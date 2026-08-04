Polska "Chojny - Nasza Okolica" - sąsiedzka wspólnota czy twór AI Szymon Rębowski |

Ruch Obrony Granic jak zgraja aktorów. "Filmik idzie, człowieku, ma w ciągu 3 godzin dwa miliony" Źródło wideo: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Facebook

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"Straż Sąsiedzka interweniuje jak ktoś rozmawia przez telefon po 22. Co sądzicie o takich działaniach?" - pyta jeden użytkowników X, udostępniając post z profilu "Chojny - Nasza Okolica". Zdania komentujących są podzielone. Niektórzy popierają inicjatywę: "jak dla mnie tak powinny być. Choć szkoda, ze w podatkach opłacamy służby, a i tak dziadki musza dbać o porządek". Inni uważają, że przypomina to czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: "Naprawdę zaczynam tęsknić do późnej komuny... Co się wyprawia z tymi ludźmi? Każdy już chce trzymać klucz do kibla i rządzić innymi?"; "Duch ormowca wiecznie żywy pomyśleć że ktoś może im zostawiać wnuki jprd co z nich wyrośnie" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ Post o działaniach rzekomej "straży sąsiedzkiej" udostępniony przez internautę na X. Źródło zdjęcia: x.com

Wpis został pierwotnie opublikowany na Facebooku na profilu "Chojny - Nasza Okolica". "Nasi wolontariusze zwrócili uwagę na mężczyznę prowadzącego rozmowę telefoniczną. Ze względu na to, że była już po godzinie 22:00, a na naszym osiedlu obowiązuje cisza nocna, poprosili go o zakończenie rozmowy lub kontynuowanie jej w miejscu, gdzie nie będzie ona przeszkadzała innym mieszkańcom" - czytamy w opisie.

Na zdjęciu widać dwie osoby w odblaskowych kamizelkach z napisem "Chojny - Nasza Okolica", rozmawiające z "ubranym po cywilnemu" przechodniem. Scena rozgrywa się po zmroku, w tle widać budynek i element siłowni usytuowanej na świeżym powietrzu. Pytanie brzmi, czy wieczorna interwencja "wolontariuszy" faktycznie miała miejsce?

"To trolling ale ile ludzi nie jest dostosowana do życia w mieście, że irytują ich najdrobniejszy szelest, wypisując na grupach swoje żale, że jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego w rzeczywistości by przeszło"; "Nie wiem czy popsuję zabawę, ale ten profil i Straż Sąsiedzka to trolling"; "Jak to jest AI xd"; "Przecież to jest fejk" - komentują wpis na X internauci i mają rację. Meta oznaczyła post profilu "Chojny - Nasza Okolica" jako wytworzony przez sztuczną inteligencję.

Post opublikowany przez profil "Chojny - Nasza Okolica" został wytworzony przez AI

Przyjrzeliśmy się bliżej twórczości profilu, który na pierwszy rzut oka dokumentuje działania sąsiedzkiej wspólnoty. Strona została utworzona 15 kwietnia 2026 roku pod nazwą "Chojny - Nasza Okolica". Przez około tydzień funkcjonowała jako "Chojeńska Straż Sąsiedzka", by potem powrócić do oryginalnej nazwy, pod którą funkcjonuje do dziś. Chojny to odwołanie do jednego z łódzkich osiedli, na którym funkcjonować ma straż. "Inicjatywa sąsiedzka"; "Razem tworzymy lepsze Chojny"; "Widzimy, informujemy, łączymy" - głoszą hasła na opublikowanej przez profil grafice.

Zdjęcie w tle profilu "Chojny - Nasza Okolica"

W kolejnych postach publikowanych przez profil widać przede wszystkim starsze osoby ubrane w odblaskowe kamizelki z napisem "Chojny Nasza Okolica". Samozwańcza straż sąsiedzka pojawia się w różnych sytuacjach społecznych. "Wykorzystaliśmy postój tramwaju na drobne prace konserwacyjne. Wyczyściliśmy i nasmarowaliśmy elementy zestawu kołowego przez klapę serwisową, aby ograniczyć tarcie i poprawić współpracę kół z torem" - czytamy w jednym z postów. Inny pokazuje rzekomą akcję edukacyjną "dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów": "Z przykrością musimy stwierdzić, że zainteresowanie dorosłych jest znikome".

Posty opublikowane przez profil "Chojny - Nasza Okolica" na Facebooku Źródło zdjęcia: Facebook.com

Kolejny post opowiada o rzekomym wydarzeniu w Klubie Malucha: "To dla nas świetna okazja, by połączyć dobrą zabawę z wartościową edukacją. Wspólnie bawimy się, rozmawiamy i aktywnie spędzamy czas, a uśmiechy uczestników są dla nas najlepszą nagrodą. (...) Przed nami jeszcze wiele atrakcji. Zaplanowaliśmy konkurs sprawdzający znajomość przepisów i zasad prawa, a także liczne zabawy zręcznościowe i integracyjne. Chcemy pokazać, że nauka może być ciekawa, angażująca i pełna radości".

Formacja siostra - "Bałuty Siła Kobiet"

1 sierpnia 2026 roku na profilu pojawił się post zapowiadający powstanie siostrzanej inicjatywy w innej łódzkiej dzielnicy - na Bałutach. "jakiś czas temu napisała do nas Pani Paulina z pytaniem, czy nie chcielibyśmy rozszerzyć naszej działalności na Bałuty. Niestety, przy naszych obecnych możliwościach nie jesteśmy w stanie objąć tak dużego obszaru. (...) Zaproponowaliśmy jednak inne rozwiązanie – pomoc w utworzeniu podobnej formacji działającej bezpośrednio na Bałutach. (...) Nowa formacja będzie nieco różnić się od naszej, ponieważ tworzą ją wyłącznie kobiety" - czytamy w opisie. Post jest oznaczony jako stworzony przez sztuczną inteligencję.

FAŁSZ Post profilu "Chojny - Nasza Okolica" zapowiadający powstanie formacji "Bałuty Siła Kobiet" Źródło zdjęcia: x.com

Od tej pory na profilu pojawiają się posty opowiadające o rzekomych działaniach kobiecej straży z Bałut. "Niedzielny poranek dziewczyny z Bałut postanowiły wykorzystać w naprawdę świetny sposób. Zamiast odpoczywać, ruszyły w teren, aby zamalowywać nielegalne graffiti pojawiające się na murach, elewacjach i innych elementach przestrzeni publicznej (...) Graffiti wykonywane bez zgody właściciela nieruchomości jest przejawem wandalizmu i stanowi wykroczenie, a w niektórych przypadkach nawet przestępstwo (...) Czyste ściany i zadbane osiedla to nie tylko kwestia wyglądu, ale również większego poczucia bezpieczeństwa i szacunku dla wspólnej przestrzeni. Dziewczyny z Bałut dały nam świetny przykład i cenną inspirację" - czytamy w jednym z postów.

FAŁSZ Posty opublikowane przez profil Chojny - Nasza Okolica przedstawiające rzekomy patrol Bałuty Siła Kobiet

"Dziewczyny z Bałut udowadniają, że odwaga nie ma płci. Nie boją się wyzwań, wspierają się nawzajem i z pełnym zaangażowaniem ruszają na nocny patrol, dbając o bezpieczeństwo swojej okolicy. To przykład siły, determinacji i odpowiedzialności. Wielkie brawa za odwagę, poświęcenie i gotowość do działania – oby takich inicjatyw było jak najwięcej!" - głosi opis kolejnego postu.

Straż sąsiedzka w centrum wydarzeń

Czasem posty publikowane przez profil dotyczą aktualnych wydarzeń. Po tym, jak rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną i spadła w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia, profil opublikował post, w którym przekonywał, że członkowie sąsiedzkiej inicjatywy udali się na miejsce zdarzenia.

"Niestety teren prowadzonych czynności był zabezpieczony przez służby, dlatego nie zostaliśmy wpuszczeni do strefy objętej postępowaniem. Nie zrezygnowaliśmy jednak z działań. W trakcie rekonesansu odnaleźliśmy w okolicy inną, ogromną dziurę, która również wzbudziła nasze zainteresowanie. Postanowiliśmy przeprowadzić jej oględziny oraz dokładną dokumentację fotograficzną. Nasi wolontariusze wykonali pomiary, zabezpieczyli kamienie i piasek do dalszej analizy oraz udokumentowali miejsce". Post - jak wynika z oznaczenia Facebooka - jest dziełem sztucznej inteligencji.

Post profil "Chojny - Nasza Okolica" o rzekomych działaniach w miejscowości Tarnawa-Kolonia

Na zdjęciu jedna z osób ma na sobie kamizelkę z napisem ROG. "W działaniach aktywnie uczestniczył również dobrze znany ROG, który koordynował prace terenowe"- czytamy w opisie. Autorzy postu mają najprawdopodobniej na myśli Ruch Obrony Granic - nieformalną inicjatywę, której liderem jest Robert Bąkiewicz, a której członkowie są oskarżeni o podszywanie się pod funkcjonariuszy Straży Granicznej".

Do bieżących wydarzeń polityczno-społecznych nawiązuje też inny post opublikowany przez profil "Chojny - Nasza Okolica". Tym razem członkowie sąsiedzkiej inicjatywy mają "obniżać ceny paliw", zmieniając ceny na totemie na jednej ze stacji paliw. "Gdy rząd nie potrafi sprostać zadaniu, po raz kolejny musimy wziąć sprawy w swoje ręce" - głosi, tym razem krótki, opis. To zdjęcie również jest dziełem AI.

Jeden z postów opublikowanych przez profil "Chojny - Nasza Okolica" Źródło zdjęcia: Facebook.com

Jednak nie we wszystkich przypadkach Facebook oznacza posty profilu "Chojny - Nasza Okolica" jako stworzone przez sztuczną inteligencję. W takich przypadkach zdjęcia poddaliśmy analizie narzędziem AI or Not, za każdym razem treść została oceniona jako wytworzona przez sztuczną inteligencję z prawdopodobieństwem ponad 90 proc.

Analiza zdjęć z postów profilu "Chojny - Nasza Okolica" w narzędziu AI or Not Źródło zdjęcia: https://www.aiornot.com/

Profil "Chojny - Nasza Okolica" sam oznaczył się jako "Satyra/parodia", nie podaje też informacji kontaktowych (poza możliwością skontaktowania się przez messnegera). W niektórych wpisach zachęca do bezpośredniego kontaktu: "Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszej formacji, zgłoszenia przyjmujemy poprzez Messenger. Prosimy o krótką informację o dotychczasowych działaniach na rzecz osiedla oraz – jeśli to możliwe – dokumentację zdjęciową", reaguje na ważne wydarzenia polityczne i społeczne, i dezinformuje - przynajmniej część jego odbiorców daje się nabierać na publikowane przez stronę treści. Dlatego warto pamiętać, że nie są one autentyczne.