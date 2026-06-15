Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Trump "pięknie zdemolował" Biały Dom. Aż tak?

|
Trump "zdemolował" Biały Dom? Nie tak
Gala MMA na terenie Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
"Obraz nędzy i rozpaczy" - komentują internauci zdjęcia mające pokazywać, jak zniszczono trawnik przed Białym Domem wskutek przygotowań do zorganizowanej tam gali MMA. Analiza zdjęć ujawnia jednak istotne nieścisłości.

Z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych i urodzin prezydenta Donalda Trumpa zorganizowano przed Białym Domem galę UFC Freedom, czyli mieszanych sztuk walki (MMA). Wśród gości byli członkowie rodziny Trumpa, politycy - w tym prezydent Karol Nawrocki - lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, a także wojskowi. Na południowym trawniku Białego Domu zbudowano tymczasową arenę, a na jej środku postawiono ring (oktagon, nazywany też klatką), na którym stoczono siedem walk. Natomiast nad areną wzniesiono 28-metrową konstrukcję w barwach amerykańskiej flagi.

Całe to wydarzenie oraz aranżacja przestrzeni wokół Białego Domu na potrzeby gali wywołały ogromne zainteresowanie internautów. W polskiej sieci rozpowszechniano m.in. zestawienie zdjęć mających rzekomo pokazywać, jak wyglądał południowy trawnik przed i w trakcie stawiania konstrukcji oktagonu. "Neron naszych czasów" - skomentowała polska internautka, która 14 czerwca 2026 roku udostępniła na platformie zestawienie tych obrazów (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ
Post z zestawieniem rzekomych zdjęć Białego Domu ma ponad 100 tys. wyświetleń
Post z zestawieniem rzekomych zdjęć Białego Domu ma ponad 100 tys. wyświetleń
Źródło zdjęcia: x.com

Na zdjęciu mającym obrazować stan przed budowaniem konstrukcji widzimy zadbany trawnik, po którego obu stronach rosną gęste drzewa. Na środku stoi fontanna. Zaś na zdjęciu obok widzimy, że cały trawnik został rozkopany, stanęła na nim rozległa, okrągła konstrukcja, a wokół niej są wysokie stalowe rusztowania i wysokie dźwigi. Zieleń zmieniła się w plac budowy.

Tylko ten wpis z zestawieniem fotografii wygenerował ponad 100 tys. wyświetleń, kilkuset internautów podało go dalej. Zestawienie to już wcześniej krążyło w zagranicznej sieci. "Zwycięstwo wcale tak nie wygląda"; "Chcę pojechać do Waszyngtonu, żeby zobaczyć ten upadek na własne oczy" - pisali rozpowszechniający je internauci.

FAŁSZ
Ta zbitka obrazów w zagranicznej sieci pojawiła się już na początku czerwca
Ta zbitka obrazów w zagranicznej sieci pojawiła się już na początku czerwca
Źródło zdjęcia: x.com

Ring ustawiono z innej strony budynku

"Dramat"; "Niewiarygodne"; "To jest po prostu straszne"; "W ciągu 1,5 roku zdemolował 250 lat dorobku. I to pod każdym względem"; "Oj, jak pięknie zdemolował"; "Obraz nędzy i rozpaczy" - komentowali widok zniszczonego przed Białym Domem trawnika polscy użytkownicy platformy X. Niektórzy jednak wątpili w prawdziwość tych zdjęć. "Ludzie - zacznijcie lekko weryfikować to, co znaleźliście w necie"; "To fejk"; "To fejkowe fotki" - przestrzegali.

I słusznie.

Zanim jednak przyjrzyjmy się tym obrazom dokładnie, wyjaśnijmy: na terenie Białego Domu jest trawnik północny i południowy. Pierwszy znajduje się od tej strony Białego Domu, której centralna ściana jest płaska. Trawnik południowy znajduje się przed drugą stroną budynku - tu centralna część jest półokrągła, kolumny tworzą półokrąg.

U góry północna strona Białego Domu, u dołu strona południowa. Fontanny są z obu stron
U góry północna strona Białego Domu, u dołu strona południowa. Fontanny są z obu stron
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jak widać na zdjęciach powyżej, na obu trawnikach są fontanny, lecz żadna nie wygląda jak ta przedstawiona na krążącej grafice. Poza tym widoczny na obrazach w zestawieniu budynek rzeczywiście wygląda jak Biały Dom - tyle że od strony północnej. Tymczasem ring do gali MMA rozstawiono przed wejściem od strony południowej, co widać w poniższym materiale reportera "Faktów" TVN Marcina Wrony.

Klatka kluczowa-488635
Reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona o przygotowaniach do gali UFC przed Białym Domem

Ponadto sprawdziliśmy oba zdjęcia za pomocą narzędzia do weryfikacji obrazów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Wykazało, że prawdopodobieństwo stworzenia całej grafiki przez AI wynosi 99.9 proc.

Prawdopodobieństwo, że grafika jest dziełem AI, wynosi niemal 100 proc.
Prawdopodobieństwo, że grafika jest dziełem AI, wynosi niemal 100 proc.
Źródło zdjęcia: hivemoderation.com

Nie jedyne takie fałszywe zestawienie

W zagranicznej sieci wcześniej krążyło też inne, niemal identyczne zestawienie. Na nim również rzekomo pokazano trawnik przed i w trackie budowy oktagonu przed Białym Domem, jednak od dobrej, południowej strony budynku. Ale i te obrazy nie są autentyczne.

FAŁSZ
Inne, podobne zestawienie obrazów mających przedstawiać skutki budowy ringu przed Białym Domem, to także fake news
Inne, podobne zestawienie obrazów mających przedstawiać skutki budowy ringu przed Białym Domem, to także fake news
Źródło zdjęcia: x.com

Przeanalizował je portal fact-checkingowy Snopes. W tekście z 4 czerwca wyjaśniał, że w tym przypadku fontanna jest znacznie bliżej Białego Domu niż w faktycznie, zaś pomnik Waszyngtona znalazł się na tych zdjęciach na północ od Białego Domu - podczas gdy w rzeczywistości jest na południe. Poza tym Snopes zauważył, że na obrazkach widoczna na dole droga samochodowa jest zakrzywiona w przeciwną stronę niż w rzeczywistości. "Rażące błędy geograficzne wskazywały na to, że do ich wygenerowania wykorzystano sztuczną inteligencję" - oceniła redakcja.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
TVN24
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
6 min
pc
Piesiewicz: dzisiaj rano pieniądze zostały przelane na konta sportowców
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpBiały DomFake NewsAIDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Benjamin Netanjahu
FAŁSZ"Zapłacą za polskie obozy"? Co mówił premier Izraela
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Japończycy przez "fatalne warunki" opuścili Meksyk? Powód jest inny
FAŁSZJapończycy przez "fatalne warunki" opuścili Meksyk? Inny powód
Michał Istel
Polska "zmieni się nie do poznania"? Cztery fakty o pakcie migracyjnym
Pakt migracyjny wchodzi w życie. Co to oznacza dla Polski
Michał Istel
USA miały odmówić Lamine Yamalowi wizy na tegoroczny mundial, przekonują internauci
Yamal i "problem z amerykańską wizą". Gdzie jest piłkarz
Gabriela Sieczkowska
Wiceminister Szeptycki o UPA i żołnierzach niezłomnych. Co on naprawdę mówił?
Szeptycki "gloryfikował UPA"? Co mówił o żołnierzach niezłomnych
Renata Gluza, Zuzanna Karczewska
"Podarowali karetkę Ukraińcom, a oni ją sprzedają"? Znowu to ogłoszenie
FAŁSZDostali karetkę z Polski, teraz ją sprzedają? "Zdjęcia poglądowe"
Zuzanna Karczewska
Kościół w Holandii "podpalony przez migrantów"? Co wiadomo
"Podpalony kościół", migranci i pakt migracyjny. Wszystko im się łączy
Zuzanna Karczewska
Peter Magyar
FAŁSZ"Obraził własnych obywateli"? Co zrobił premier Węgier
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2669790879
Mięso raz w tygodniu i "przymus roślinnych obiadów". Jak straszą zmianami na stołówkach
Gabriela Sieczkowska
Polska flaga na koszulce Haiti?
FAŁSZDzięki koszulkom Haiti "symbolicznie jesteśmy na mundialu"? Co się nie zgadza
Michał Istel
Obecnie na banknocie o nominale 5 funtów jest podobizna Winstona Churchilla
FAŁSZ"Bank Anglii usunął Churchilla z banknotów". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
"Trump zamienił je w basen pływacki". Tak dziś nie wygląda
FAŁSZTrump staw "zamienił w basen pływacki"? To miejsca tak nie wygląda
Gabriela Sieczkowska
Hindusów w Polsce prawie 200 tysięcy? To nie te dane
"Inwazja dopiero się rozkręca". Jak zmanipulowano dane o Hindusach w Polsce
Michał Istel
Pół litra wody na klienta - taki obowiązek dla restauracji wcale nie jest przesądzony
Pół litra wody na klienta. Co na razie wiemy
Gabriela Sieczkowska
Rzecznik Praw Dziecka "zakazała zdjęć klasowych"? Skąd oni to wzięli
FAŁSZBędzie zakaz zdjęć klasowych w szkołach? Skąd to się wzięło
Michał Istel
Muzułmanie w Krakowie w Hali 100-lecia podczas Eid al-Fitr, czyli Święta Przerwania Postu, które kończy ramadan, kwiecień 2023
Bosak o meczetach w Krakowie: "o jeden za dużo". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Polska 2050 o zamrażarce sejmowej: "Działa pełną parą". Wcześniej zapowiadali, że "wyjedzie z hukiem"
Polska 2050 narzeka na "sejmową zamrażarkę". Sami obiecywali, że "wyjedzie z hukiem"
Zuzanna Karczewska
Miller uderza w Zełenskiego. Za pomocą fake newsa
Miller o Zełenskim i 200 miliardach dolarów. A w tle manipulacja
Gabriela Sieczkowska
Chiński plan "rodem z science fiction". W nim Polska "może się stać pomostem"
Chiński plan "rodem z science fiction". Polska ma w nim konkretną rolę
Michał Istel
Bąkiewicz skazany za "obronę kościoła"? Sprawa dotyczyła czegoś innego
FAŁSZBąkiewicz skazany za "obronę kościoła przed wulgarną dziczą"? Nie za to
Gabriela Sieczkowska
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Analizujemy zdjęcia
Poseł PiS "niedysponowany" na lotnisku. Przeanalizowaliśmy zdjęcia ze zdarzenia
Gabriela Sieczkowska
Jak się nie dać fake newsom? Oto co warto wpisać w wyszukiwarkę
Jak się nie dać fake newsom? Warto wiedzieć, co wpisać w wyszukiwarkę
Polska
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Ta furgonetka miała spłonąć na ulicach Paryża w wyniku zamieszek po wygranej PSG w Lidze Mistrzów
FAŁSZParyż "wygląda jak strefa wojenna"? To nie te zamieszki
Michał Istel
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Co się nie zgadza w tej mapie bezrobocia
Mapa polskiego bezrobocia? Pełna błędów
Zuzanna Karczewska
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Transkrypcja małżeństw "nie daje nic". Czyżby?
Transkrypcja małżeństw "nie daje im nic"? Argumenty kontra polityczna gra
Michał Istel
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica