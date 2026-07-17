Polska "Rozwiązanie rodem z Barei". Tu przystanek, tam tablica. Urząd tłumaczy Gabriela Sieczkowska |

"20 procent Polaków jest zagrożonych wykluczeniem transportowym" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock, x.com

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"Tu jest przystanek autobusowy" - mówi męski głos na nagraniu. W kadrze widać w oddali niewielki przystanek autobusowy z dwiema czekającymi osobami. Przystanek jest tuż pod ścianą kamienicy. Kadr przesuwa się w prawo: migają w nim trzy kolejne budynki, przejście dla pieszych, mural na jednym z ogrodzeń. Kadr zatrzymuje się na niewielkim białym budynku, przed którym stoi czarny słup z elektroniczną tablicą, która informuje o nadjeżdżających autobusach. "A tu tablica z odjazdami autobusów MZK" - słyszymy w tle. Przystanek i tablicę dzieli więc kilkadziesiąt metrów. Gdzie to? Tak ma wyglądać przystanek i przypisana do niego tablica elektroniczna w Lesznie w województwie wielkopolskim.

PRAWDA Kadry z nagrania pokazującego przystanek i oddaloną od niego o kilkadziesiąt metrów tablice elektroniczną Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie na początku lipca opublikował użytkownik serwisu X. Jak opowiada, oprowadzał po Lesznie rodzinę z Włoch, która przyjechała po trzech latach nieobecności. "Najbardziej zaskoczył ich ten fikołek autobusowy", bo w Rzymie "tablice są zawsze przy przystankach, a nie w odległości około 50 metrów od przystanku" - stwierdził (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Zawsze jakaś atrakcja" - ironizował.

Nagranie przystanku w Lesznie opublikowano w serwisie X na początku lipca 2026 roku Źródło zdjęcia: x.com

Na taki problem w Lesznie zwracali uwagę także inni internauci. W komentarzu opublikowanym pod artykułem lokalnego Radia Elka jeden z czytelników napisał, że tablica przy ul. Krasińskiego została ustawiona około 50 metrów od przystanku. "Jak ktoś ma słabszy wzrok, to z przystanku nie dojrzy godzin odjazdu autobusów. Rozwiązanie rodem z Bareji" - stwierdził.

"Co to jest?"; "To nie fejk? Jak tłumaczą ten absurd?" - dopytywali niektórzy użytkownicy serwisu X. W reakcji autor wpisu zapewniał, że nagranie jest autentyczne.

Sprawdziliśmy więc, co wiadomo o nagraniu oraz jak sytuację z tablicą tłumaczą władze miasta.

Ponad 60 metrów i przejście dla pieszych

Na nagraniu faktycznie widać przystanek autobusowy w Lesznie w Alejach Zygmunta Krasińskiego, pod budynkiem nr 5, tuż przy Placu Jana Metziga. Potwierdzają to zdjęcia Google Street View z sierpnia 2025 roku. Nie widać na nich jednak elektronicznej tablicy informacyjnej - tak więc, jeśli wierzyć nagraniu, jest ona w tym miejscu od niedawna.

Nie wygląda na to, że nagranie powstało przy użyciu sztucznej inteligencji. Potwierdza to analiza narzędziem Hive Detect, która daje tylko 16,3 proc. prawdopodobieństwa, iż wideo powstało przy użyciu AI.

Zgodnie z nagraniem tablica z informacjami o przyjazdach autobusów znajduje się na wysokości Alej Zygmunta Krasińskiego 1, czyli w odległości ponad 60 metrów od przystanku - tak wynika z szacunków na Google Maps.

Przystanek i tablicę informacyjną przy Al. Krasińskiego w Lesznie dzieli nie tylko ponad 60 metrów ale i przejście dla pieszych

Są nowe tablice. W miejscu jednej z nich ma powstać nowy przystanek

"Przy Al. Zygmunta Krasińskiego tablica została zamontowana w miejscu, w którym docelowo będzie się znajdował przystanek autobusowy funkcjonujący obecnie przy tej ulicy na wysokości nr 5, więc wszystko jest w porządku" - 17 lipca przekazała Konkret24 Lucyna Gbiorczyk, kierowniczka gabinetu prezydenta Leszna. Jak zapewnia urzędniczka, nowy przystanek w miejscu, gdzie stoi już tablica informacyjna, powstanie "w ciągu kilku najbliższych tygodni".

Na nagraniu widać, że na tablicy wyświetlały się komunikaty. Gbiorczyk tłumaczy, że tablica działała tylko kilka dni na potrzeby testów i odbiorów. "Teraz jest wyłączona i ponownie zostanie uruchomiona po przeniesieniu w to miejsce przystanku autobusowego" - dodała przedstawicielka prezydenta Leszna.

Tak więc obecny stan ma charakter tymczasowy. Według zapewnień Urzędu Miasta Leszna, tablica zacznie działać dopiero po wybudowaniu nowego przystanku w tym miejscu.

Elektroniczna tablica, która stała się przedmiotem internetowej dyskusji, jest jedną z 11 zamontowanych w mieście w ramach unijnego projektu pt. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie". O montażu nowych tablic w drugiej połowie czerwca 2026 roku informowały Urząd Miasta oraz lokalne media, w tym Radio Elka. Na tablice i ich montaż miasto wydało 1,35 mln zł brutto.