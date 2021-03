Dlaczego prezes Orlenu nie składa oświadczenia majątkowego, a prezes uzdrowiska w Rabce musi? Wyjaśniamy

Lewica proponuje dodanie do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym rozdziału dotyczącego oświadczeń majątkowych. Mieliby je składać członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek, w których udział Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji. Ich oświadczenia miałyby zawierać informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach, osiągniętych dochodach, mieniu ruchomym powyżej 10 tys. zł, kredytach i pożyczkach. To te same informacje, które muszą podawać w swoich oświadczeniach majątkowych na przykład posłowie.

Oświadczenia władz spółek z ponad 50-proc. udziałem Skarbu Państwa byłyby jawne (poza danymi adresowymi), a osobą odpowiedzialną za opublikowanie tych oświadczeń w formie elektronicznej byłby minister aktywów państwowych. Tak jak wszystkie oświadczenia o stanie majątkowym, również te kontrolowałoby Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Tylko że zasadnicza treść propozycji Lewicy powiela to, co już jest od dawna w polskim prawie - i gdyby ta propozycja przeszła, prezes PKN Orlen nadal nie musiałby składać oświadczenia majątkowego. Tłumaczymy dlaczego.

Władze nie wszystkich spółek Skarbu Państwa składają oświadczenia majątkowe

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - tzw. ustawa antykorupcyjna - obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku. Jej przepisami są objęte m.in. najważniejsze osoby w państwie, wysocy urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, radni, szefowie NBP, banków państwowych, prokuratorzy, sędziowie itp. Wszyscy oni są zobowiązani do składania co roku oświadczeń o stanie majątkowym. Poza oświadczeniami członków zarządu NBP, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, parlamentarzystów i samorządowców - są one niejawne. Ale osoba składająca może wyrazić zgodę na ich upublicznienie – robią to co roku ministrowie i sekretarze stanu; w kampanii prezydenckiej w 2020 roku zrobił to po raz pierwszy prezydent Andrzej Duda.