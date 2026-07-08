"Unia zakazuje zgrzewek"? Komisja Europejska odpowiada
"Unia zakazuje zgrzewek. Sześciu butelek wody nie kupisz już razem!" - zaalarmował w poście z 6 lipca 2026 roku na Facebooku polityk Konfederacji Paweł Usiądek (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego wpisu załączył nagranie, na którym mówi: "Jest kolejny unijny pomysł, który brzmi jak żart, ale jest prawdą. Bruksela zakazuje zgrzewek, czyli plastikowych opakowań, w których kupujemy razem sześć butelek wody, mleka czy innych napojów".
"Zakaz wchodzi 1 stycznia 2030. Jak ma wyglądać zakupowa rzeczywistość? W sklepie znikną zgrzewki. Zamiast nich na półkach staną setki pojedynczych butelek. Klient, który chce kupić sześć lub dwanaście sztuk wody, będzie wkładał do koszyka każdą butelkę osobno, a potem nimi żonglował w bagażniku, windzie, czy na schodach" - stwierdził.
Usiądek dodał, że regulacja uderzy w "matkę z dzieckiem, która nie doniesie luzem sześciu butelek wody", "seniora, dla którego zgrzewka z uchwytem to jedyny wygodny sposób transportu", "rodzinę robiącą większe zakupy raz w tygodniu", a także "każdą rozlewnię i mleczarnię". "Niemal każda taka regulacja z Brukseli sprawia wrażenie, jakby jej głównym celem było maksymalne utrudnienie ludziom życia i cofnięcie nas w rozwoju" - skomentował Usiądek.
"Wraca epoka kamienia łupanego"; "Czekam na kolejne bzdury"; "Unia już jest stracona pora ją olać"; "Trzeba z tej unii uciekać" - komentowali wpis Usiądka internauci.
"Czy to kolejna próba udawania, że robimy coś dla środowiska?"
O unijnych regulacjach polityk tego samego dnia napisał także na X. Do swojego wpisu załączył ilustrację, na której widać duży czerwony znak zakazu. Wewnątrz umieszczono zgrzewkę plastikowych butelek z wodą, a nad nim widnieje napis: "Nowy unijny zakaz!" oraz flaga unijna.
Jego post z X jest już niedostępny, ale zanim wpis został usunięty, zdążył wygenerować ponad 300 tysięcy wyświetleń i niemal tysiąc podań dalej. Oburzeni internauci komentowali: "Precz z pseudoUnią! Czy Wy ludzie jesteście tak ślepi? wyjdźmy w koncu z tego cyrku!"; "Nawet komuna by tego nie wymyśliła..."; "Mam wrażenie, że w Brukseli w parlamencie europejskim są ludzie obłąkani. Tego co oni wymyślają zdrowy psychicznie człowiek nie jest w stanie wymyślić"; "Czy to kolejna próba udawania, że robimy coś dla środowiska? Wiecie, że są o wiele prostsze rozwiązania, ale wymagają zmian w bogatych wielomilionowych korporacjach, które mają spore budżety lobbystyczne…". Dzień później tę samą grafikę Usiądek zamieścił na Facebooku.
Doniesienia o "nowym unijnym zakazie" rozpowszechniają na Facebooku także anonimowi internauci. Zamieszczają oni tę samą grafikę, co Usiądek, i piszą: "Unia zakazuje zgrzewek"; "Pora uciekać od tych idiotów".
I o ile zasady dotyczące użycia foliowych opakowań zbiorczych - zgrzewek - rzeczywiście się zmieniają, to producenci będą mieli inne wyjście. Poza tym nie opracowano jeszcze żadnych szczegółów. Wyjaśniamy, co wynika z unijnych regulacji.
Co wprowadza unijne rozporządzenie o opakowaniach
Unia Europejska wprowadza nowe przepisy dotyczące opakowań, w tym także tych zbiorczych, zgrzewek. Chodzi tutaj o unijne rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (ang. Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR). Rozporządzenie weszło w życie 11 lutego 2025 roku, ale zacznie obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich 12 sierpnia 2026. Poza tym, jak podała KE, "niektóre przepisy będą obowiązywać później". Mowa tu m.in. o wymaganiach dotyczących recyklingu czy właśnie ograniczeń dotyczących różnych opakowań. PPWR ujednolica przepisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych w całej UE.
Komisja Europejska w komunikacie z marca 2026 roku, odpowiadając na najczęstsze pytania związane z wejściem w życie rozporządzenia, podaje, że głównym zadaniem rozporządzenia jest "zapewnienie płynnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu wpływu opakowań na środowisko i zdrowie w całym ich cyklu życia". Dokument wprowadza m.in. wymóg, by do 2030 roku wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, oraz wymóg zwiększenia udziału opakowań wykonanych z materiałów, które już pochodzą z recyklingu.
A co wiadomo o "zakazie zgrzewek"? W rozporządzeniu nie pada stwierdzenie "zgrzewka". Jest natomiast mowa o "opakowaniach zbiorczych", rozumianych jako opakowania łączące kilka pojedynczych produktów w zestaw, który może być sprzedawany klientowi w całości albo służyć do łatwiejszego transportu, magazynowania lub uzupełniania towaru w sklepie. W odniesieniu do opakowań zbiorczych rozporządzenie nakłada kilka obowiązków, w tym ten kluczowy - wprowadza bowiem ograniczenia dotyczące stosowania określonych rodzajów opakowań. W załączniku V wymieniono, o jakie rodzaje chodzi. Wśród nich znalazły się właśnie "opakowania zbiorcze jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych". Jako przykład wymieniono folie do grupowania produktów oraz folię termokurczliwą.
Poza tym w załączniku wymieniono takie rodzaje opakowań, jak m.in. jednorazowe opakowania na świeże warzywa i owoce lub "bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego". Jak wskazano w art. 25 pkt 1 rozporządzenia:
1. Od dnia 1 stycznia 2030 r. podmioty gospodarcze nie mogą wprowadzać do obrotu opakowań w formatach i do zastosowań wymienionych w załączniku V.
Ograniczenie, ale czy zakaz? KE odpowiada
Rzeczywiście więc od 2030 roku plastikowe zgrzewki zostają ograniczone. Jednak nie jest tak, że opakowań zbiorczych w ogóle nie znajdziemy już na sklepowych półkach i, jak przekonuje Usiądek, butelki będziemy musieli wkładać do koszyka pojedynczo. O to, czy producenci będą mogli po prostu skorzystać z opakowań, ale wykonanych z innego materiału niż plastik (folia) zapytaliśmy Komisję Europejską. Rzeczniczka prasowa KE Anna-Kaisa Itkonen w odpowiedzi dla Konkret24 wskazała, że rzeczywiście od 1 stycznia 2030 roku jednorazowe opakowania zbiorcze będą zakazane, ale w przypadku gdy "takie opakowanie zbiorcze jest niezbędne w celu ułatwienia obsługi lub przenoszenia produktów, nadal będzie mogło być stosowane". We wspomnianym wyżej załączniku V do rozporządzenia PPWR jest to wyraźnie określone, że ograniczenia w stosowaniu nie dotyczą "opakowań zbiorczych [jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych] niezbędnych do usprawnienia procesu postępowania z produktami".
Nie można więc mówić o całkowitym zakazie zgrzewek. Nie ma jeszcze szczegółów dotyczących tego, w jakich przypadkach producenci będą mogli skorzystać z takiego zwolnienia. Jak wskazano w rozporządzeniu - do 12 lutego 2027 roku KE, w porozumieniu z państwami członkowskimi, a także Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, opublikuje "wytyczne zawierające bardziej szczegółowe wyjaśnienia na temat załącznika V, w tym przykłady formatów opakowań objętych zakresem stosowania, oraz wszelkie zwolnienia z ograniczeń".
Jednak, co najważniejsze, Anna-Kaisa Itkonen wskazała:
Zakazy dotyczą wyłącznie tworzyw sztucznych, dlatego tego rodzaju opakowania zbiorcze wykonane z innych materiałów będą mogły być nadal stosowane odpowiednio po 2029 i 2030 r. Od 1 stycznia 2030 r. wszystkie opakowania będą musiały nadawać się do recyklingu, aby mogły być wprowadzane na rynek UE.
Nieprawdą jest więc, że nie kupimy już "sześciu butelek wody" razem. Plastikowe zgrzewki rzeczywiście zostaną ograniczone, ale te wykonane z nadającego się do recyklingu materiału producenci będą mogli wykorzystywać.