zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i pytano: "Kto w historii ścigał Polaków za znak powstańczej kotwicy?".

FAŁSZ
W narracji ROG Bąkiewicz miał trafić na ławę oskarżonych "za znak Polski Walczącej"
W narracji ROG Bąkiewicz miał trafić na ławę oskarżonych "za znak Polski Walczącej"
Źródło zdjęcia: x.com

Taka narracja budowana wokół procesu Bąkiewicza nie powinna dziwić o tyle, że sam oskarżony już w kwietniu 2024 roku pisał o swoich zarzutach: "Przyszło nam żyć w czasach, gdy obrona symboli narodowych i pamięć o pomordowanych żołnierzach niezłomnych jest przestępstwem".

Takie przedstawianie sprawy to jednak manipulacja, ponieważ Bąkiewicz nie trafił na ławę oskarżonych za sam znak Polski Walczącej, a tym bardziej za "obronę narodowych symboli".

"Nie ma usprawiedliwienia dla..."

Chodzi o wydarzenie z 25 stycznia 2024 roku. Bąkiewicz czarną farbą namalował dwa znaki Polski Walczącej na budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej w Warszawie. Całą sytuację nagrał i pochwalił się nią w sieci, tłumacząc, że jest to jego odpowiedź na zdjęcie ze ściany w siedzibie ministerstwa znaku Polski Walczącej i tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. "Mam nadzieję, że jutro pani minister przychodząc do pracy, zobaczy znaki Polski Walczącej. Róbcie to w całej Polsce" - zachęcał.

Już następnego dnia stołeczna policja poinformowała, że przekazała do prokuratury zgromadzone dowody dotyczące potencjalnego zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Budynek pochodzący z 1936 roku wpisano mianowicie do rejestru zabytków jako część układu Kolonii Lubeckiego.

Bąkiewicz pomalował elewację zabytkowego budynku
Bąkiewicz pomalował elewację zabytkowego budynku
Źródło zdjęcia: Tomasz Gzell/PAP

Osobne zawiadomienie złożył też stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, którego również nie przekonała argumentacja Bąkiewicza. "Bez względu na to, jakie przyświecały Bąkiewiczowi idee, nie ma usprawiedliwienia dla mazania na zabytkowych ścianach. Bez względu na to, czy 'mazajami' są obelżywe hasła na kościołach, czy symboliczne znaki związane z polską historią. Po prostu nie mażemy po zabytkach" - zaapelował konserwator w facebookowym wpisie. Dodał, że "dokonany akt wandalizmu niestety najprawdopodobniej trwale uszkodzi elewację".

Jaki zarzut ma Bąkiewicz?

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która w kwietniu 2024 roku postawiła Bąkiewiczowi zarzut uszkodzenia zabytku, czyli przestępstwa z art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, za który grozi mu od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. W czerwcu tamtego roku akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Warszawie. Prokuratura podkreśliła wtedy, że swoim działaniem Bąkiewicz "trwale uszkodził strukturę szydłowieckiego piaskowca jasnożółtego".

Wbrew narracji tworzonej wokół procesu narodowca, Robert Bąkiewicz nie usłyszał więc zarzutów "za znak Polski Walczącej". Używanie tego symbolu nie jest zakazane w Polsce. Prokuratura zarzuciła mu, że trwale uszkodził zabytkowy budynek, co jest przestępstwem niezależnie od tego, z jakich powodów dopuszczono się aktu wandalizmu.

Zdjęte na remont i przeniesione do Radomia

Jednocześnie przypomnijmy, że po incydencie z Bąkiewiczem rzecznik ministerstwa klimatu Hubert Różyk wyjaśnił, że znak Polski Walczącej wewnątrz budynku został zdjęty, "bo w tej części budynku zaczyna się remont korytarza i pokoi".

Minister Paulina Hennig-Kloska w maju 2025 roku przekazała natomiast, że wcześniej znak wraz z tablicą o Żołnierzach Wyklętych znajdowały się "zamkniętym pomieszczeniu na końcu korytarza strefy wyłączonej ze swobodnego poruszania się", dlatego przeniesiono je do Sali Historii Radomsko-Kieleckiej w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. "Dodam, że niemal takie same tablice pamiątkowe od lat, niezmiennie mieszczą się w holu głównym ministerstwa" - dodała, na dowód zamieszczając zdjęcie.

ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
40 min
pc
Pisała do papieża. "Nie wiedziała, że skrywał jeden z największych sekretów świata"
Marcin Gutowski
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: Konkret24
Tagi:
Robert BąkiewiczMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaProkuraturaManipulacjaZabytki
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
Michał Istel
"Pląsający prezydent" Ukrainy. Czy to naprawdę on?
"Pląsający prezydent" Ukrainy. To naprawdę on?
Zuzanna Karczewska
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
"Systemy chłodzenia wodnego" w Chinach?
"Chiński sposób" na upał w mieście? Jeden efekt jest pewny
Gabriela Sieczkowska
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
Co stało się w rumuńskim parlamencie
"Rumunia przygotowuje się do aneksji Mołdawii"? Co to za projekt
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "masowo sięgną po polskie obywatelstwo"? Nieprawda
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
"Topią się sygnalizatory świetlne". W Weronie aż tak gorąco?
Jest gorąco, ale żeby aż tak? Stopiony sygnalizator we Włoszech zastanawia
Zuzanna Karczewska
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
FAŁSZ"Inżynier pluje na chrześcijan"? Berkowicz zmyślił tę historię
Michał Istel
Nasypali "marihuany do kadzidła"? Co zrobili ministranci
FAŁSZMinistranci, kościelne kadzidło, marihuana i areszt. Co tu nie gra
Zuzanna Karczewska
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Zuzanna Karczewska
"Strzelamy w nocy". Co Zełenski mówił o Buczy
FAŁSZ"Strzelamy w nocy - tak jak zrobiliśmy to w Buczy". Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Ukraińska poczta wyemituje znaczek upamiętniający zbombardowanie moskiewskiej rafinerii? Nie ma potwierdzenia
Atak na rosyjską rafinerię i zdjęcie ikona. Będzie na znaczku?
Zuzanna Karczewska
Tak Polacy przepraszali Zełenskiego za decyzję polskiego prezydenta? Nie, to dotyczyło czegoś innego
W Poznaniu "przepraszali za decyzję Nawrockiego"? Nie chodziło o order
Gabriela Sieczkowska
Andrij Sybiha
Minister "wprost grozi Polsce"? Co mówił Andrij Sybiha
Zuzanna Karczewska
Wołodymyr Zełenski
FAŁSZZełenski "wysłał Order Orła Białego za pobraniem"? Serio?
Zuzanna Karczewska
"Pomyśleć, że ten człowiek był odznaczony". Jaką flagę podpisał Zełenski
"Pomyśleć, że był odznaczony". Zełenski i flaga, która zastanawia
Michał Istel
"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
"I jeszcze ta mina Macrona". Trump pocałował jego żonę?
Michał Istel
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
FAŁSZ"Magia Mistrzostw Świata". Bramkarz bohaterem, twórca "złożył hołd"
Zuzanna Karczewska
Walerij Załużny miał poprzeć Nawrockiego w ukraińsko-polskim sporze o odebranie Orderu Orła Białego
FAŁSZSpór o order, kanał widmo i "deklaracja" generała Załużnego
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "niszczą groby Polaków"? Jak fejki mają nas dzielić
FAŁSZ"Przeszkadza im polski cmentarz". To nagranie pojawiło się nie bez powodu teraz
Michał Istel
"Silnik napędzony wodą". Co to za innowacja
FAŁSZWynaleziono "silnik napędzany wodą". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
"Najkrótsza droga rowerowa w Polsce". Pojechaliśmy, sprawdziliśmy
"Najkrótsza droga rowerowa" w Polsce? Wiemy, dlaczego tak wygląda
Michał Istel
Pociski kalibru 155 mm zaprezentowane podczas uroczystego podpisania kolejnych umów finansowanych z programu SAFE
Fakty czy propaganda rządu? Manipulacje na temat SAFE
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Ławra, pożar
Podpalili klasztor "dla ładnych zdjęć". Kreml wskazał winnego, Polacy powielają
Michał Istel
Donald Tusk
FAŁSZTusk: "mamy rekordową ilość szpitali". No to policzyliśmy
Zuzanna Karczewska
Manekin miał "nieprzyzwoity ubiór"? Dlaczego policja skonfiskowała
Policja "aresztowała manekina" za "nieprzyzwoity ubiór"? Co tu się nie zgadza
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica