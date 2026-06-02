Polska Jak się nie dać fake newsom? Warto wiedzieć, co wpisać w wyszukiwarkę Renata Gluza |

Źródeł informacji w sieci jest wiele - lecz tak samo dużo jest stron z dezinformacjami, fejkami i manipulacjami. Google od jakiegoś czasu ułatwia wyszukiwanie treści ze stron, które zostaną ustawione w wyszukiwarce jako preferowane źródło. Jeśli więc weryfikacja fake newsów i dezinformacji jest dla państwa istotna i chcą państwo być na bieżąco informowani, w co nie należy wierzyć - łatwo można sprawić, by treści Konkret24 częściej wyświetlały się w sekcji "Najważniejsze artykuły" w przypadku pytań związanych z wiadomościami.

Jak ustawić preferowane źródło w wyszukiwarce?

By ustawić wybrany portal jako preferowane źródło, proponujemy dwa sposoby. Zaczniemy od prostszego.

Przygotowaliśmy link do serwisu Konkret24 - ale także linki do portali tvn24.pl i Eurosport jako wiarygodnych źródeł bieżących wiadomości - i wystarczy kliknąć w wybrany link lub we wszystkie wskazane, by wybrać swoje preferowane źródła w wyszukiwarce. Następnie potwierdzamy wybór, zaznaczając kwadratowe okienko i klikając przycisk "Przejdź do wyszukiwarki Google" wyświetlający się na dole. Dodaj Konkret24 Dodaj tvn24.pl Dodaj Eurosport

Sposób drugi - wystarczy wejść w zakładkę Google "Preferencje dotyczące źródeł". Po wpisaniu kilku liter wyświetli się nazwa portalu. Następnie można przejść do wyszukiwania.

Preferencje dotyczące źródeł w wyszukiwarce Źródło zdjęcia: Google

Dlaczego piszemy o możliwości wybrania preferowanego źródła? Google tłumaczy, że funkcja ma ułatwić znajdowanie treści z ulubionych portali. Jeśli wybierzesz Konkret24 - czy szerzej: tvn24.pl - jako preferowane źródło, nasze teksty będą wyraźnie oznaczone w wyszukiwarce Google.

A dlaczego warto wybrać Konkret24 jako preferowane źródło? Bo robimy to, na co wielu nie ma czasu: sprawdzamy, weryfikujemy, ustalamy fakty, wyjaśniamy. Portal tvn24.pl publikuje wyłącznie prawdziwe, potwierdzone informacje pisane przez najlepszych dziennikarzy - w jako serwis fact-checkingowy działający w ramach tego portalu dodatkowo przestrzegamy przed fałszem, którego w sieci nie brakuje. Dotyczy to zarówno polityki czy ekonomii, jak też zdrowia czy naszego bezpieczeństwa.

Zespół Konkret24 publikuje także szersze materiały analityczne dotyczące dezinformacji w subskrypcyjnej części TVN24+. Ponadto można w niej znaleźć reportaże, premierowe odcinki "Superwizjera", "Czarno na białym", ciekawe i lubiane programy i podcasty (np. "Podcast polityczny", "News Michalskiego", "Podcast o zagranicy" ale też "Wywiad medyczny" o zdrowiu czy klimatyczny "Podcast o końcu świata Magdy Łucyan", dokumentalne filmy z całego świata i codziennie pogłębione teksty.

A jeżeli widzą państwo informację, zdjęcie czy nagranie wzbudzające wątpliwości, można je zgłaszać do sprawdzenia przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej lub przesyłając je na adres e-mail naszej redakcji: konkret24@tvn.pl.