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"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał Brigitte Macron

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"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
Donald Trump spotkał się z Emmanuelem Macronem
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: x.com
"I jeszcze ta mina Macrona..." - skomentował internauta zdjęcie mające pokazywać, jak francuska pierwsza dama opiera się przed pocałunkiem Donalda Trumpa. Obraz wywołuje dyskusje w sieci, lecz w rzeczywistości zdarzyło się co innego.

Prezydent USA Donald Trump od 15 do 17 czerwca 2026 roku przebywał we francuskim Evian, gdzie spotkał się z pozostałymi przywódcami państw grupy G7 oraz przewodniczącymi Rady i Komisji Europejskiej. Po formalnym zakończeniu szczytu prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił Trumpa do Wersalu na uroczystą kolację z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.

Posłanka Żukowska: "Nie tylko Meloni"

Amerykańskiego prezydenta przez pałacem przywitali Macron z małżonką Brigitte. Po tym wydarzeniu w sieci szybko zaczęło krążyć zdjęcie, na którym widać, jak Donald Trump chcie pocałować francuską pierwszą damę, ale ta powstrzymuje go z wyraźnym grymasem. "Bridget Macron to my wszyscy. I tak, zdjęcie jest prawdziwe" (tłum. red.) - zapewnił autor anglojęzycznego posta na platformie X, który wyświetliło ponad 850 tys. osób.

FAŁSZ
Nieprawdziwe zdjęcie komentowała między innymi posłanka Lewicy
Nieprawdziwe zdjęcie komentowała między innymi posłanka Lewicy
Źródło zdjęcia: x.com

Wśród nich była posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska, która udostępniła to zdjęcie z własnym komentarzem: "Nie tylko Meloni". Nawiązała do konfliktu między włoską premier Giorgią Meloni a Donaldem Trumpem. Rozpoczął się od wywiadu po szczycie G7, w którym przywódca USA stwierdził, że Meloni "błagała go" o zdjęcie podczas szczytu. Włoszka zaprzeczyła i nagrała film, w którym skrytykowała Trumpa.

Zdjęcie prezydenta USA chcącego rzekomo pocałować Brigitte Macron udostępniano też bez nawiązań do Meloni. "I jeszcze ta mina Macrona, która mówi: i cóż ja na to poradzę?"; "Pomarańczowy oszołom chwali się, że najważniejszym wydarzeniem szczytu G7 była bitwa George Meloni i Brigitte Macron o pocałunek Trumpa. Relację Brigitte już znamy. Czekamy na Panią Meloni" - pisali użytkownicy Facebooka i serwisu X.

Tyle że do takiej sytuacji nie doszło.

Autorka obrazu: "Przepraszam, musiałam"

Zdjęcie to można zweryfikować na dwa sposoby. Po pierwsze, na oryginalnych nagraniach z przywitania Donalda Trumpa w Wersalu nie ma momentu, który miał zostać rzekomo uchwycony na fotografii. Widzimy, że prezydent USA po wyjściu z limuzyny w rzeczywistości... pocałował Brigitte Macron w oba policzki, a pierwsza dama nie wzbraniała się przed tym kurtuazyjnym gestem.

PRAWDA
Klatka kluczowa-511387
Podczas przywitania w Wersalu Donald Trump pocałował Brigitte Macron
Źródło: Reuters

Po drugie, na prawdziwych nagraniach i zdjęciach widać, że Brigitte Macron miała wtedy inną sukienkę. Na rzekomym zdjęciu oba rękawy są białe, podczas gdy w rzeczywistości jeden był czarny.

PRAWDA
Tak naprawdę wyglądała sukienka Brigitte Macron na kolację z Donaldem Trumpem
Tak naprawdę wyglądała sukienka Brigitte Macron na kolację z Donaldem Trumpem
Źródło zdjęcia: MOHAMMED BADRA/PAP/EPA

Ten błąd podpowiada, że obraz może być wygenerowany przy użyciu sztucznej inteligencji - a jednak narzędzia do analizy AI nie dają jednoznacznych odpowiedzi.

Spójrzmy jednak na prawy dolny róg ilustracji: widać tam znak wodny Menacing Pansy. To nazwa facebookowego konta prowadzonego przez Rebeccę Staford, na którym publikuje ona satyryczne obrazki i zdjęcia zmodyfikowane przy pomocy AI. Wśród nich można znaleźć także zamieszczone 18 czerwca 2026 roku zdjęcie Brigitte Macron rzekomo opierającej się przed pocałunkiem Donalda Trumpa. "Przepraszam, musiałam. Satyra" - napisała autorka obrazu.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Emmanuel MacronBrigitte MacronDonald TrumpGiorgia MeloniFake NewsAI
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
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