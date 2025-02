"Pakistańczyk rozwalił krzyż"? Co wiemy o tej sprawie

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Zdjęcie wapiennego krzyża będącego częścią zabytkowego pomnika z XIV wieku w Portugalii, który leży zniszczony na ziemi, obiegło w ostatnich tygodniach media społecznościowe. Rozsyłano go z przekazem, kto jest rzekomo winny uszkodzenia zabytku. "Pakistańczyk rozwalił w Portugalii krzyż stojący od 1386 roku. Odesłać ich wszystkich do domu natychmiast" - napisał w serwisie X 8 lutego publicysta Tomasz Sommer (pisownia postów oryginalna). W ten sposób skomentował anglojęzyczny post (miał niemal 2 mln wyświetleń), w którym opublikowano fotografię. Inny komentarz na polskojęzycznym profilu , gdzie również pokazano zdjęcie, brzmiał: "Krzyż Sao Lazaro w Portugalii został zbudowany w 1386 roku i stał przez wieki. Dopóki nie został zniszczony przez pakistańskich imigrantów! Czy popieracie masowe deportacje imigrantów? Tak czy nie?".

Portugalski zabytek

31 lipca 2024 roku fotografia zniszczonego krzyża pojawiła się na facebookowym profilu parafii (to najniższa jednostka podziału administracyjnego w Portugalii, można ją porównać do sołectwa w Polsce - red.) Creixomil, znajdującej się w Guimarães w północnej Portugalii. To tam prawdopodobnie w XIV wieku wzniesiono pomnik św. Łazarza, by uczcić zwycięstwo wojsk portugalskich pod wodzą króla Jana I nad armią Jana I Kastylijskiego 14 sierpnia 1385 roku w pobliżu miejscowości Aljubarrota. Od 1910 roku pomnik jest wpisany do rejestru zabytków.