FAŁSZ "Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób? Zuzanna Karczewska |

Aksolotle meksykańskie stały się symbolem mistrzostw świata w piłce nożnej Źródło wideo: Reuters

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Trwa rywalizacja o Puchar Świata w piłce nożnej. Debiutująca na mundialu Republika Zielonego Przylądka 22 czerwca ponownie zaskoczyła kibiców, remisując 2:2 w meczu z Urugwajem. Wcześniej drużynie udało się bezbramkowo zremisować z Hiszpanią, która na mundial przyjechała jako jeden z głównych faworytów. Ten pierwszy remis wywołał wiele emocji w sieci. Szczególne uznanie po meczu z Hiszpanią zdobył bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Josimar Evora Dias, znany kibicom jako Vozinha. Hiszpanie siedmiokrotnie celnie strzelali na bramkę, ale 40-letni zawodnik obronił wszystkie te strzały.

Po meczu przyznał, że na trybunach brakowało mu jego mamy, której nie było stać na opłacenie amerykańskiej wizy. Ale przed meczem z Urugwajem kobieta dotarła jednak do USA - amerykańska administracja zniosła dla niej opłaty.

Po kapitalnym meczu z Hiszpanią, oprócz zachwytu nad samym Vozinhą, w mediach społecznościowych pojawiły się materiały pokazujące, jak mieszkańcy Republiki Zielonego Przylądka mieli rzekomo odwdzięczyć się bohaterowi meczu. "Na Wyspach Zielonego Przylądka tak uhonorowano Vozinhę, bohatera remisu z Hiszpanią" - napisał 20 czerwca na Facebooku polski internauta, który załączył w poście trzy zdjęcia (pisownia wszystkich postów oryginalna). Szczególnie ważne jest jedno z nich: przedstawia widok z góry na nadmorskie miasto i port, wygląda jak ujęcie z helikoptera lub drona. Na dużym placu przy nabrzeżu widzimy na ziemi ogromne malowidło w formie graffiti - obraz przedstawia Vozinhę na tle kolorów flagi Republiki Zielonego Przylądka. Wokół placu widać tłumy ludzi.

FAŁSZ Nagrania i zdjęcia z rzekomej akcji kibiców trafiły szybko do polskiej sieci Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Ilustracja ta jest kadrem z krążącego w polskich mediach społecznościowych nagrania pokazującego tę rzekomą akcję. Ogromną popularność wideo ma także w zagranicznej sieci. "Całe miasto zjednoczyło się dla jednego człowieka, Vozinhy, bramkarza, który zachwycił wszystkich" - napisał 18 czerwca anglojęzyczny internauta; tylko ten post wyświetlono niemal 2 mln razy.

W zagranicznym internecie nagranie robi furorę

"W Republice Zielonego Przylądka uhonorowano Vozinhę, który błyszczał w meczu zakończonym remisem z Hiszpanią i stał się teraz lokalnym bohaterem afrykańskiego archipelagu"; "Całe miasto wyszło uczcić jednego człowieka - Vozinhę. Bramkarz Republiki Zielonego Przylądka walczył o zwycięstwo przeciwko Hiszpanii, prezentując znakomitą grę, pomógł swojej reprezentacji wywalczyć historyczny punkt w debiucie na mistrzostwach świata" (tłum. red.) - piszą zagraniczni internauci, których posty z tym filmem generują setki tysięcy wyświetleń.

FAŁSZ Film przedstawiający rzekome malowidło w porcie generuje w zagranicznej sieci miliony wyświetleń Źródło zdjęcia: x.com

Internauci zachwycają się nie tylko 40-letnik zawodnikiem, ale także rzekomą akcją jego rodaków. "Chcę teraz pojechać na Wyspy Zielonego Przylądka, bo wydaje się, że wszyscy tam są równie wspaniali jak Vozinha"; "to jest magia Mistrzostw Świata"; "Bardzo fajne!! Zasłużone"; "urocze" - komentowali posty z nagraniem.

Jednak wielu pytało pod nimi: "to AI?".

Skąd jest to nagranie

Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do kopii tego nagrania, która ukazała się na Instagramie 16 czerwca 2026 roku, a więc dzień po meczu Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią. To najstarsza wersja. Zamieszczono ją na koncie Andyeffects, którego autor w opisie profilu informuje, że jest brazylijskim twórcą materiałów wideo specjalizującym się m.in. w tworzeniu grafik 3D, także przy użyciu sztucznej inteligencji.

"Ogromny mural opanował miasto, aby uczcić bramkarza @vozinha1, który poruszył kibiców na całym świecie i sprawił, że miliony ludzi poczuły dumę z Wysp Zielonego Przylądka" - napisał w poście z nagraniem. Przyznał jednak, że zostało wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji. W odpowiedzi na komentarz zachwyconej internautki, która napisała: "Wow! On jest ich bohaterem", odparł: "Wielki bohater! To tylko skromny hołd stworzony przy pomocy AI".

W odpowiedzi na pytanie redakcji Konkret24 prowadzący konto Andyeffects potwierdził, że to on wygenerował nagranie.

"Skromny hołd stworzony przy pomocy AI" - napisał twórca profilu i nagrania Źródło zdjęcia: Instagram

Podobne filmy o innych piłkarzach

Hiszpańska organizacja fact-checkingowa Maldita.es również wskazała, że nagranie z malowidłem pochodzi z tego profilu i jest dziełem sztucznej inteligencji. Na koncie tego twórcy są inne podobne filmiki. Na przykład taki pokazujący rzekomy malunek wykonany dla reprezentanta Kanady Ismaela Kone czy z hołdem dla kapitana Argentyny Lionela Messiego.

Autor konta generuje też filmy dotyczące innych piłkarzy Źródło zdjęcia: Instagram