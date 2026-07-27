FAŁSZ W Niemczech "złodzieje zdjęli koła z radiowozów". Naprawdę? Szymon Rębowski |

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Rząd aut - niemieckich wozów policyjnych - stoi wzdłuż ulicy bez kół. Pod pojazdy podstawiono cegły. "Mojemu koledze, policjantowi z miasta Łodzi, ukradziono samochód, który zaparkował pod komisariatem. Ale to było w latach 90. :-)" - pisze jeden z użytkowników X.

FAŁSZ Film z radiowozami bez kół udostępniony przez polskiego internautę Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie trwa zaledwie 12 sekund. Scenę nakręcono z jadącego osiedlową ulicą samochodu, w którym pod lusterkiem kierowcy powiewa zawieszka z rumuńską flagą. Przez przednią szybę widać ciąg ośmiu zaparkowanych wzdłuż ulicy radiowozów typu kombi, w barwach niemieckiej policji, żaden nie ma kół. Auta stoją podniesione na cegłach. "CZZ"; "Pamiętam jak w Berlinie ookradli z kół nowe mercedesy pod salonem"; "Porządek musi być" - komentują wideo internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Film z radiowozami udostępniają użytkownicy X i TikToka Źródło zdjęcia: x.com, TikTok

Film został również udostępniony przez rosyjskojęzyczne konto (oznaczone jako parodystyczne). "W Niemczech złodzieje ukradli koła z radiowozów. I dzieje się to nie w Groznym ani nie w Mogadiszu, lecz w samym sercu Europy, gdzie każdego dnia debatuje się o tym, jak walczyć z Rosją. Czegoś takiego nie dałoby się wymyślić" - napisał użytkownik. Ten wpis został wyświetlony niemal 600 tys. razy.

Film z rzekomo niemieckimi radiowozami bez kół udostępniony z rosyjskojęzycznym komentarzem Źródło zdjęcia: x.com

Wielu komentujących zastanawia się jednak, czy film jest autentyczny i sugeruje, że może być dziełem sztucznej inteligencji: "To się naprawdę wydarzyło czy AI?"; "to nie fejk?"; "Fajne, ale to znowu AI."; "Dodajcie więcej radiowozów, nikt nie domyśli się że to AI"; "8 samochodów = 32 koła przy ulicy z blokami i nikt nic nie zauważył? FEJK". Sprawdziliśmy, kto ma rację.

Radiowozy bez kół na ulicach kolejnych miast

Znaleźliśmy konto na TikToku, które jako pierwsze opublikowało film. Wideo pojawiło się na profilu 13 lipca 2026 roku i jest pierwszym z serii filmów prezentujących samochody bez kół. Do dziś wideo wygenerowało prawie pół miliona wyświetleń. Film oznaczony jest etykietą "obejmuje multimedia generowane przez SI", co oznacza, że film został zaklasyfikowany przez TikToka jako stworzony z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

FAŁSZ Oryginalny film udostępniony przez konto na TikToku Źródło zdjęcia: TikTok

Sytuacja - zgodnie z oznaczeniem na filmie - miała wydarzyć się w centrum Stuttgartu. W Badenii-Wirtembergii - landzie, którego stolicą jest Stuttgart - samochody policyjne mają rejestracje zaczynające się od symbolu BWL. I choć na filmie trudno odczytać litery i cyfry na rejestracjach aut, to litery na początku tablic raczej nie układają się w ten napis.

Rejestracja radiowozów nie zaczyna się od odpowiednich liter Źródło zdjęcia: x.com

W kolejnych dniach to samo konto zamieściło więcej filmów z samochodami bez kół. Na dwóch z nich również widzimy radiowozy niemieckiej policji. W tym przypadku podstawki z cegieł, na których stoją samochody, i same auta są bardziej wyraźne. Filmy mają to samo oznaczenie "Obejmuje multimedia generowane przez SI".

Inne stworzone przez sztuczną inteligencję filmy z radiowozami bez kół opublikowane przez to samo konto na TikToku Źródło zdjęcia: TikTok

Inne wideo opublikowane przez to samo konto 14 lipca 2026 roku pokazuje cywilne samochody bez kół zaparkowane między blokami. Tym razem scena ma rzekomo pochodzić z Warszawy. Tej fotografii również towarzyszy notka "Obejmuje multimedia generowane przez SI".

Film z samochodami bez kół nagrany rzekomo w Warszawie Źródło zdjęcia: TikTok

Skontaktowaliśmy się z właścicielem konta, na którym opublikowano filmy. Zapytaliśmy, czy zostały one stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. "Tak, potwierdzam, że to ja stworzyłem film opublikowany na moim koncie TikToku. Film został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję i stanowi fikcyjną koncepcję wizualną. Nie przedstawia on prawdziwego wydarzenia" - odpisał użytkownik podpisujący się jako Ferhat (Rockerfero). Nie odpowiedział już na pytanie, co go zainspirowało do wygenerowania takiego materiału.

Na to, że filmy powstały z użyciem sztucznej inteligencji, wskazuje również analiza przeprowadzona z użyciem narzędzia Hive Moderation. Użyto tu prawdopodobnie modelu Seedance 2.0 chińskiej firmy technologicznej ByteDance, właściciela platformy TikTok.

Analiza filmu z radiowozami z pomocą narzędzia Hive Moderation Źródło zdjęcia: https://hivemoderation.com/

Pytania o nagranie zadaliśmy niemieckiej policji. W odpowiedzi niemiecka policja federalna przekazała, że "nie posiada żadnych informacji na temat przesłanego nagrania".