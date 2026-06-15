FAŁSZ Trump "pięknie zdemolował" Biały Dom. Aż tak? Zuzanna Karczewska |

Gala MMA na terenie Białego Domu Źródło wideo: Reuters

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Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i urodzin prezydenta Donalda Trumpa zorganizowano przed Białym Domem galę UFC Freedom, czyli mieszanych sztuk walki (MMA). Wśród gości byli członkowie rodziny Trumpa, politycy - w tym prezydent Karol Nawrocki - lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, a także wojskowi. Na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku postawiono ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczono siedem walk. Natomiast nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi.

Całe to wydarzenie oraz aranżacja przestrzeni wokół Białego Domu na potrzeby gali wywołały ogromne zainteresowanie internautów. W polskiej sieci rozpowszechniano m.in. zestawienie zdjęć mających rzekomo pokazywać, jak wyglądał południowy trawnik przed i w trakcie stawiania konstrukcji oktagonu. "Neron naszych czasów" - skomentowała polska internautka, która 14 czerwca 2026 roku udostępniła na platformie zestawienie tych obrazów (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ Post z zestawieniem rzekomych zdjęć Białego Domu ma ponad 100 tys. wyświetleń Źródło zdjęcia: x.com

Na zdjęciu mającym obrazować stan przed budowaniem konstrukcji widzimy zadbany trawnik, po którego obu stronach rosną gęste drzewa. Na środku stoi fontanna. Zaś na zdjęciu obok widzimy, że cały trawnik został rozkopany, stanęła na nim rozległa, okrągła konstrukcja, a wokół niej są wysokie stalowe rusztowania i wysokie dźwigi. Zieleń zmieniła się w plac budowy.

Tylko ten wpis z zestawieniem fotografii wygenerował ponad 100 tys. wyświetleń, kilkuset internautów podało go dalej. Zestawienie to już wcześniej krążyło w zagranicznej sieci. "Zwycięstwo wcale tak nie wygląda"; "Chcę pojechać do Waszyngtonu, żeby zobaczyć ten upadek na własne oczy" - pisali rozpowszechniający je internauci.

FAŁSZ Ta zbitka obrazów w zagranicznej sieci pojawiła się już na początku czerwca Źródło zdjęcia: x.com

Ring ustawiono z innej strony budynku

"Dramat"; "Niewiarygodne"; "To jest po prostu straszne"; "W ciągu 1,5 roku zdemolował 250 lat dorobku. I to pod każdym względem"; "Oj, jak pięknie zdemolował"; "Obraz nędzy i rozpaczy" - komentowali widok zniszczonego przed Białym Domem trawnika polscy użytkownicy platformy X. Niektórzy jednak wątpili w prawdziwość tych zdjęć. "Ludzie - zacznijcie lekko weryfikować to, co znaleźliście w necie"; "To fejk"; "To fejkowe fotki" - przestrzegali.

I słusznie.

Zanim jednak przyjrzyjmy się tym obrazom dokładnie, wyjaśnijmy: na terenie Białego Domu jest trawnik północny i południowy. Pierwszy znajduje się od tej strony Białego Domu, której centralna ściana jest płaska. Trawnik południowy znajduje się przed drugą stroną budynku - tu centralna część jest półokrągła, kolumny tworzą półokrąg.

U góry północna strona Białego Domu, u dołu strona południowa. Fontanny są z obu stron Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak widać na zdjęciach powyżej, na obu trawnikach są fontanny, lecz żadna nie wygląda jak ta przedstawiona na krążącej grafice. Poza tym widoczny na obrazach w zestawieniu budynek rzeczywiście wygląda jak Biały Dom - tyle że od strony północnej. Tymczasem ring do gali MMA rozstawiono przed wejściem od strony południowej, co widać w poniższym materiale reportera "Faktów" TVN Marcina Wrony.

Reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona o przygotowaniach do gali UFC przed Białym Domem

Ponadto sprawdziliśmy oba zdjęcia za pomocą narzędzia do weryfikacji obrazów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Wykazało, że prawdopodobieństwo stworzenia całej grafiki przez AI wynosi 99.9 proc.

Prawdopodobieństwo, że grafika jest dziełem AI, wynosi niemal 100 proc. Źródło zdjęcia: hivemoderation.com

Nie jedyne takie fałszywe zestawienie

W zagranicznej sieci wcześniej krążyło też inne, niemal identyczne zestawienie. Na nim również rzekomo pokazano trawnik przed i w trackie budowy oktagonu przed Białym Domem, jednak od dobrej, południowej strony budynku. Ale i te obrazy nie są autentyczne.

FAŁSZ Inne, podobne zestawienie obrazów mających przedstawiać skutki budowy ringu przed Białym Domem, to także fake news Źródło zdjęcia: x.com

Przeanalizował je portal fact-checkingowy Snopes. W tekście z 4 czerwca wyjaśniał, że w tym przypadku fontanna jest znacznie bliżej Białego Domu niż w faktycznie, zaś pomnik Waszyngtona znalazł się na tych zdjęciach na północ od Białego Domu - podczas gdy w rzeczywistości jest na południe. Poza tym Snopes zauważył, że na obrazkach widoczna na dole droga samochodowa jest zakrzywiona w przeciwną stronę niż w rzeczywistości. "Rażące błędy geograficzne wskazywały na to, że do ich wygenerowania wykorzystano sztuczną inteligencję" - oceniła redakcja.