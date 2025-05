Nieprawda minister Paprockiej. Dotyczy sędziów dublerów

Prezydent zwracał uwagę, że wybrany w zbliżających się wyborach jego następca będzie czuwał nad przestrzeganiem konstytucji. "To on będzie w związku z tym zobowiązany do tego, że w przypadkach, gdy ktoś będzie sprzeniewierzał się polskiej konstytucji, polskiemu prawu, gdy będzie to prawo łamał, niezależnie od tego, kim będzie, będzie miał obowiązek zwrócić mu na to uwagę i głośno powiedzieć, że prawo jest łamane, że działa nielegalnie, że narusza zasady, że niszczy polską demokrację i że to jest właśnie naruszenie praworządności". Po tych słowach Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych: "Obchodzić Święta Konstytucji to pan prezydent potrafił jak nikt. A jeszcze lepiej samą konstytucję (pisownia oryginalna)".