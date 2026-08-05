Świat Kobieta, która witała migrantów w Ceucie, zaginęła. Rzeczywiście? Szymon Rębowski |

Prawicowi politycy wykorzystują kryzys migracyjny w Ceucie do celów politycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com

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W ostatnich dniach lipca 2026 roku do Ceuty - hiszpańskiej eksklawy w północnej Afryce - przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka. We wtorek hiszpański minister spraw wewnętrznych poinformował, że były to 72 tysiące osób. Większość z nich już wróciła do Maroka. Kilka tysięcy wciąż pozostaje w Ceucie. W środę rano (5 sierpnia 2026 roku) radio Cadena SER poinformowało, że w trakcie przekraczania granicy zginęło przynajmniej 141 osób.

Migranci w Ceucie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/REDUAN

Wejście migrantów do Ceuty od początku było wykorzystywane do tworzenia dezinformacji. Pisaliśmy o tym w Konkret24. W internecie wciąż krążą historie dotyczące wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie. Jedna z nich opowiada o kobiecie, która rzekomo zaginęła.

"Kojarzycie panią z nagrań z Ceuty? Zaginęła i od ponad doby nie ma z nią kontaktu"

"Kojarzycie panią z nagrań z Ceuty? To ta co witała z radością nadciągających przybyszy i skakała z radości. Okazuje się, że zaginęła i od ponad doby nie ma z nią kontaktu. Cóż za nieprawdopodobny zbieg okoliczności" - 1 sierpnia 2026 roku napisała jedna z użytkowniczek X. W poście umieszczony są kadry z filmów, krążących w internecie. Widać na nich blondwłosą kobietę, która prawdopodobnie nagrywa film telefonem. Mijają ją biegnący migranci. Post ma prawie 100 tysięcy wyświetleń.

Post sugerujący, że kobieta z Ceuty zaginęła Źródło zdjęcia: x.com

W komentarzach często pojawia się narracja jakoby kobieta miała wejść w relację z migrantami, a ci mieli jej następnie zrobić krzywdę.

Polskojęzyczne posty informujące o rzekomym zaginięciu kobiety Źródło zdjęcia: x.com

Film z komentarzem do tego - rzekomego wydarzenia - nagrał Paweł Wyrzykowski, asystent krajowy europosła Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej. Przekonuje w nim, że policja nie powinna poszukiwać rzekomo zaginionej kobiety, gdyż ta sama zapraszała migrantów.

Film z komentarzem do rzekomego zaginięcia kobiety w Ceucie. Źródło zdjęcia: x.com

Bardzo podobny przekaz pojawił się również w anglojęzycznym internecie. 31 lipca pojawił się film, który opowiada rzekomą historię kobiety. Dwóch mężczyzn miało powiedzieć jej, że są głodni, a ta miała zabrać ich na jedzenie. Potem kontakt z kobietą miał się urwać. Według nagrania - bezskutecznie - próbuje się z nią skontaktować rodzina. Jeden z postów omawiających tę sprawę ma 5 milionów wyświetleń.

Anglojęzyczne wpisy informujące o rzekomym zaginięciu kobiety Źródło zdjęcia: Konkret 24

Samo nagranie, na którym widać kobietę prawdopodobnie nagrywającą coś telefonem i wykonującą gesty, które można uznać za przychylne wobec migrantów, jest autentyczne. 30 lipca 2026 roku opublikowała je na youtube telewizja internetowa FaroTV Ceuta należąca do Grupy Faro - wydawcy najstarszej gazety w Ceucie.

Autentyczne nagranie z Ceuty, na którym widać kobietę Źródło zdjęcia: youtube, FaroTV Ceuta

Od tego czasu film był wielokrotnie publikowany w sieci. Początkowo bez kontekstu rzekomego zaginięcia. Komentujący zwracali uwagę na zachowanie kobiety. Jednak nie wszyscy wierzą w to, że zaginęła. "A skąd o tym wiesz?"; "Tak? To jakie jest jej imię i nazwisko?" "Nigdzie nie znalazlem potwierdzenia tej informacji. Zrodlo?" (pisownia wszystkich postów oryginalna) - w komentarzach pod polskim postem pytają internauci. Sprawdziliśmy, czy jakiekolwiek źródła potwierdzają zaginięcie kobiety, którą widać na filmie.

Bariera graniczna w Ceucie Źródło zdjęcia: REDUAN/PAP/EPA

W Ceucie zaginęła 14-latka, ale już się odnalazła

Nie znaleźliśmy wiarygodnych informacji na ten temat. Zgłoszenia o zaginięciu młodej kobiety o blondwłosach nie ma w bazie Narodowego Centrum ds. Osób Zaginionych (CNDES) - to publiczny portal podlegający hiszpańskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Informacji o zaginięciu w Ceucie młodej kobiety nie znaleźliśmy również wśród ogłoszeń publikowanych przez Stowarzyszenie SOS Desaparecidos, organizacji pozarządowej zajmującej się zaginięciami.

3 sierpnia artykuł o rzekomo zaginionej kobiecie opublikował hiszpański fact-checkingowy portal newtral.es. "W mediach lokalnych i krajowych nie znaleziono żadnych wiadomości ani wzmianek na temat rzekomego zaginięcia tej młodej kobiety w Ceucie" - można przeczytać w tekście.

Newtral informował, że w Ceucie doszło do zaginięcia innej osoby - 14-letniej dziewczynki, brunetki mierzącej 152 cm wzrostu. Ten opis zdecydowanie nie pasuje do kobiety z filmu. Dziewczynka zresztą została odnaleziona. Posty informujące o jej zaginięciu nie są obecnie dostępne. Skontaktowaliśmy się z redakcją Newtral, żeby potwierdzić informacje o zaginięciu i odnalezieniu 14-latki. "Stowarzyszenie 'SOS Desaparecidos' ogłosiło odnalezienie 14-latki i potwierdziło nam to telefonicznie. Poinformowało nas również, że była to jedyna osoba zaginiona z Ceuty w tych dniach" - odpisała nam redakcja.

Newtral przeanalizował filmy, które opowiadają o rzekomym zaginięciu kobiety, wykorzystujące ujęcia z Ceuty. W drugiej części materiału, gdy mowa o jej rzekomym zaginięciu, działaniach rodziny i policji, historię ilustrują obrazy dotyczące strzelanin ze Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce w Chicago i Odessie w stanie Teksas.

Zaginieni w Ceucie to migranci

Odnaleziona 14-latka to jedyna zaginiona mieszkanka Ceuty. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych innych zaginionych w związku z kryzysem migracyjnym w tej hiszpańskiej eksklawie. Informację o 43 migrantach opublikował portal El Faro de Ceuta. To to samo medium, które opublikowało film, na którym widać kobietę, która rzekomo zaginęła.

Zapytaliśmy redakcję portalu, czy wie coś na jej temat. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że nie ma żadnej zaginionej kobiety o blond włosach. A kobieta widoczna na nagraniach to dziennikarka z Ceuty. "Znajduje się tutaj, w Ceucie" - czytamy w mailu.

O sprawę rzekomego zaginięcia kobiety pytaliśmy hiszpańskie władze i policję, do czasu publikacji tekstu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.