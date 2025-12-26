Koniec mrożenia cen prądu. "Zapłacimy więcej?" Policzyliśmy

26 grudnia 2025, 14:20
Michał Istel
Źródło:
Konkret24
Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe
Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższeTVN24
wideo 2/2
Minister Energii Miłosz Motyk: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższeTVN24

Minister energii od miesięcy obiecuje, że koniec mrożenia cen prądu nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków. Ale opozycja straszy, że drożej będzie nawet o 10 procent. Politycy się sprzeczają - my z ekspertami liczymy, jak odmrożenie cen energii może wpłynąć na wysokość naszych rachunków. Kluczowe są ich składowe.

Rok 2026 będzie pierwszym od czterech lat, w którym rząd nie będzie mroził cen prądu dla odbiorców indywidualnych. Tę decyzję ogłosił w październiku 2025 roku minister energii Miłosz Motyka. W kolejnych miesiącach kilkakrotnie zapewniał, że koniec mrożenia cen wcale nie oznacza gwałtownej podwyżki rachunków za prąd. A w listopadzie w Radiu Zet minister powiedział nawet, że liczy, iż "ceny zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą na poziomie niższym niż te, które dzisiaj są mrożone". URE podało swoje taryfy 17 grudnia 2025 roku i tego dnia Miłosz Motyka skomentował w serwisie X, że kwota 495 zł/mWh "to spadek o 13,5 procenta względem stawki z taryf zatwierdzonych na koniec 2025 roku i mniej niż obowiązująca dziś cena maksymalna".

Komentujący ten post internauci nie podzielali optymizmu ministra. Twierdzili, że mimo tego ich rachunki będą wyższe. "Brednie. Odbiorców energii interesuje stawka końcowa a ta na skutek podwyżki opłaty dystrybucyjnej i mocowej wzrośnie"; "Jak będzie wyglądać cena na rachunku dla odbiorcy po doliczeniu całej listy opłat (część z nich wzrośnie) i podatku VAT na poziomie 23 procent (możecie obniżyć na 5 procent, ale tego nie robicie), bo wygląda na to, że i tak zapłacimy więcej"; "Mnie interesuje cały rachunek, a nie pojedyncza taryfa. A rachunki coraz wyższe" - pisali (pisownia postów oryginalna).

Motyka: "właściwie tyle samo". PiS: "wzrost o 10 procent"

Lecz minister Motyka obstawał przy swoim; 18 grudnia w "Faktach po Faktach" TVN24 zapewnił: "Jeżeli chodzi o cenę prądu, ona będzie bardzo zbliżona do tej, która jest teraz. To zależy od zużycia, ale przy średnim to będzie właściwie tyle samo, ile w tym roku".

Minister Energii Miłosz Motyka o cenach energii w 2026 roku
Minister Energii Miłosz Motyka o cenach energii w 2026 rokuTVN24

Jednak politycy opozycji oskarżają ministra energii, że kłamie. Prawo i Sprawiedliwość również 18 grudnia opublikowało w sieci grafikę pod tytułem: "Znowu oszukali!". Informuje na niej, że od 1 stycznia 2026 roku rachunki za prąd wzrosną o ok. 10 proc.

Niezależnie od zaklęć i obietnic polityków, gospodarstwa domowe jak co roku dostały lub wkrótce dostaną nowe rachunki za energię. Czy da już teraz ocenić, czy będą wyższe czy niższe niż w 2025 roku? Najprostsza odpowiedź brzmi: "to zależy" - ale nie chcemy na niej poprzestawać. Z pomocą ekspertów od elektroenergetyki spróbowaliśmy oszacować, jaka będzie różnica między tym, ile płaciliśmy za prąd podczas mrożenia cen, a tym, ile zapłacimy po ich odmrożeniu.

Jeden rachunek, ale dwie usługi

Większość z nas otrzymuje jeden rachunek za prąd, na którym widnieje jedna kwota do zapłacenia w danym okresie rozliczeniowym. Żeby zrozumieć, za co tak naprawdę płacimy i jak może się to zmienić w 2026 roku, trzeba wiedzieć, że na tę jedną kwotę składają się: - koszty sprzedaży energii elektrycznej - koszty dystrybucji energii.

- W uproszczeniu można powiedzieć, że opłata za sprzedaż energii dotyczy samego towaru, który kupujemy od dostawcy, a opłaty dystrybucyjne dotyczącą utrzymania systemu, którym ten towar do nas trafia - tłumaczy dr inż. Wiktoria Grycan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. - Tak naprawdę to mogłyby być - i czasami są - dwie osobne faktury, przy czym znaczna część odbiorców indywidualnych ma umowę kompleksową, gdy jednocześnie płaci za sprzedaż i za dystrybucję. To może być mylące, bo użytkownik płaci raz, lecz w rzeczywistości kupuje dwie różne usługi - zauważa.

Koszty sprzedaży rozliczane są według zużycia, czyli za każdą kilowatogodzinę (kWh) według taryf. Natomiast koszty dystrybucji to kilka różnych opłat, z których część również zależy od zużycia, a część jest odgórnie ustalana przez państwo. Jeśli kogoś interesują konkretne nazwy, to w 2025 roku wraz z zużywanymi kilowatogodzinami rosły opłaty: sieciowa zmienna, jakościowa, OZE i kogeneracyjna; zaś stałe były opłaty: sieciowa stała, przejściowa, abonamentowa i mocowa (choć tylko w drugim półroczu). W 2026 roku lekko to zmieni, co opisujemy dalej.

Do tego najczęściej dochodzi jeszcze opłata handlowa, którą sprzedawca pobiera za "obsługę administracyjną" klienta, np. za wystawianie faktur. Można by ją więc zakwalifikować do kosztów sprzedaży, ale jest stała i nie zależy od zużycia, dlatego nie wlicza się do taryf akceptowanych przez URE. Ostatnią składową rachunku są podatki: VAT i akcyza.

Zasadnicze części rachunku to koszty sprzedaży, dystrybucji i podatkiPAP/Michał Czernek

Podział naszych rachunków na poszczególne części jest więc skomplikowany, ale bez niego nie da się zrozumieć, jak mogą się zmienić nasze opłaty za prąd w 2026 roku.

Przejdźmy od teorii do praktyki, czyli z nazw opłat do konkretnych liczb.

Energia tańsza, lecz opłaty wyższe

Koszty sprzedaży są rozliczane według zużycia, lecz nie można podać jednej, uniwersalnej stawki za kWh. Zależy ona od taryfy, którą ustaliliśmy ze swoim sprzedawcą przy podpisywaniu umowy. Taryfy największych polskich dostawców - takich jak PGE, Tauron, Energa czy Enea - co roku zatwierdza jednak Urząd Regulacji Energetyki. Podał, że średnia cena za kWh dla gospodarstw domowych w 2026 roku wyniesie 0,495 zł, czyli 495 zł/MWh. To tę kwotę przytoczył w swoim wpisie minister Miłosz Motyka. Taryfy teoretycznie ustalane są na cały rok, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą być zmienione wcześniej: w 2025 roku taryfy zmieniono na ostatni kwartał.

Ta kwota jest ważna, bo właśnie koszty sprzedaży były mrożone w poprzednich latach, a od 1 stycznia 2026 roku zostaną odblokowane. Na podstawie taryf URE można już stwierdzić, że w 2026 roku sam towar, czyli prąd, będzie nieznacznie tańszy (495 zł/MWh) niż rok wcześniej (zamrożona stawka 500 zł/ MWh). Pozwala na to stabilna sytuacja na rynkach hurtowych, na których sprzedawcy kupują energię.

Nie oznacza to jednak, że rachunki automatycznie będą niższe, bo nie wolno zapominać o ich drugiej części: kosztach dystrybucyjnych. Te opłaty nie były mrożone, poza opłatą mocową w pierwszej połowie roku. Wiktoria Grycan z Politechniki Wrocławskiej podkreśla jednak, że w 2026 roku zapłacimy za nie więcej niż rok wcześniej, ponieważ stawki podniesiono. W tym kontekście szczególnie dużo mówi się o wzroście opłaty mocowej mającej zapewniać nam bezpieczeństwo energetyczne, czyli nieprzerwane dostawy prądu. Dla odbiorców indywidualnych wzrośnie ona średnio o połowę względem 2025 roku. Wyższa, choć nieznacznie, będzie też opłata OZE - ale jednocześnie zniknie opłata przejściowa, która jednak stanowiła znikomą część naszego rachunku.

Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższe
Minister Energii Miłosz Motyka: będziemy pracowali, żeby opłaty za dystrybucję prądu były niższeTVN24

Ekspertka z Politechniki Wrocławskiej podkreśla, że to, jak bardzo odczujemy wzrost tych opłat na naszych rachunkach, zależy od indywidualnego zużycia. Tłumaczy:

Opłaty dystrybucyjne będą wyższe, ale ponieważ ich stawki są bardzo różne - od groszy do kilkudziesięciu złotych - to ich wzrost bardziej odczują ci, którzy energii zużywają więcej. 

-

Wiktoria Grycan, Politechnika Wrocławska

Wzrost na rachunku będzie, ale na poziomie inflacji

W wyliczeniach z pomocą przyszedł nam Jędrzej Wójcik, koordynator Programu Elektroenergetyka w Fundacji Forum Energii. W analizie dla Konkret24 ekspert oszacował, jak w 2026 roku może wyglądać rachunek przeciętnego, trzyosobowego gospodarstwa domowego i jak się zmieni wobec rachunku z ostatniego kwartału 2025 roku. Według tych szacunków - przy minimalnie niższych kosztach samej energii i nieco wyższych kosztach dystrybucyjnych, innych opłatach oraz podatkach - standardowe gospodarstwo zużywające 2000 kWh, zamiast 204 zł miesięcznie, zapłaci za prąd 212 zł.

Co się będzie składać na tę kwotę? Według wyliczeń Jędrzeja Wójcika za samą energię elektryczną zapłacimy tyle samo: po 83 zł w 2025 i 2026 roku. Tak więc delikatna obniżka taryfy względem tej mrożonej może być nieodczuwalna w rachunku. Pozostałe opłaty dystrybucyjne (poza mocową), nawet jeśli wzrosną, to ze względu na niewielki udział procentowy nie powinny wpłynąć zauważalnie na wzrost rachunku (w przypadku tego samego gospodarstwa domowego). Ekspert Forum Energii szacuje, że zarówno w 2025, jak i 2026 roku wyniosą łącznie ok. 71 zł.

Podwyżka na takim przykładowym rachunku bierze się więc z wyższych podatków i opłaty mocowej. Za VAT i akcyzę takie gospodarstwo domowe zapłaci miesięcznie 2 zł więcej niż w 2025 roku (wzrost z 39 na 41 zł), a opłata mocowa wzrośnie o 6 zł (z 11 na 17 zł). Podwyżka o 8 zł miesięcznie to niecałe 100 zł więcej za prąd w skali roku. Dlatego Jędrzej Wójcik podsumowuje:

W 2026 roku typowe gospodarstwo domowe (trzyosobowe) zapłaci za energię elektryczną o niecałe cztery procent więcej niż w 2025 roku, czyli niemal tyle, ile wyniosła inflacja (3,7 procent). Zmiana będzie więc w praktyce mało odczuwalna - około kilka złotych miesięcznie. I to mimo że od nowego roku ceny przestaną być "zamrożone", czyli ustalane z góry przez państwo.

-

Jędrzej Wójcik, Forum Energii

Jest to zgodne z tym, co już wcześniej szacował Urząd Regulacji Energetyki. Podał on, że w najpopularniejszej w Polsce taryfie G11, przy zużyciu prądu na poziomie 1,8 MWh, rachunki dla odbiorców indywidualnych mogą być wyższe o około trzy procent, "czyli na poziomie inflacji".

Wiktoria Grycan przypomina jednak, że wiele zależy w tej kwestii od rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie. - Na przykład jeśli mamy w domu ogrzewanie elektryczne, podwyżki mogą być bardziej znaczące - podkreśla. - Bo wzrost o kilka procent z dużej kwoty to nominalnie więcej niż ten sam wzrost z małej kwoty - dodaje.

Minister Motyka słusznie prognozował więc, że przy średnim zużyciu cena prądu "będzie bardzo zbliżona do tej, która jest teraz". Jeśli jednak jako "cenę prądu" traktujemy wysokość naszych rachunków, to przez wzrost opłat dystrybucyjnych będą one kilka procent wyższe. Dla większości odbiorców nie powinna to jednak być podwyżka o "około 10 procent" - jak straszy PiS.

Choć powtórzmy: wszystko zależy od indywidualnego zużycia energii elektrycznej.

Taryfy z "potencjałem obniżenia rachunków". Jak to robić?

Można by więc zapytać: czy rachunki za prąd da się stale obniżyć? Jędrzej Wójcik odpowiada i jednocześnie podpowiada, że "największy potencjał do obniżenia rachunków leży w taryfach dynamicznych".

To taryfy dwu- lub trzystrefowe (G12 i G13), w których cena zależy od pory roku, a nawet pory dnia. Generalna zasada jest taka: w dzień nieco drożej niż w stałej taryfie, w nocy i w weekendy taniej. Choć ceny mogą też się różnić w zależności od pory roku, czyli siły słońca i wiatru, o czym informuje nas z wyprzedzeniem dostawca.

Oszczędności w tych taryfach może sobie zapewnić tylko poprzez umiejętne gospodarowanie zużyciem prądu. - W praktyce oznacza to, że "współpracując" z systemem, na przykład robiąc pranie albo podgrzewając wodę w bojlerze w słoneczne lub wietrzne godziny, można obniżyć koszty jeszcze bardziej - tłumaczy Jędrzej Wójcik.

- W 2025 roku ceny w taryfie dynamicznej najczęściej mieściły się w przedziale od 0 do 1,3 zł/kWh netto, jednak w nielicznych godzinach cena przyjmowała wartości ujemne -0,5 zł/kWh lub była nawet kilkukrotnie wyższa niż cena taryfowa: nawet 2,8 zł/kWh. Przypomina to nieco promocje w sklepach: da się na tym zyskać, ale wymaga to odrobiny uwagi i zmiany nawyków. Nawet częściowe przesunięcie poboru energii na tańsze godziny, czyli te, w których jest duża produkcja energii z OZE, może obniżyć miesięczne rachunki za prąd - podsumowuje ekspert.

Autorka/Autor:

Michał Istel

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Ceny prąduPrądEnergia elektrycznaManipulacja
Pozostałe wiadomości

Przystawia zapaloną świecę do jednej z tych na choince - i wszystkie kolejne zapalają się potem niemal jednocześnie. Taką scenę widzimy na popularnym nagraniu krążącym w sieci. Żadna z gałęzi nie zajmuje się ogniem, więc wielu internautów zastanawia się, czy to prawda. Skąd ten film?

"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda

"Choinka się nie zapali? Jak to?" Tym razem to nie cuda

23 grudnia 2025, 12:37
Źródło:
Konkret24

Tam "możecie wszędzie mówić po polsku", "czujecie się lepiej niż w domu", bo to "jest naprawdę piękne miasto". Tak przekonują polscy vlogerzy, którzy pojechali do Moskwy, zachwycili się nią i wrzucają do sieci film za filmem. Relacje publikują też z innych rosyjskich miast. W ten sposób dołączyli do długiej listy osób, które dały się oczarować bombonierką Kremla. Są na niej znakomite nazwiska.

"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

"Normalne, fajne państwo". Witajcie na mistrzostwach świata w mydleniu oczu

22 grudnia 2025, 16:18
Źródło:
TVN24+

170 milionów złotych miał według internautów wydać polski Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie HIV w Ukrainie. Przekaz niesie się w sieci szeroko, lecz chodzi o zupełnie inne pieniądze. Mamy wyjaśnienie NFZ.

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia

22 grudnia 2025, 14:05
Źródło:
Konkret24

"Zatrważające", "jedzenie cię zatruwa" - zaniepokojeni internauci komentują doniesienia o rzekomej szkodliwości papieru do pieczenia. Ekspertka uspokaja i wyjaśnia, czy i kiedy takie zagrożenie występuje.

"Papier do pieczenia może być toksyczny"? Ile w tym prawdy

"Papier do pieczenia może być toksyczny"? Ile w tym prawdy

21 grudnia 2025, 14:08
Źródło:
Konkret24

Unijni sędziowie stawiają się ponad polskim systemem konstytucyjnym, Trybunał Sprawiedliwości "zakazał Polsce powoływania się na swoją konstytucję" - tak politycy PiS przedstawiają wyrok TSUE dotyczący Trybunału Konstytucyjnego. Grzmią, że to próba odebrania Polsce suwerenności. Konstytucjonaliści tłumaczą: to nieprawda.

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

Politycy PiS: TSUE "zakazał powoływać się na konstytucję". Nieprawda

19 grudnia 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24

Do budynku urzędu wchodzi mężczyzna, a wraz z nim krowa, lama i kozy. Film pokazujący taką scenę krąży w sieci z wyjaśnieniem, że to rolnik, który z powodu umowy Unii Europejskiej z Mercosur nie daje już rady płacić podatków. Po pierwsze, ta umowa jeszcze nie obowiązuje. Po drugie..., rzeczywiście, coś takiego się wydarzyło, ale nie teraz.

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

"Przyszedł do urzędu skarbowego zapłacić podatki zwierzętami". Co to za historia

19 grudnia 2025, 9:30
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generują w polskiej sieci nagrania pokazujące protesty rolników we Francji - te prawdziwe i te fałszywe. Tak szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów na bazie prawdziwego wydarzenia spowodowało, że internauci już sami nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. I nawet w dobrej wierze dezinformują - też z pomocą AI.

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

"Tego w mediach nie zobaczycie". Rzeczywiście, coś tu śmierdzi

18 grudnia 2025, 9:45
Źródło:
Konkret24

"Chrześcijańskie szczucie na bliźniego" - komentują jedni. A inni wierzą i podają tę informację dalej. Chodzi o nagranie polityka Konfederacji Korony Polskiej, w którym insynuuje on, że w jednej z gdyńskich szkół zabroniono klasowej wigilii ze względu na uczniów z Ukrainy. Sam nic nie wie, nie sprawdził - ale mówi.

"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy

"Wigilii w szkole nie organizować". Świąteczna "szczuj-narracja" polityka prawicy

18 grudnia 2025, 12:10
Źródło:
Konkret24

"Niemądra decyzja", minister "przekroczył swoje uprawienia", "samodzielnie nie może przekazać takiej kwoty" - grzmią politycy opozycji, krytykując decyzję ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o przeznaczeniu 100 milionów dolarów na zakup amerykańskiego sprzętu dla Ukrainy. I dywagują, z jakich funduszy pójdzie ta pomoc. MSZ odpowiedział nam na to pytanie.

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

Sikorski: "dam 100 milionów dolarów Ukrainie". Z czego? Mamy odpowiedź MSZ

18 grudnia 2025, 15:23
Źródło:
Konkret24

"To już jawna okupacja" - piszą internauci, oburzeni rzekomym planem pilnowania polskich granic przez niemieckie wojsko. O tym "skandalu" poinformował Robert Bąkiewicz. Lecz to żaden skandal, tylko zwykły fake news.

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

Bąkiewicz: "niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic". Nie, nie po to przyjadą

17 grudnia 2025, 13:22
Źródło:
Konkret24

Roztrzęsiony rolnik żali się do kamery: "Nie mamy już nic. Traktują nas jak śmieci". A potem oglądamy, jak policja rekwiruje jakieś bydło. Ta przejmująca scena ma przedstawiać trwające we Francji protesty rolników. Wydaje się rzeczywista - lecz nie jest.

"Policja konfiskuje bydło rolnikowi". Ale nie temu i nie te krowy

"Policja konfiskuje bydło rolnikowi". Ale nie temu i nie te krowy

17 grudnia 2025, 9:39
Źródło:
Konkret24

"Jest dość stary, ale nie zdawałam sobie sprawy, że był obecny przy narodzinach Jezusa" - tak internauci kpią z okładki książki o narodzinach Jezusa, na której znalazł się Donald Trump. Prezydent USA ma też być rzekomo lektorem tej historii. Wielu komentujących wątpi jednak, czy taka publikacja istnieje: "Serio? To jest naprawdę?".

"Narodziny Jezusa" według Trumpa? Skąd prezydent w stajence

"Narodziny Jezusa" według Trumpa? Skąd prezydent w stajence

16 grudnia 2025, 16:52
Źródło:
Konkret24

"Całe narody nie wyginęły", mimo że wcale nie muszą się szczepić - przekonują ci, którzy walczą z obowiązkowymi szczepieniami w Polsce. Także polscy politycy. Rzeczywiście, inne europejskie narody jakoś nie wyginęły, choć większość szczepień u nich jest dobrowolna. Paradoks - czy jednak jest coś, o czym antyszczepionkowcy wam nie mówią?

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

"Szczepienia dobrowolne". Brzmi dobrze, gdy chcą tobą manipulować

16 grudnia 2025, 16:12
Źródło:
TVN24+

Izraelski paszport Wołodymyra Zełenskiego mieli znaleźć funkcjonariusze ukraińskiej agencji antykorupcyjnej - taki przekaz rozpowszechniany jest w ostatnich dniach w polskiej sieci. To zbudowana na fałszywkach narracja, której celem jest zdyskredytowanie prezydenta Ukrainy.

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

Zełenski i "odkryta kolekcja paszportów". O co im tym razem chodzi

15 grudnia 2025, 17:13
Źródło:
Konrket24

Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Ale dla tych, do których ją wymyślono, może być przekonująca - bo potwierdzi ich przekonania. Połączenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Billa Cosby'ego i Jeffreya Epsteina nie jest przypadkowe w tej kolejnej odsłonie rosyjskiej dezinformacji.

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

14 grudnia 2025, 15:16
Źródło:
Konkret24

Dyskusja o ubogiej dekoracji choinki w Londynie rozgrzewa internet - nie pierwszy raz. Teraz powodem stało się nagranie na polskim profilu. Dominuje teza, że taki wygląd choinki jest efektem napływu muzułmanów do miasta czy nawet pochodzenia burmistrza Londynu. Internauci nie znają bądź celowo nie wspominają o niemal 80-letniej tradycji.

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

"Upadek Londynu"? Polityka z choinką w tle

13 grudnia 2025, 16:24
Źródło:
Konkret24

Ponad setka osób z postawionymi zarzutami, lecz aktów oskarżenia nieco ponad 30, a wyroków skazujących tylko kilka - po dwóch latach rządu Donalda Tuska najgłośniejsze afery Zjednoczonej Prawicy wciąż nie zostały rozliczone. Choć prace wymiaru sprawiedliwości przyspieszyły, byli rządzący skutecznie sypią piasek w tryby, a Polacy niecierpliwią się coraz bardziej. Oto jak wygląda stan rozliczeń.

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

Półmetek rządu Tuska. Jak idą rozliczenia afer Zjednoczonej Prawicy?

12 grudnia 2025, 9:32
Źródło:
TVN24+

W kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał - w razie wygranej - odchudzenie rządu. Nie udało się. Z kolei tegoroczna rekonstrukcja jego gabinetu miała być wręcz "systemową zmianą". Na półmetku kadencji sprawdzamy, co zostało z tych obietnic.

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

Rząd Tuska miał być mniejszy i tańszy. No to policzyliśmy

12 grudnia 2025, 9:31
Źródło:
TVN24+

Nagranie parowej lokomotywy w Kijowie krąży w sieci jako dowód, że problemy z dostawami energii przygniatają walczącą Ukrainę. Promuje to rosyjska propaganda, a internauci rozpowszechniają. Otóż parowozy rzeczywiście wyjechały na tory w Kijowie, lecz powód był inny.

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

W Kijowie brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express  

12 grudnia 2025, 15:53
Źródło:
Konkret24

"Zachód upada", "Europa staje się skansenem", my dyskutujemy o nakrętkach do plastikowych butelek, a Chiny otwierają kolejny wiadukt dla superszybkich pociągów. Gdzieś już to czytaliście? Zapewne nie raz, nawet niektórzy polscy politycy wchodzą w tę narrację. A partia Xi Jinpinga tylko zaciera ręce. Nie tylko ona.

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy

10 grudnia 2025, 14:50
Źródło:
TVN24+

Zgoda Komisji Europejskiej na wsparcie budowy elektrowni jądrowej z polskiego budżetu uruchomiła wśród polityków PiS narrację, że Polska "nisko upadła". Kpią, że skoro musimy pytać Brukselę o zgodę na wydanie własnych pieniędzy, to "tak właśnie wygląda suwerenność Polski w praktyce". O istotnej rzeczy nie informują.

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?

11 grudnia 2025, 15:09
Źródło:
Konkret24

Władze Chersonia szykują się do ucieczki, wysyłają już swoje rodziny do Polski - tak ma wynikać z posiedzenia rady miasta, z którego zapis rzekomo wyciekł do sieci. Nagranie rzeczywiście istnieje, lecz reszta to rosyjska fałszywka. Jej główne cele są trzy.

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

"Trzeba się zbierać, dokumenty do kominka". Radni nie wyłączyli mikrofonu?

10 grudnia 2025, 13:25
Źródło:
Konkret24

Elon Musk - wspierany przez czołowych amerykańskich polityków - bije na alarm i oskarża Komisję Europejską o próbę cenzurowania platformy X. Za cenzurę uznał bowiem nałożoną na serwis przez Brukselę dotkliwą karę. Wyjaśniamy, dlaczego X ją otrzymał i co naprawdę leży u podstaw takiej decyzji KE.

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano

9 grudnia 2025, 13:55
Źródło:
Konkret24

Zdjęcie z Lublina ma być rzekomym dowodem na niedawne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem. Obraz ten wpisuje się w debatę o ewentualnej koalicji PiS z Konfederacją Korony Polskiej - lecz wielu internautów ostrzega, że nie jest prawdziwy. Analiza za pomocą narzędzi do weryfikacji materiałów AI nie pozostawia wątpliwości.

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"

9 grudnia 2025, 15:32
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń generuje w mediach społecznościowych nagranie, w którym ojciec i brat irlandzkiego nauczyciela opowiadają, że dostał on wyrok dożywocia za odmowę używania wobec uczniów wskazanych zaimków. W całej tej historii zgadza się tylko to, że nauczyciel w Irlandii trafił do więzienia.

Religia, transpłciowy uczeń i nauczyciel "skazany na dożywocie". Ile w tym prawdy

Religia, transpłciowy uczeń i nauczyciel "skazany na dożywocie". Ile w tym prawdy

8 grudnia 2025, 13:08
Źródło:
Konkret24

Oszuści działający na największych platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy X pozostają często bezkarni. Właściciele serwisów wykazują raczej bierność w walce z nimi. Eksperci przyznają: odpowiednie mechanizmy prawne istnieją, jednak bez realnej międzynarodowej presji szans na poprawę tej sytuacji nie ma.

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

1 grudnia 2025, 12:47
Źródło:
Konkret24

Na bożonarodzeniowym jarmarku we Francji zamachowiec rzekomo wjechał autem w tłum i zabił 10 osób - takie informacje krążą w sieci. Informację podał też Elon Musk. Ale nie jest ona prawdziwa. Wyjaśniamy, co się stało i gdzie.

Dziesięć osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę

Dziesięć osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę

8 grudnia 2025, 18:47
Źródło:
Konkret24