Logo strona główna
Konkret24
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Migranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie

|
Migranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
Co dzieje się w hiszpańskiej Ceucie? Relacja Łukasza Wójcika
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Rząd Hiszpanii wszystkich zalegalizuje - takie komentarze można było przeczytać w sieci po wtargnięciu tysięcy Marokańczyków do hiszpańskiej Ceuty. Tyle że program regulowania statusu migrantów działa inaczej, a tezy o ich "rozlaniu się po całej Europie" to wyłącznie straszenie.

W ciągu dwóch dni 30 i 31 lipca 2026 roku do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, przedostało się nielegalnie około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Mimo że nie dotarli do kontynentalnej Hiszpanii, a większość wróciła już do Maroka, ten kryzys stał się punktem wyjścia do dyskusji o polityce migracyjnej prowadzonej przez hiszpański rząd.

Bezpośrednio po pojawieniu się migrantów w Ceucie w serwisach społecznościowych można było przeczytać, że hiszpański premier Pedro Sanchez szybko przyzna prawo pobytu Marokańczykom, którzy przedostali się do Ceuty, a tym samym otworzy im drogę do innych państw strefy Schengen.

"Afrykańska inwazja na Hiszpanię! Hordy migrantów z północnej Afryki zalewają hiszpańską Ceutę - eksklawę na terytorium Maroka. Rząd Hiszpanii Pedro Sancheza wszystkich zalegalizuje!" - stwierdził 31 lipca 2026 roku Bartosz Kołomański, działacz Konfederacji z Bydgoszczy. "Niestety, jeżeli Hiszpania ich zalegalizuje, to będą w Unii legalnie i... mogą jechać wszędzie" - napisała użytkowniczka Facebooka, udostępniając nagrania z migrantami forsującymi granicę marokańsko-hiszpańską w Ceucie (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ
Hiszpański rząd miał "zalegalizować wszystkich" migrantów z Ceuty
Hiszpański rząd miał "zalegalizować wszystkich" migrantów z Ceuty
Źródło zdjęcia: Facebook/X

Oboje odwoływali się do akcji masowej legalizacji pobytu migrantów prowadzonej od kilku miesięcy przez hiszpański rząd. Komentując wydarzenia w Ceucie, wspomniał o niej także 2 sierpnia 2026 roku w Polsat News poseł PiS Michał Wójcik. "Chodzi o to, że oni (rządzący w Hiszpanii - red.) legalizują pobyt miliona ludzi. Miliona. I oni się rozleją po całej Europie. Czy mogą podjąć pracę w Polsce? Nie. Ale czy mogą tu przyjechać? Tak, oczywiście" - mówił Wójcik, nie odnosząc się jednak wprost do Marokańczyków przybyłych do Ceuty w ostatnich dniach.

Wyjaśniamy więc, kogo dotyczy program hiszpańskiego rządu i dlaczego nie oznacza, że migranci z Ceuty już wkrótce "będą w Unii legalnie i mogą jechać wszędzie".

Legalizacja pobytu nie dla wszystkich

Rząd premiera Pedro Sancheza swoją kampanię dotyczącą migrantów o nieuregulowanym statusie rozpoczął w kwietniu 2026 roku. Celem było nadanie prawa pobytu tym cudzoziemcom, którzy mieszkali w Hiszpanii nielegalnie, na przykład po wygaśnięciu wizy. Kraj z Półwyspu Iberyjskiego zmaga się z niedoborem rąk do pracy, a prognozy demograficzne nie napawają optymizmem: współczynnik dzietności Hiszpanek jest najniższym po Malcie w Unii Europejskiej.

Legalizacja pobytu nie obejmuje jednak wszystkich migrantów. Na pewno nie dotyczy tych, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty i to nawet niezależnie od tego, że większość z nich już opuściła Hiszpanię. Żeby móc wnioskować o prawo pobytu, cudzoziemiec musi mianowicie spełnić kilka warunków:

Po pierwsze musi wykazać, że przebywał w Hiszpanii już przed 1 stycznia 2026 roku i mieszkał tam bez przerwy co najmniej pięć miesięcy. W tym celu powinien przedstawić dokument potwierdzający pobyt, na przykład rachunki za media czy bilety transportu publicznego.

Po drugie cudzoziemiec musi udowodnić, że w czasie pobytu w Hiszpanii wykonywał jakąkolwiek pracę. Alternatywą może być trudna sytuacja życiowa udokumentowana odpowiednim certyfikatem lub prowadzenie gospodarstwa domowego obejmującego dzieci.

Po trzecie imigrant musi wykazać, że nie był karany, a tym samym nie może być uznany za "zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego ani zdrowia publicznego". Hiszpańskie władze wymagają niekaralności w ostatnich pięciu latach, także w innych krajach, w których przez ten czas przebywał dany cudzoziemiec.

Dopiero po spełnieniu wszystkich tych trzech warunków cudzoziemiec o nieuregulowanym statusie może złożyć wniosek o legalizację pobytu w ramach akcji hiszpańskiego rządu. Pisanie o "zalegalizowaniu wszystkich" migrantów przybyłych z Maroka do Ceuty jest więc manipulacją, ponieważ ten program nie dotyczy osób, które dostały się do Hiszpanii już w 2026 roku.

Jasno zakomunikował to hiszpański minister spraw wewnętrznych. "Osoby, które 30 lipca nielegalnie wjechały do ​​Ceuty, nie mają możliwości uregulowania swojego pobytu" - stwierdził Fernando Grande-Marlaska. "Nasz kraj jest krajem gościnnym. Ale jest to również kraj zobowiązany do przestrzegania prawa. Ci, którzy je łamią, nie mają żadnego wsparcia ze strony hiszpańskich władz" - dodał.

Czy Ceuta jest w Schengen?

W przypadku migrantów w Ceucie należy też pamiętać, że choć formalnie znajdują się oni w Hiszpanii, to geograficznie wciąż są w Afryce Północnej. Ceuta to hiszpańska eksklawa granicząca wyłącznie z Marokiem i oddzielona od kontynentalnej Hiszpanii Cieśniną Gibraltarską. Pokonać da się ją więc wyłącznie drogą morską lub powietrzną na pokładzie statku, promu lub samolotu.

Ceuta to hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej
Ceuta to hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Z tego powodu wiele osób zastanawiało się, czy migranci w Ceucie znajdują się w strefie Schengen, co umożliwiałoby im swobodne przemieszczanie do innych krajów europejskich. Choć Ceuta formalnie należy do strefy Schengen jako część Hiszpanii, to obowiązują w niej szczególne przepisy. Żeby dostać się na pokład statku lub samolotu zmierzającego do kontynentalnej części kraju, trzeba przejść kontrolę graniczną.

Tym samym osoby, które nielegalnie pokonały granicę marokańsko-hiszpańską w Ceucie, nie mogą legalnie dostać się na Półwysep Iberyjski, ponieważ nie mają ważnych dokumentów wjazdowych do Hiszpanii. To istotny argument w dyskusji o "zalewaniu Europy" migrantami z hiszpańskiej eksklawy.

Kto skorzystał z programu legalizacji?

Wracając mianowicie do warunków legalizacji pobytu w Hiszpanii, to sprawiły one, że z rządowego programu skorzystali głównie obywatele krajów Ameryki Południowej, a nie cudzoziemcy z Azji i Afryki, którymi regularnie straszy polska prawica. Od kwietnia do czerwca 2026 roku złożono 1,17 mln wniosków o uregulowanie statusu, z których 67 procent pochodziło od obywateli państw Ameryki Łacińskiej.

Najwięcej było Kolumbijczyków (26 proc.), potem Marokańczyków (13 proc.), Wenezuelczyków (12 proc.) i Peruwiańczyków (8,8 proc.). Warto podkreślić, że milion, o którym wspomniał w dyskusji Michał Wójcik, to liczba złożonych wniosków, a nie zalegalizowanych pobytów cudzoziemców. Ostateczne dane o przyznanych prawach pobytu poznamy za kilka miesięcy, kiedy wnioskodawcy otrzymają decyzje.

Co daje prawo pobytu w Hiszpanii?

Te dane podważają też tezę posła PiS o tym, że po legalizacji pobytu migranci "rozleją się po Europie". Profil wnioskodawców sugeruje, że w znacznej większości są to hiszpańskojęzyczni migranci z Ameryki Południowej, którzy przebywają w Hiszpanii już dłuższy czas, mają tam pracę i rodziny. Ich nieuregulowany status wynika częściej z wygaśnięcia dokumentów pobytowych niż nielegalnego przekroczenia granicy. Trudno oczekiwać, że większość z nich po zalegalizowaniu pobytu w Hiszpanii - co daje im prawo np. do opieki zdrowotnej - wyemigruje do innych krajów Unii Europejskiej.

Gdyby jednak cudzoziemcy mieli takie plany, samo prawo pobytu wydane w Hiszpanii im do tego nie wystarczy. Takie osoby mogą wyjechać do innego kraju strefy Schengen, ale mogą tam przebywać maksymalnie 90 dni. Ponadto nie daje im to prawa do zamieszkania czy tym bardziej podjęcia pracy w innym państwie Unii Europejskiej. Gdyby taki cudzoziemiec przyjechał więc do Polski, po niecałych trzech miesiącach jego pobyt w naszym kraju stałby się nielegalny.

Unia Europejska i strefa Schengen
Unia Europejska i strefa Schengen
Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Zieliński

Podsumowując, tezy o migrantach z Ceuty, czy szerzej z Hiszpanii, którzy mieliby masowo przyjeżdżać do Polski, to straszenie, a nie rzetelne przedstawianie sytuacji na Półwyspie Iberyjskim.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaCeuta i MelillaMigranci i uchodźcy w EuropieFake News
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Nie tak
FAŁSZ"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Wcale nie
Świat
Migranci, bekon i "inwazja islamu"? Oto fejkowe przekazy o wydarzeniach w Ceucie
FAŁSZOd pielgrzymki do "bekonowego oddziału". Jak dezinformacja wykorzystuje kryzys w Ceucie
Świat
Liderzy frakcji Maślarzy i prognozowany podział mandatów
Rozwój Plus równa się kolejna kadencja Tuska. Czy na pewno?
Szymon Rębowski
Wrony miały sprzątać ulice szwedzkiego miasta z niedopałków. Tak nie było
W Szwecji nauczyli wrony zbierać śmieci za karmę. "To działa"? Niekoniecznie
Świat
Ukrainiec niszczy polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Ukrainiec niszczy siekierą polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Polska
Internauci reagują na rzekomy upadek Trumpa. Nagranie zostało zmanipulowane
FAŁSZTrump upada przed autem? Nagranie budzi wątpliwości
Świat
Suwerenna Polska komentuje wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry
Lekarz "przyczynił się do śmierci Jerzego Ziobry"? Co orzekł sąd
Polska
Oni tankują po trzy złote, my niemal osiem? Gdzie tu manipulacja
Nasze paliwo dla Ukraińców za trzy złote, dla Polaków za osiem?
Polska
Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"
Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"
Michał Istel
Autonomiczne ciężarówki w Chinach? Sztuczna inteligencja nie tylko za kierownicą
"W Chinach na drogach jeżdżą już roboty", a w Europie "letarg"? Niekoniecznie
Michał Istel
Rząd radiowozów bez kół, czy jest prawdziwy?
FAŁSZNiemcy: osiem radiowozów, zero kół. To prawdziwe nagranie?
Szymon Rębowski
Czerwona mapa usłonecznienia Polski wykorzystana do manipulacji. Co naprawdę pokazuje?
Prognoza usłonecznienia jak "mapa morderczych upałów" Co pokazuje
Gabriela Sieczkowska
Szykują "podniebny stadion"? Jak on naprawdę będzie wyglądał
"Państwo też czekają na następną windę?". Co to za obiekt
Szymon Rębowski
"Nowe telefony komórkowe". To dostają migranci w Hiszpanii?
FAŁSZ"Dostają nowe telefony komórkowe od lewicowych aktywistów"? Co widać na tym filmie
Zuzanna Karczewska
Powiatowy Urząd Pracy
Bezrobocie "wzrasta drastycznie"? W danych widać co innego
Michał Istel
Ulotki uczą "jak ćpać"? Czego Janusz Cieszyński nie pokazał
Ulotki uczą, "jak ćpać"? Czego Janusz Cieszyński nie pokazał
Gabriela Sieczkowska
"Nienawiść do Polaków mają w genach". Fałszywki o ukraińskich przestępstwach
FAŁSZ"Małopolska. Koszmar", "szok w Warszawie". Fejki o ukraińskich przestępstwach
Zuzanna Karczewska
"Hipokryzja lewactwa", czyli "polityk ściąga Rolexa za 50 tysięcy". Co się nie zgadza
FAŁSZ"Ściąga zegarek za 50 tysięcy", choć "będzie grzmiał o zabieraniu bogatym"? Co nie pasuje
Szymon Rębowski
TikTok i chińska propaganda
Prochiński algorytm na TikToku. "Nie spodziewaliśmy się takiej skali"
Michał Istel
Donald Trump podczas ceremonii dekoracji mistrzostw świata
"Wycięty" Trump, Yamal z flagą i koza. Fejki wokół finału mundialu
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
"Nagrywajcie Polaków i wrzucajcie do sieci". Co to za dokument
Zuzanna Karczewska
Antyukraiński "Głos Wojska" w sieci. Ale to nie są polscy żołnierze
FAŁSZGłos polskich żołnierzy uderza w Ukraińców. Nie stoi za tym nasza armia
Michał Istel
"Rozwiązanie rodem z Bareji" - kpią internauci. Urząd Miasta tłumaczy decyzję nowymi planami
"Rozwiązanie rodem z Barei". Tu przystanek, tam tablica. Urząd tłumaczy
Gabriela Sieczkowska
Interwencja policji wobec kobiety z psem nie potwierdza, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wyprowadzania psów ze we względu na muzułmanów
"Policja zabrania wprowadzania psów tam, gdzie przebywają muzułmanie"? O co chodzi
Gabriela Sieczkowska
Anna Maria Żukowska
Żukowska: Polska druga od końca w wydatkach na ochronę zdrowia. Nie. A która?
Szymon Rębowski
Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Nie zawsze tak było
Ziobro bez ENA, bo "nie przebywa w UE". Wobec Szmydta sąd postanowił inaczej
Michał Istel
"Dziewuchy pluły" i prowokowały z "zadowoloną miną"? Uwaga na fejki wokół ataku na dziewczynki
"Dziewuchy pluły" i prowokowały z "zadowoloną miną". Tak rozchodzą się fejki
Michał Istel
Daniel Obajtek podczas "interwencji" w IKS Solino w Inowrocławiu
FAŁSZ"Interwencja poselska" Obajtka? Co może europoseł
Szymon Rębowski
Śmierć senatora Grahama. Teorie spiskowe pojawiły się od razu
Śmierć senatora Grahama. Teorie spiskowe pojawiły się od razu
Zuzanna Karczewska
"Ten facet już nigdy nie pójdzie na mecz z tą kobietą"
FAŁSZ"Już nigdy nie zabierze jej na mecz Norwegii". Co tu nie gra
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica