Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polityka

"Niszczyciel Polski". Tak Morawiecki nazwał Kaczyńskiego?

|
"Niszczyciel Polski". Tak Morawiecki nazwał Kaczyńskiego?
Morawiecki: jesteśmy tutaj, żebyśmy się potrafili porozumiewać także z tymi, którzy dzisiaj nas krytykują
Źródło wideo: TVN24
Dziesiątki tysięcy wyświetleń generuje nagranie, na którym Mateusz Morawiecki miał stwierdzić, że Jarosław Kaczyński to "niszczyciel". Wielu internautów oburzył ten rzekomy ruch byłego premiera. Sprawdziliśmy jednak to wideo. O kim mówił w rzeczywistości?

Po tym, jak w PiS doszło do rozłamu, zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego atakują się w internetowych wpisach i wypowiedziach. Robią to też sami liderzy. Jarosław Kaczyński we wpisie z 4 sierpnia 2026 roku zamieszczonym na portalu X uderzył w byłego premiera. "Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość" - napisał Kaczyński. Nawiązywał on do wywiadu Morawieckiego z 3 sierpnia na kanale YouTube "Rymanowski Live". Tam były premier mówił o sytuacji w PiS, a także krytykował partię. Stwierdził m.in. że grupa maślarzy dąży do przejęcia wpływów w partii i "wypchnięcia prezesa".

Prezes PiS w poście, będącym odpowiedzią na słowa Morawieckiego stwierdził także, że ten "zrzuca z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje na innych, często niezgodnie z prawdą". "Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił" - dodał.

"Tak wygląda niszczyciel"

Tymczasem po sieci krąży rzekoma wypowiedź Morawieckiego, uderzająca w prezesa PiS. "Mateusz, grubo!" - napisał 4 sierpnia 2026 roku anonimowy internauta, którego post wygenerował ponad 260 tys. wyświetleń. Do swojego wpisu załączył on nagranie, na którym widać Mateusza Morawieckiego. Były premier na samym początku filmiku mówi: "Tak wygląda niszczyciel amerykański". Po tych słowach na ekranie pojawia się zdjęcie okrętu marynarki wojennej USA. Później Morawiecki dodaje: "Tak wygląda niszczyciel chiński", a na filmie ukazuje się zdjęcie chińskiego okrętu. Następnie, gdy były premier mówi: "Tak wygląda niszczyciel brytyjski", widzimy fotografię niszczyciela rakietowego należącego do Royal Navy. Na sam koniec Morawiecki dodaje: "A tak wygląda niszczyciel polski". Tym razem na nagraniu nie pojawia się jednak żaden statek. Zamiast tego wyświetla się zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. To właśnie jego lider Stowarzyszenia Rozwój Plus miał rzekomo nazwać niszczycielem Polski. Na filmik nałożono napis: "pov: kłótnie na prawicy".

FAŁSZ
Nagranie, na którym Morawiecki miał nazwać Kaczyńskiego niszczycielem krąży po sieci
Nagranie, na którym Morawiecki miał nazwać Kaczyńskiego niszczycielem krąży po sieci
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie szeroko rozpowszechnia się w mediach społecznościowych. "Ojojoj" - skomentowała filmik internautka, która zamieściła je na X również 4 sierpnia. Jej wpis obejrzano już ponad 60 tys. razy. "A co to tu się porobiło?" - napisał jeszcze inny użytkownik X, który tego samego dnia zamieścił wideo. Rzekomy filmik Mateusza Morawieckiego rozpowszechniają nie tylko anonimowi internauci. "Jeśli Kaczyński to niszczyciel, to w takim razie czym jest Pinokio? Proszę Państwa o propozycje" - napisał 4 sierpnia na X Jacek Wilk, adwokat i polityk, w latach 2015-2019 poseł partii KORWiN i Konfederacji. Film udostępnił także Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki i skomentował: "a jak wygląda pancernik cynizmu i głupoty".

"Może trochę Pan przesadził?". Internauci reagują

Nagranie krąży także na Facebooku. "A tak jak narrator na filmiku wygląda patologiczny kłamca i oszust z Wrocławia - drugi niszczyciel Polski" - napisał jeden z internautów, który go tam zamieścił.

FAŁSZ
Internauci udostępniają nagranie także na Facebooku
Internauci udostępniają nagranie także na Facebooku
Źródło zdjęcia: Facebook

Wielu, komentujących cytowane posty rzekome, słowa lidera Stowarzyszenia Rozwój Plus skierowane w stronę prezesa PiS oburzyły. "A jak wygląda uczciwy polityk z PiS...?! Do dziś nikt nie wie..."; "taka kompilacja jest dziecinna i poziom dna byłego premiera..."; "Może troszkę Pan przesadził?"; "przyganiał kocioł garnkowi" - pisali. Inni jednak alarmowali: "Słaba przeróbka"; "Fejk fejków"; "Przecież to fejk". I słusznie, bo Morawiecki wcale Kaczyńskiego nie obraził.

Kogo nazwał "niszczycielem"

Za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem dotarliśmy do oryginalnego nagrania. Okazuje się, że krążąca teraz wersja to przeróbka filmiku, który Morawiecki zamieścił na swoich kontach w mediach społecznościowych. Jednak w rzeczywistości nie ma on nic wspólnego z Jarosławem Kaczyńskim. Mało tego, nie ma też żadnego związku w konfliktem w Prawie i Sprawiedliwości. To dlatego, że w oryginalnej wersji filmiku, po słowach o niszczycielu Polski wcale nie pojawia się prezes PiS tylko zdjęcie Donalda Tuska z mównicy sejmowej. To jego Morawiecki w rzeczywistości określił mianem "niszczyciela".

Mateusz Morawiecki w zamieszczonym przez siebie nagraniu "niszczycielem" nazwał Tuska, nie Kaczyńskiego
Mateusz Morawiecki w zamieszczonym przez siebie nagraniu "niszczycielem" nazwał Tuska, nie Kaczyńskiego
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook, TikTok

Morawiecki nagranie to zamieścił 13 czerwca 2026 roku na TikToku, gdzie napisał: "Wiecie jak wygląda niszczyciel Polski…?". Opublikował je także 15 czerwca na portalu X i na Facebooku. "Niszczyciel Polski z dnia na dzień obiera nowe cele… służba zdrowia, finanse publiczne, edukacja… Czas to zakończyć!" - napisał tam były premier.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
Udostępnij:
Tagi:
Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Bariera graniczna w Ceucie
Kobieta, która witała migrantów w Ceucie, zaginęła. Rzeczywiście?
Świat
Republikanie "kombinują nad ustawą o przekazaniu Ceuty Maroku"? W projekcie jest co innego
Projekt ustawy Republikanów nie przekazuje Ceuty Maroku. Co naprawdę zapisano
Świat
Rzekoma straż sąsiedzka "Chojny nasza okolica"
"Chojny - Nasza Okolica" - sąsiedzka wspólnota czy twór AI
Polska
Migranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
FAŁSZMigranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
Michał Istel
"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Nie tak
FAŁSZ"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Wcale nie
Świat
Migranci, bekon i "inwazja islamu"? Oto fejkowe przekazy o wydarzeniach w Ceucie
FAŁSZOd pielgrzymki do "bekonowego oddziału". Jak dezinformacja wykorzystuje kryzys w Ceucie
Świat
Liderzy frakcji Maślarzy i prognozowany podział mandatów
Rozwój Plus równa się kolejna kadencja Tuska. Czy na pewno?
Szymon Rębowski
Wrony miały sprzątać ulice szwedzkiego miasta z niedopałków. Tak nie było
W Szwecji nauczyli wrony zbierać śmieci za karmę. "To działa"? Niekoniecznie
Świat
Ukrainiec niszczy polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Ukrainiec niszczy siekierą polski samochód? Czytelniczka weryfikuje, autor wyjaśnia
Polska
Internauci reagują na rzekomy upadek Trumpa. Nagranie zostało zmanipulowane
FAŁSZTrump upada przed autem? Nagranie budzi wątpliwości
Świat
Suwerenna Polska komentuje wyrok w sprawie śmierci Jerzego Ziobry
Lekarz "przyczynił się do śmierci Jerzego Ziobry"? Co orzekł sąd
Polska
Oni tankują po trzy złote, my niemal osiem? Gdzie tu manipulacja
Nasze paliwo dla Ukraińców za trzy złote, dla Polaków za osiem?
Polska
Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"
Spór o fundusze pozabudżetowe. "Nic nie zmieniliście" czy "wszystkie są liczone"
Michał Istel
Autonomiczne ciężarówki w Chinach? Sztuczna inteligencja nie tylko za kierownicą
"W Chinach na drogach jeżdżą już roboty", a w Europie "letarg"? Niekoniecznie
Michał Istel
Rząd radiowozów bez kół, czy jest prawdziwy?
FAŁSZNiemcy: osiem radiowozów, zero kół. To prawdziwe nagranie?
Szymon Rębowski
Czerwona mapa usłonecznienia Polski wykorzystana do manipulacji. Co naprawdę pokazuje?
Prognoza usłonecznienia jak "mapa morderczych upałów" Co pokazuje
Gabriela Sieczkowska
Szykują "podniebny stadion"? Jak on naprawdę będzie wyglądał
"Państwo też czekają na następną windę?". Co to za obiekt
Szymon Rębowski
"Nowe telefony komórkowe". To dostają migranci w Hiszpanii?
FAŁSZ"Dostają nowe telefony komórkowe od lewicowych aktywistów"? Co widać na tym filmie
Zuzanna Karczewska
Powiatowy Urząd Pracy
Bezrobocie "wzrasta drastycznie"? W danych widać co innego
Michał Istel
Ulotki uczą "jak ćpać"? Czego Janusz Cieszyński nie pokazał
Ulotki uczą, "jak ćpać"? Czego Janusz Cieszyński nie pokazał
Gabriela Sieczkowska
"Nienawiść do Polaków mają w genach". Fałszywki o ukraińskich przestępstwach
FAŁSZ"Małopolska. Koszmar", "szok w Warszawie". Fejki o ukraińskich przestępstwach
Zuzanna Karczewska
"Hipokryzja lewactwa", czyli "polityk ściąga Rolexa za 50 tysięcy". Co się nie zgadza
FAŁSZ"Ściąga zegarek za 50 tysięcy", choć "będzie grzmiał o zabieraniu bogatym"? Co nie pasuje
Szymon Rębowski
TikTok i chińska propaganda
Prochiński algorytm na TikToku. "Nie spodziewaliśmy się takiej skali"
Michał Istel
Donald Trump podczas ceremonii dekoracji mistrzostw świata
"Wycięty" Trump, Yamal z flagą i koza. Fejki wokół finału mundialu
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
"Zawłaszczają Polskę". Teoria absurdalna, która już jednak nie śmieszy
"Nagrywajcie Polaków i wrzucajcie do sieci". Co to za dokument
Zuzanna Karczewska
Antyukraiński "Głos Wojska" w sieci. Ale to nie są polscy żołnierze
FAŁSZGłos polskich żołnierzy uderza w Ukraińców. Nie stoi za tym nasza armia
Michał Istel
"Rozwiązanie rodem z Bareji" - kpią internauci. Urząd Miasta tłumaczy decyzję nowymi planami
"Rozwiązanie rodem z Barei". Tu przystanek, tam tablica. Urząd tłumaczy
Gabriela Sieczkowska
Interwencja policji wobec kobiety z psem nie potwierdza, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz wyprowadzania psów ze we względu na muzułmanów
"Policja zabrania wprowadzania psów tam, gdzie przebywają muzułmanie"? O co chodzi
Gabriela Sieczkowska
Anna Maria Żukowska
Żukowska: Polska druga od końca w wydatkach na ochronę zdrowia. Nie. A która?
Szymon Rębowski
Sąd odmawia ENA, bo Ziobro "nie przebywa w UE". Nie zawsze tak było
Ziobro bez ENA, bo "nie przebywa w UE". Wobec Szmydta sąd postanowił inaczej
Michał Istel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica