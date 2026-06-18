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"Nieprzyzwoity ubiór" manekina? Dlaczego policja go skonfiskowała

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Manekin miał "nieprzyzwoity ubiór"? Dlaczego policja skonfiskowała
Protest wspierający Palestine Action w Londynie. Policja zatrzymała prawie 900 osób
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: x.com
"To już jest farsa" - internauci komentują filmik z policyjnej interwencji, do której doszło w Londynie. Funkcjonariusze rzekomo skonfiskowali manekina, który miał przeszkadzać przedstawicielom pakistańskiej społeczności. Niewiele w tym prawdy.

Na krążącym w sieci nagraniu widać zebranych na ulicy funkcjonariuszy brytyjskiej policji, którzy wnoszą do policyjnej furgonetki manekina w czarnej sukience i blond peruce. W tle zgromadzeni są przechodnie, nagrywający całe zdarzenie telefonami, a interwencji przygląda się grupa funkcjonariuszy i świadków.

FAŁSZ
Film z rzekomego "aresztowania" manekina krąży w mediach społecznościowych
Film z rzekomego "aresztowania" manekina krąży w mediach społecznościowych
Źródło zdjęcia: x.com

"Policja w GB (Wielkiej Brytanii - red.) skonfiskowała białą kobietę-manekina z witryny po tym, jak pakistańska społeczność poskarżyła się na jej 'nieprzyzwoity ubiór'... nie tylko policja, cała GB dzisiaj to jeden wielki żart..." - napisał polski internauta, który 13 czerwca 2026 roku udostępnił nagranie na X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego wpis wygenerował niemal 15 tys. wyświetleń.

Nie on jedyny podzielił się filmikiem. "Policja w Wielkiej Brytanii skonfiskowała manekina, przedstawiającego białą kobietę, po tym, jak pakistańska społeczność poskarżyła się na jej 'nieprzyzwoity ubiór'. Wielka Brytania staje się państwem memem"; "A policja lata na pasku lewackiej poprawności politycznej..." - pisali inni.

Przekaz ten wywołał oburzenie wielu internautów. "Jeszcze trochę i manekiny będą ubierane w burki"; "Tyle karków na jeden manekin. Idiotyzm wkracza na coraz wyższy poziom"; "Warto by przypomnieć tym idiotom kto do kogo przyjechał w gościach"; "Jakie pranie mózgów musieli przejść ci policjanci"; "To już jest farsa"; "Wielka Brytania juz skonczona". Inni jednak pisali: "Powielasz fejki!!!"; "Powielasz fejknewsa.....!!!!".

Sprawdziliśmy to nagranie. Okazuje się, że manekin został skonfiskowany z zupełnie innego powodu.

Nagranie autentyczne, ale nieaktualne

Nagrane zdarzenie jest autentyczne, ale nie pochodzi z maja, ani czerwca 2026 roku. Inne materiały, które znaleźliśmy, a na których widać konfiskowanie manekina, zostały bowiem opublikowane w listopadzie 2025 roku. W tym czasie doszło do interwencji policyjnej. Jedno z takich nagrań pojawiło się 21 listopada 2025 roku na YouTube. W opisie autor kanału podał, że do incydentu doszło podczas propalestyńskiego protestu na Parliament Square w Londynie. Tę samą lokalizację podał też inny internauta, który dzień wcześniej zamieścił na YouTube podobne nagranie.

W listopadzie 2025 roku w Londynie rzeczywiście zorganizowany został protest. Jak informowała organizacja Middle East Monitor, uczestnicy demonstracji sprzeciwiali się decyzji władz o zdelegalizowaniu organizacji Palestine Action na podstawie przepisów antyterrorystycznych. Ta brytyjska organizacja założona w 2020 roku, została zdelegalizowana 5 lipca 2025 roku. Jak podaje Middle East Monitor powodem miały być "rzekome ataki na brytyjskie obiekty izraelskiej firmy wojskowej i uszkodzenie dwóch wojskowych samolotów RAF (Royal Air Force, Królewskie Siły Powietrzne - red.)".

Demonstracje wspierające Palestine Action odbyły się w dniach 18-29 listopada 2025 w 18 miastach w Wielkiej Brytanii, a za ich organizację odpowiedzialna była grupa aktywistów Defend Our Juries.

Kogo i za co aresztowano

Okazuje się, że filmik krążył w zagranicznej sieci już na początku maja 2026 roku. Wtedy również rozpowszechniający go internauci podawali, że funkcjonariusze "aresztowali manekina", bo jego wygląd "zranił uczucia muzułmanów" i nie wspominali, podczas jakiego wydarzenia do tej interwencji doszło.

FAŁSZ
Już wcześniej internauci przekonywali, że manekin został skonfiskowany za niewłaściwy ubiór
Już wcześniej internauci przekonywali, że manekin został skonfiskowany za niewłaściwy ubiór
Źródło zdjęcia: x.com

Tym doniesieniom przyjrzała się wtedy serwis Reutersa Fact Check. Jego dziennikarze wskazali, że filmik pochodzi z londyńskich demonstracji. Na jednym z filmików, do którego dotarli widać, jak do ręki manekina włożona jest kartka papieru z napisem: "Sprzeciwiam się ludobójstwu i wspieram palestyńskie działania". Manekina trzyma młoda dziewczyna. Jest przypięta do niego kajdankami. Jak się okazało później, manekin należał do niej.

Aresztowany został nie manekin, a jego właścicielka
Aresztowany został nie manekin, a jego właścicielka
Źródło zdjęcia: Instagram

Reuters skontaktował się z londyńską policją, która do potwierdziła. "Londyńska Policja Metropolitarna poinformowała, że manekin był rekwizytem należącym do protestującej osoby, która została zatrzymana. Policja dodała, że funkcjonariusze "z całą pewnością nie aresztowali manekina'" - podał Reuters. Policja dodała, że powodem było "wsparcie dla zdelegalizowanej grupy", które jest "poważnym przestępstwem".

Wbrew temu, co twierdzą teraz internauci, w całej tej historii nie ma żadnego wątku Pakistańczyków, ani kwestii ubioru manekina.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
IslamWielka BrytaniaLondynFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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