Kto najlepiej zarabia w rządzie? Nie jest to premier

Inaczej jest w z oświadczeniami osób, które wymienia ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (tzw. ustawa antykorupcyjna) - to m.in. prezydent, szef jego kancelarii, szefowie kancelarii Sejmu i Senatu, premier i ministrowie, prezes i członkowie zarządu Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, prezesi i wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli, kadra kierownicza urzędów i instytucji państwowych itp. Ich oświadczenia – poza nielicznymi wyjątkami – mogą być ujawnione za zgodą zainteresowanych osób. Także oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów co do zasady są jawne.

Kancelaria Sejmu 27 maja opublikowała na swoich stronach oświadczenia majątkowe wszystkich 460 posłów ( są dostępne w zakładkach z sylwetami posłów ), w tym 19 posłów, którzy są również członkami rządu. Publikacja oświadczeń majątkowych parlamentarzystów, także polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - oświadczenia majątkowe parlamentarzystów są z mocy tej ustawy jawne (podobnie jak oświadczenia samorządowców na mocy ustaw samorządowych).

Pod tym względem wyprzedził go minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego łączne dochody w 2021 roku wyniosły 345 829,82 zł . A to dlatego, że pochodzą z czterech źródeł. Zbigniew Ziobro otrzymuje pensję jako minister sprawiedliwości - 203 402,46 zł, dodatek funkcyjny jako prokurator generalny – 72 607,14 zł, dodatek z tytułu zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa – 32 910,25 zł. oraz dietę poselską - 36 909,97 zł. Rok wcześniej dochody ministra Ziobry wyniosły prawie 291 tys. zł.

Najwyższą pensję spośród członków rządu ma oczywiście premier Mateusz Morawiecki (jego oświadczenie majątkowe przeanalizował portal tvn24.pl ) – w 2021 roku zarobił 236 278,52 zł. Razem z poselską dietą (37 578,05 zł) premier miał dochody w wysokości 273 856,57 zł . To wcale nie znaczy, że zarobił najwięcej.

Warto dodać, że niemal wszyscy członkowie rządu deklarują, że na ich majątek składa się to, co mają wspólnie ze swoimi małżonkami: wspólne oszczędności czy współwłasność nieruchomości albo samochodów. W oświadczeniach majątkowych podaje się stan majątku na koniec roku kalendarzowego, poprzedzającego złożenie oświadczenia.

Jest pięcioro ministrów, którzy oprócz dochodów z pensji i diet poselskich, zarabiają na najmie nieruchomości. Tu najwyższe dochody z tego tytułu osiągnął minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau – 59 355 zł (ma dwa domy), a łącznie 268 584,03 zł (pensja, dieta, dochody z pracy w Uniwersytecie Łódzkim, dochody z najmu). Minister Konrad Szymański z wynajmu dwóch mieszkań osiągnął dochody brutto 49 tys. zł co w połączeniu z ministerialną pensją dało mu w 2021 roku 262 165,75 zł dochodu.

Drugim, najlepiej zarabiającym członkiem rządu jest prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na jego dochody składa się pensja wicepremiera - 208 438,28 zł; emerytura - 90 259,62 zł i dieta 5 041,65 zł, co w sumie dało 303 739,55 zł dochodu w 2021 roku. W 2020 roku Jarosław Kaczyński zarobił 229 tys. zł. Oprócz niego, drugim członkiem rządu, który oprócz ministerialnej i poselskiej pensji oraz diety poselskiej pobiera emeryturę jest wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk . Jego łączne dochody w 2021 roku wyniosły 258 132,61 zł , ale Kowalczyk wszedł do rządu pod koniec października ubiegłego roku.

Wspólne zasoby finansowe minister klimatu Anny Moskwy i jej męża w 2020 roku wynosiły 46 tys. by w 2021 wzrosnąć do zadeklarowanych przez nią 353 tys. na wspólnym koncie.

Czy takie zarobki skłaniają ministrów do oszczędzania? Nie wszystkich. Jak wynika z wpisów w rubryce "zasoby pieniężne", w 2021 roku np. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk , wspólnie z żoną, zaoszczędzili 148 500 zł i mają teraz 358 500 zł. Oszczędności wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, w porównaniu do roku 2020, powiększyły się ze 142 000 zł do 253 144 zł. Wartość zadeklarowanych przez wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka oszczędności (w gotówce i obligacjach) w 2021 roku wyniosła 306 240 zł. 400 tys. zł (o 80 tys. więcej niż w 2020 roku) ma na swoim koncie szef MON Mariusz Błaszczak.

Życie na kredycie

Spośród 23 członków obecnego rządu – 12 ministrów część swoich dochodów przeznacza na spłaty rozmaitych kredytów. Najczęściej są to kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich na zakup mieszkania, domu lub budowę nieruchomości. Jarosław Kaczyński w SKOK im. Stefczyka (Kasa Stefczyka) ma do spłacenia ponad 84 tys. zł.

Ale nie może się równać z ministrem Cieślakiem, który w swoim oświadczeniu majątkowym napisał, że ma do spłacenia dwa kredyty – 500 tys. i 411 tys. zł. Minister Anna Moskwa ma do spłacenia ponad 579 tys. zł kredytu, minister Czarnek – prawie 400 tys. (we frankach).

Z kolei Michał Dworczyk, jak pamiętamy minister bez oszczędności, ma do spłacenia aż cztery pożyczki: ponad 61 tys. we frankach, 35 tys. zł pożyczki z KPRM, 30 tys. pożyczki z Kancelarii Sejmu, 30 tys. prywatnej pożyczki i 60 tys. z bankowej linii kredytowej. Do tego dochodzi zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości 2,5 tys. zł.