Wielka Lechia od Rzymu po Stambuł? Wielka mapa i wielka ściema

Temat tzw. Wielkiej Lechii - rzekomego imperium Słowian, które miało obejmować niemal połowę Europy i część Azji - co jakiś czas wraca w mediach społecznościowych. Jednym z "dowodów" przywoływanych przez zwolenników tej teorii jest mapa, która jednak wzbudza zainteresowanie i dyskusję internautów. "Lechia starożytna nazwa Polski używana do dziś w Kilku krajach na świecie, m.in. Turcji - Lenkija, Armenii - Lechistan i innych. Dlaczego ludzie wyśmiewają tą prawdę zamiast ją odkrywać?" - zapytał 27 lipca jeden z użytkowników serwisu X (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Do wpisu dołączył trwające ponad dwie i pół minuty nagranie, na którym widoczna jest słabej jakości historyczna mapa Europy. Da się zauważyć, że sporządzona jest w języku angielskim. Kolorem niebieskim oznaczono na niej obszar podpisany jako Imperium Lechickie (ang. "Lechina Empire"). Tereny tego rzekomego imperium miały się rozciągać od zachodu - od dzisiejszych ziem niemieckich - aż po wschód, obejmując obszary współczesnej europejskiej części Rosji. Na północy granicą był Bałtyk, natomiast na południu tereny rzekomego imperium sięgały aż do Adriatyku oraz obejmowały większość Półwyspu Bałkańskiego, dalej rozciągając się aż po Morze Czarne i Morze Kaspijskie.

W tle nagrania lektor mówi: "No nie jest to mit. Nie jest to bajka. Lechia - starożytna nazwa Polski zapisana w setkach dokumentów, od Rzymu przez Ruś aż po Stambuł. Niektórzy chcieli o niej zapomnieć. My przypominamy". Wpis z tym wideo wyświetlono już niemal 110 tys. razy. W tym samym wątku ten sam użytkownik opublikował osobno mapę z nagrania. "Lechistan w latach 533-600 n.e." - napisał w poście.