"Polska mistrzem świata w prawie"? Ile stron aktów prawnych wyprodukowano

Pierwsza połowa 2022: o trzy czwarte więcej stron aktów prawnych

Liczbę stron aktów prawnych, które weszły w życie w poszczególnych latach, mierzy w Polsce prywatna firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. W 2015 roku zapoczątkowała projekt badawczy "Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce". Od tego czasu raz do roku publikuje raport na temat skali produkcji nowego prawa w Polsce, a co trzy miesiące przedstawia skrócone aktualizacje kwartalne. 19 lipca opublikowała kolejną aktualizację - z danymi za pierwsze półrocze 2022 roku.

Najnowszy raport zatytułowano "Produkcja prawa idzie na rekord" - potwierdza on, że wbrew temu, czego oczekiwał cytowany wyżej internauta, podana liczba nie jest jednak fejkiem. Autorzy raportu informują: "Produkcja prawa znowu silnie przyspiesza. Od początku stycznia do końca czerwca 2022 r. ustanowiono w Polsce 955 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 14 487 stron maszynopisu. Oznacza, to wzrost liczby stron aż o 75 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy uchwalono 8349 strony nowego prawa".