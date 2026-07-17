Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Rozwiązanie rodem z Barei". Tu przystanek, tam tablica. Urząd tłumaczy

|
leszno-NA-OTWARCIIE-CUE-16-4K
"20 procent Polaków jest zagrożonych wykluczeniem transportowym"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock, x.com
Ponad 60 metrów i przejście dla pieszych - tyle dzieli przystanek autobusowy od tablicy informującej o nadjeżdżających autobusach w Lesznie. Niektórzy internauci nie dowierzają, że takie rozwiązanie może funkcjonować. Urząd miasta wyjaśnia, skąd się wzięło.

"Tu jest przystanek autobusowy" - mówi męski głos na nagraniu. W kadrze widać w oddali niewielki przystanek autobusowy z dwiema czekającymi osobami. Przystanek jest tuż pod ścianą kamienicy. Kadr przesuwa się w prawo: migają w nim trzy kolejne budynki, przejście dla pieszych, mural na jednym z ogrodzeń. Kadr zatrzymuje się na niewielkim białym budynku, przed którym stoi czarny słup z elektroniczną tablicą, która informuje o nadjeżdżających autobusach. "A tu tablica z odjazdami autobusów MZK" - słyszymy w tle. Przystanek i tablicę dzieli więc kilkadziesiąt metrów. Gdzie to? Tak ma wyglądać przystanek i przypisana do niego tablica elektroniczna w Lesznie w województwie wielkopolskim.

PRAWDA
Kadry z nagrania pokazującego przystanek i oddaloną od niego o kilkadziesiąt metrów tablice elektroniczną
Kadry z nagrania pokazującego przystanek i oddaloną od niego o kilkadziesiąt metrów tablice elektroniczną
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie na początku lipca opublikował użytkownik serwisu X. Jak opowiada, oprowadzał po Lesznie rodzinę z Włoch, która przyjechała po trzech latach nieobecności. "Najbardziej zaskoczył ich ten fikołek autobusowy", bo w Rzymie "tablice są zawsze przy przystankach, a nie w odległości około 50 metrów od przystanku" - stwierdził (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Zawsze jakaś atrakcja" - ironizował.

Nagranie przystanku w Lesznie opublikowano w serwisie X na początku lipca 2026 roku
Nagranie przystanku w Lesznie opublikowano w serwisie X na początku lipca 2026 roku
Źródło zdjęcia: x.com

Na taki problem w Lesznie zwracali uwagę także inni internauci. W komentarzu opublikowanym pod artykułem lokalnego Radia Elka jeden z czytelników napisał, że tablica przy ul. Krasińskiego została ustawiona około 50 metrów od przystanku. "Jak ktoś ma słabszy wzrok, to z przystanku nie dojrzy godzin odjazdu autobusów. Rozwiązanie rodem z Bareji" - stwierdził.

"Co to jest?"; "To nie fejk? Jak tłumaczą ten absurd?" - dopytywali niektórzy użytkownicy serwisu X. W reakcji autor wpisu zapewniał, że nagranie jest autentyczne.

Sprawdziliśmy więc, co wiadomo o nagraniu oraz jak sytuację z tablicą tłumaczą władze miasta.

Ponad 60 metrów i przejście dla pieszych

Na nagraniu faktycznie widać przystanek autobusowy w Lesznie w Alejach Zygmunta Krasińskiego, pod budynkiem nr 5, tuż przy Placu Jana Metziga. Potwierdzają to zdjęcia Google Street View z sierpnia 2025 roku. Nie widać na nich jednak elektronicznej tablicy informacyjnej - tak więc, jeśli wierzyć nagraniu, jest ona w tym miejscu od niedawna.

Nie wygląda na to, że nagranie powstało przy użyciu sztucznej inteligencji. Potwierdza to analiza narzędziem Hive Detect, która daje tylko 16,3 proc. prawdopodobieństwa, iż wideo powstało przy użyciu AI.

Zgodnie z nagraniem tablica z informacjami o przyjazdach autobusów znajduje się na wysokości Alej Zygmunta Krasińskiego 1, czyli w odległości ponad 60 metrów od przystanku - tak wynika z szacunków na Google Maps.

google.com/maps
Przystanek i tablicę informacyjną przy Al. Krasińskiego w Lesznie dzieli nie tylko ponad 60 metrów ale i przejście dla pieszych

Są nowe tablice. W miejscu jednej z nich ma powstać nowy przystanek

"Przy Al. Zygmunta Krasińskiego tablica została zamontowana w miejscu, w którym docelowo będzie się znajdował przystanek autobusowy funkcjonujący obecnie przy tej ulicy na wysokości nr 5, więc wszystko jest w porządku" - 17 lipca przekazała Konkret24 Lucyna Gbiorczyk, kierowniczka gabinetu prezydenta Leszna. Jak zapewnia urzędniczka, nowy przystanek w miejscu, gdzie stoi już tablica informacyjna, powstanie "w ciągu kilku najbliższych tygodni".

Na nagraniu widać, że na tablicy wyświetlały się komunikaty. Gbiorczyk tłumaczy, że tablica działała tylko kilka dni na potrzeby testów i odbiorów. "Teraz jest wyłączona i ponownie zostanie uruchomiona po przeniesieniu w to miejsce przystanku autobusowego" - dodała przedstawicielka prezydenta Leszna.

Tak więc obecny stan ma charakter tymczasowy. Według zapewnień Urzędu Miasta Leszna, tablica zacznie działać dopiero po wybudowaniu nowego przystanku w tym miejscu.

Elektroniczna tablica, która stała się przedmiotem internetowej dyskusji, jest jedną z 11 zamontowanych w mieście w ramach unijnego projektu pt. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie". O montażu nowych tablic w drugiej połowie czerwca 2026 roku informowały Urząd Miasta oraz lokalne media, w tym Radio Elka. Na tablice i ich montaż miasto wydało 1,35 mln zł brutto.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
LesznoPolskaautobusKomunikacja MiejskaFake News
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Interwencja policji wobec kobiety z psem nie potwierdza, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wyprowadzania psów ze we względu na muzułmanów
"Policja zabrania wprowadzania psów tam, gdzie przebywają muzułmanie"? O co chodzi
Gabriela Sieczkowska
Anna Maria Żukowska
Żukowska: Polska druga od końca w wydatkach na ochronę zdrowia. Nie. A która?
Szymon Rębowski
Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Nie zawsze tak było
Ziobro bez ENA, bo "nie przebywa w UE". Wobec Szmydta sąd postanowił inaczej
Michał Istel
"Dziewuchy pluły" i prowokowały z "zadowoloną miną"? Uwaga na fejki wokół ataku na dziewczynki
"Dziewuchy pluły" i prowokowały z "zadowoloną miną". Tak rozchodzą się fejki
Michał Istel
Daniel Obajtek podczas "interwencji" w IKS Solino w Inowrocławiu
FAŁSZ"Interwencja poselska" Obajtka? Co może europoseł
Szymon Rębowski
Śmierć senatora Grahama. Teorie spiskowe pojawiły się od razu
Śmierć senatora Grahama. Teorie spiskowe pojawiły się od razu
Zuzanna Karczewska
"Ten facet już nigdy nie pójdzie na mecz z tą kobietą"
FAŁSZ"Już nigdy nie zabierze jej na mecz Norwegii". Co tu nie gra
Szymon Rębowski
Rosja trafiła w skład "radioaktywnych rakiet"? Coś się nie zgadza
FAŁSZBroń ze "zubożonym uranem", radioaktywna chmura, ewakuacja. Coś nie pasuje
Michał Istel
Rodzice Zełenskiego i skradzione "11 milionów dolarów". Co to za historia?
FAŁSZRodzice Zełenskiego, 11 milionów i akcja antykorupcyjna. Tak działa "Matrioszka"
Zuzanna Karczewska
Buty "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
FAŁSZButy "do chodzenia po wodzie". Innowacja "prosto z Chin"?
Zuzanna Karczewska
Dezinformacja o Wołyniu. Jak fejki próbują dzielić
Dezinformacja o Wołyniu. Fejki, które grają na emocjach
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS
"Polska staje się multi-kulti"? Co stoi za danymi GUS
Michał Istel
"1943 możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
FAŁSZ"1943 - możemy to powtórzyć"? Siekiera, która ma straszyć i dzielić
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
"Bruksela zakazuje zgrzewek"? Komisja Europejska odpowiada
"Zakaz zgrzewek" uderzy w "matkę z dzieckiem, seniora, rodziny". Bruksela odpowiada
Zuzanna Karczewska
Ciągnik rolniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnik rolniczy ruszył, mężczyzna znalazł się pod kołami
WARSZAWA
Bielizna ze złota, miliony dolarów i korupcja w Iraku. Co tu się nie zgadza
"Złote, a skromne". Antykorupcyjny rajd i złota bielizna. A jak było
Świat
Pięć kłamstw i manipulacji o szczepionce przeciw HPV
Zajączkowska-Hernik ostrzega przed szczepieniem na HPV. I manipuluje
Michał Istel
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
FAŁSZTrzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
Michał Istel
"Pląsający prezydent" Ukrainy. Czy to naprawdę on?
"Pląsający prezydent" Ukrainy. To naprawdę on?
Zuzanna Karczewska
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
"Systemy chłodzenia wodnego" w Chinach?
"Chiński sposób" na upał w mieście? Jeden efekt jest pewny
Gabriela Sieczkowska
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
Co stało się w rumuńskim parlamencie
"Rumunia przygotowuje się do aneksji Mołdawii"? Co to za projekt
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "masowo sięgną po polskie obywatelstwo"? Nieprawda
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica