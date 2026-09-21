FAŁSZ Za spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik Zuzanna Karczewska |

Bartłomiej Ślak o "cenniku" za spotkania u prezydenta Źródło wideo: TVN24

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Organizatorzy spotkań z prezydentem mieli pobierać opłaty za możliwość spotkania jeden na jeden z Karolem Nawrockim. Dziennikarze "Newsweeka" i Radia Zet dotarli do cennika, który ma obowiązywać na imprezie Polish-American Economic Summit w Nowym Jorku, której organizatorem jest Centrum Strategii Rozwojowych. Karol Nawrocki, według planu jego kilkudniowej wizyty w USA, w wydarzeniu ma brać udział 21 września.

Dziennikarze opisują mechanizm zaproszenia do największych amerykańskich firm w Polsce, jakie na Economic Summit miał wysyłać sekretariat prezydenckiego ministra Karola Rabendy, a w zaproszeniu było przekierowanie do organizatora, którym była prywatna fundacja - potem ta fundacja wysyłała ofertę z cennikiem. W zaproszeniu fundacja przedstawiać miała trzy pakiety sponsorskie: srebrny za 25 tys. dolarów, złoty za 50 tys. dolarów oraz platynowy za 100 tys. dolarów. Najdroższy wariant miał, według informatorów dziennikarzy, zapewniać indywidualną rozmowę z prezydentem.

Po ujawnieniu tych informacji w stronę kancelarii prezydenta popłynęła fala krytyki. Wiceszef MON Cezary Tomczyk we wpisie na platformie X zaapelował o zabranie głosu przez prezydenta i ocenił, że to "bardzo poważna sprawa". Natomiast minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak stwierdził krótko: "Standardy jakich jeszcze w Polsce nie było. Zresztą nie tylko w tej kwestii".

Tymczasem strona prezydencka utrzymuje, że to próba ataku na głowę państwa. Błażej Poboży z prezydenckiej kancelarii w "Kawie na ławę" w TVN24 przekonywał, że "każda konferencja ma różne strefy czy formy opłaty za uczestnictwo". "To, że organizator sugeruje, że przez to, że ktoś jest bliżej jakiejś strefy, to ma taką czy inną możliwość, to mogę się wyłącznie uśmiechnąć" - dodał.

Przekazał także, że prezydent wystąpi na Polish-American Economic Summit, jednak nie będzie uczestniczył w żadnym z bezpośrednich wydarzeń czy paneli. Zareagował także Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego. "Nagonki na Prezydenta RP Karola Nawrockiego ciąg dalszy. Insynuacje, półsłówka, manipulacje. Proza politycznej rzeczywistości" - napisał w serwisie X.

Radio Zet opublikowało odpowiedź rzecznika Fundacji CSR, Marcina Bagińskiego, na ich pytania. "Żadna firma nie zawarła ostatecznie umowy na najwyższy pakiet i żadna z umów partnerskich nie przewiduje spotkania z Prezydentem czy też przedstawicielami Kancelarii jako świadczenia, a Fundacja jako organizator nie jest uprawniona do dysponowania czasem przedstawicieli KPRP" - napisano w korespondencji.

W obliczu informacji o pakietach sponsorskich w sieci pojawiły się doniesienia jakoby podobna procedura miała obowiązywać na wydarzeniu, którego prelegentem jest premier Donald Tusk. "Nie uwierzycie ale za spotkanie w Sopocie z Premierem Donaldem Tuskiem i innymi przedstawicielami rządu trzeba zapłacić" - napisał 20 września na X polski internauta (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego posta załączył zdjęcie, wyglądające jak zrzut ekranu ze strony Europejskiego Forum Nowych Idei.

Po lewej stronie widać zdjęcie premiera Donalda Tuska z podpisem "Premier RP", a po prawej ofertę zakupu akredytacji na EFNI Sopot 2026. Widnieją tam dwie ceny: 6 tys. zł plus VAT dla firm zrzeszonych oraz 7 tys. zł plus VAT dla firm niezrzeszonych. Ma to stanowić dowód, że spotkanie z premierem podczas wydarzenia można kupić za kilka tysięcy złotych.

FAŁSZ Grafika ma być dowodem na możliwość wykupienia spotkania z szefem rządu Źródło zdjęcia: x.com

Ten jeden wpis wyświetlono ponad 400 tys. razy. W sieci pojawiło się jednak dużo więcej postów z rzekomą ofertą. "Ich po prostu boli to, że za kolację z Prezydentem ludzie są gotowi zapłacić więcej niż za spotkanie z Tuskiem. Tak na całym świecie to wygląda. Nie ma się co obrażać. Z przegranymi taniej" - czytamy w innym poście. W kolejnym autor napisał: "Po 30 września ceny rosną odpowiednio do 7000 zł + VAT i 8000 zł + VAT. takze jezeli ktos chce sie z nim spotkac to sie lepiej juz zapisywac" (pisownia oryginalna).

Rzekomy zrzut ekranu ze strony wydarzenia opublikował także Sławomir Jastrzębowski z Telewizji Republika. Wpisy z grafiką podawało dalej wielu internautów. Zrobił to chociażby europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. Przestrzegamy jednak przed tą grafiką. To manipulacja.

Co tak naprawdę widnieje na stronie internetowej

Wydarzenie, w ramach którego według internautów można kupić sobie spotkanie z Donaldem Tuskiem, to Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI). To jedna z największych konferencji biznesowych w naszej części Europy, organizowana przez Konfederację Lewiatan. Jej 15. edycja odbędzie się w dniach 14-16 października 2026 roku w Sopocie. Premier rzeczywiście ma wziąć w niej udział jako jeden z prelegentów. W Sopocie mają pojawić się także ministrowie jego rządu, min. Władysław Kosiniak-Kamysz, Wojciech Balczun, czy Waldemar Żurek.

Jednak zrzut ekranu, pokazujący cennik umieszczony tuż obok zdjęcia Donalda Tuska wcale nie pochodzi z oficjalnej strony wydarzenia. W rzeczywistości ten fragment zakładki dotyczącej rejestracji wygląda tak jak poniżej:

Obok cennika akredytacji nie ma wcale zdjęcia Donalda Tuska Źródło zdjęcia: efni.pl

Cennik dotyczy zakupu akredytacji na całe wydarzenie: 6 tys. zł plus VAT dla firm zrzeszonych oraz 7 tys. zł plus VAT dla firm niezrzeszonych. Osobno przewidziano bezpłatną akredytację dla mediów. Na tej stronie nie ma natomiast informacji, że wskazane kwoty są opłatą za spotkanie z Donaldem Tuskiem ani, że zakup akredytacji gwarantuje możliwość bezpośredniego spotkania z premierem. Wskazano natomiast co dokładnie obejmuje cena akredytacji. To udział we wszystkich dniach konferencji, kolacji otwarcia i zamknięcia, Gali Nagród Lewiatana i wieczorze networkingowym oraz w przerwach kawowych i lunchowych, a także dostęp do materiałów konferencyjnych, aplikacji EFNI oraz "możliwość wykupienia noclegu w hotelu", w którym zorganizowana będzie konferencja.

Organizator dementuje

Krążąca po sieci grafika to przeróbka, w której zestawiono fragment strony z profilem Donalda Tuska z osobnym cennikiem akredytacji na całe wydarzenie. To, że nigdy nie ukazała się na stronie wydarzenia potwierdził w odpowiedzi dla Konkret24 podmiot organizujący EFNI. Zbigniew Maciąg z Departamentu Komunikacji Konfederacji Lewiatan przekazał nam, że: "Informacje pojawiające się w mediach społecznościowych, sugerujące, że udział w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, są nieprawdziwe. Grafika rozpowszechniana w mediach społecznościowych, sugerująca, że udział w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem podczas EFNI wymaga zapłaty 6000 lub 7000 zł, jest fake newsem".

Podkreślił, że w ramach EFNI nigdy nie oferowano odpłatnego pakietu gwarantującego spotkanie z premierem lub innymi przedstawicielami rządu. "Tego rodzaju oferta nigdy nie była dostępna w ramach rejestracji na EFNI, a komunikat o możliwości zakupu takiego pakietu nigdy nie został opublikowany na stronie internetowej Konfederacji Lewiatan" - dodał.

Zaznaczył także, że zwykle premier bierze udział w otwarciu lub zamknięciu wydarzenia, podczas którego mogą być obecni wszyscy zarejestrowani uczestnicy EFNI oraz nie ma osobnej, dodatkowo płatnej możliwości spotkania z szefem rządu. Konfederacja Lewiatan to wyjaśnienie zamieściła także w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Doniesienia o dodatkowym płatnym dostępie do premiera i członków Rady Ministrów dementuje także kancelaria szefa rządu. Zapytaliśmy bowiem Centrum Informacyjne Rządu czy w ramach EFNI organizowane są takie spotkania. CIR w wiadomości do Konkret24 przekazało: "Udział premiera we wszystkich wydarzeniach jest gościnny i bezpłatny. Nigdy nie było i nie będzie możliwości spotkania z premierem, po wcześniejszym wykupieniu pakietu. Jeżeli obowiązują jakiekolwiek opłaty za udział w wydarzeniu są one zawsze ustalane i pobierane przez organizatora. Premier Donald Tusk ani KPRM nie mają z takimi działaniami nic wspólnego".