"Niszczyciel Polski". Tak Morawiecki nazwał Kaczyńskiego?

Morawiecki: jesteśmy tutaj, żebyśmy się potrafili porozumiewać także z tymi, którzy dzisiaj nas krytykują Źródło wideo: TVN24

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Po tym, jak w PiS doszło do rozłamu, zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego atakują się w internetowych wpisach i wypowiedziach. Robią to też sami liderzy. Jarosław Kaczyński we wpisie z 4 sierpnia 2026 roku zamieszczonym na portalu X uderzył w byłego premiera. "Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość" - napisał Kaczyński. Nawiązywał on do wywiadu Morawieckiego z 3 sierpnia na kanale YouTube "Rymanowski Live". Tam były premier mówił o sytuacji w PiS, a także krytykował partię. Stwierdził m.in. że grupa maślarzy dąży do przejęcia wpływów w partii i "wypchnięcia prezesa".

Prezes PiS w poście, będącym odpowiedzią na słowa Morawieckiego stwierdził także, że ten "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą". "Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił" - dodał.

"Tak wygląda niszczyciel"

Tymczasem po sieci krąży rzekoma wypowiedź Morawieckiego, uderzająca w prezesa PiS. "Mateusz, grubo!" - napisał 4 sierpnia 2026 roku anonimowy internauta, którego post wygenerował ponad 260 tys. wyświetleń. Do swojego wpisu załączył on nagranie, na którym widać Mateusza Morawieckiego. Były premier na samym początku filmiku mówi: "Tak wygląda niszczyciel amerykański". Po tych słowach na ekranie pojawia się zdjęcie okrętu marynarki wojennej USA. Później Morawiecki dodaje: "Tak wygląda niszczyciel chiński", a na filmie ukazuje się zdjęcie chińskiego okrętu. Następnie, gdy były premier mówi: "Tak wygląda niszczyciel brytyjski", widzimy fotografię niszczyciela rakietowego należącego do Royal Navy. Na sam koniec Morawiecki dodaje: "A tak wygląda niszczyciel polski". Tym razem na nagraniu nie pojawia się jednak żaden statek. Zamiast tego wyświetla się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie jego lider Stowarzyszenia Rozwój Plus miał rzekomo nazwać niszczycielem Polski. Na filmik nałożono napis: "pov: kłótnie na prawicy".

FAŁSZ Nagranie, na którym Morawiecki miał nazwać Kaczyńskiego niszczycielem krąży po sieci Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie szeroko rozpowszechnia się w mediach społecznościowych. "Ojojoj" - skomentowała filmik internautka, która zamieściła je na X również 4 sierpnia. Jej wpis obejrzano już ponad 60 tys. razy. "A co to tu się porobiło?" - napisał jeszcze inny użytkownik X, który tego samego dnia zamieścił wideo. Rzekomy filmik Mateusza Morawieckiego rozpowszechniają nie tylko anonimowi internauci. "Jeśli Kaczyński to niszczyciel, to w takim razie czym jest Pinokio? Proszę Państwa o propozycje" - napisał 4 sierpnia na X Jacek Wilk, adwokat i polityk, w latach 2015-2019 poseł partii KORWiN i Konfederacji. Film udostępnił także Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki i skomentował: "a jak wygląda pancernik cynizmu i głupoty".

"Może trochę Pan przesadził?". Internauci reagują

Nagranie krąży także na Facebooku. "A tak jak narrator na filmiku wygląda patologiczny kłamca i oszust z Wrocławia - drugi niszczyciel Polski" - napisał jeden z internautów, który go tam zamieścił.

FAŁSZ Internauci udostępniają nagranie także na Facebooku Źródło zdjęcia: Facebook

Wielu, komentujących cytowane posty rzekome, słowa lidera Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowane w stronę prezesa PiS oburzyły. "A jak wygląda uczciwy polityk z PiS...?! Do dziś nikt nie wie..."; "taka kompilacja jest dziecinna i poziom dna byłego premiera..."; "Może troszkę Pan przesadził?"; "przyganiał kocioł garnkowi" - pisali. Inni jednak alarmowali: "Słaba przeróbka"; "Fejk fejków"; "Przecież to fejk". I słusznie, bo Morawiecki wcale Kaczyńskiego nie obraził.

Kogo nazwał "niszczycielem"

Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do oryginalnego nagrania. Okazuje się, że krążąca teraz wersja to przeróbka filmiku, który Morawiecki zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych. Jednak w rzeczywistości nie ma on nic wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim. Mało tego, nie ma też żadnego związku w konfliktem w Prawie i Sprawiedliwości. To dlatego, że w oryginalnej wersji filmiku, po słowach o niszczycielu Polski wcale nie pojawia się prezes PiS tylko zdjęcie Donalda Tuska z mównicy sejmowej. To jego Morawiecki w rzeczywistości określił mianem "niszczyciela".

Mateusz Morawiecki w zamieszczonym przez siebie nagraniu "niszczycielem" nazwał Tuska, nie Kaczyńskiego Źródło zdjęcia: x.com, Facebook, TikTok

Morawiecki nagranie to zamieścił 13 czerwca 2026 roku na TikToku, gdzie napisał: "Wiecie jak wygląda niszczyciel Polski…?". Opublikował je także 15 czerwca na portalu X i na Facebooku. "Niszczyciel Polski z dnia na dzień obiera nowe cele… służba zdrowia, finanse publiczne, edukacja… Czas to zakończyć!" - napisał tam były premier.