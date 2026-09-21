Świat Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje? Zuzanna Karczewska |

Trump: ci, którzy nie głosują, pójdą do piekła Źródło wideo: TVN24, Reuters

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Ponad ćwierć miliona wyświetleń wygenerował wpis polskiego internauty, który 14 września 2026 roku zamieścił na X zaskakujące zdjęcie wyborcy Donalda Trumpa.

"Nie znam się na polskiej polityce ale może ktoś doradzi który polski polityk powinien zrobić sobie taki wspaniały piękny wizerunek" - napisał autor posta (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Na załączonej fotografii widać siedzącego bokiem mężczyznę w średnim wieku, ubranego w ciemnoszarą koszulkę i czerwoną czapkę z napisem "Make America Great Again" oraz naszywką z flagą Stanów Zjednoczonych. Najbardziej charakterystycznym elementem jest jednak rozległy tatuaż zajmujący prawą stronę jego głowy, twarzy i szyi - to profil Donalda Trumpa.

FAŁSZ Wpis o mężczyźnie z wytatuowanym wizerunkiem Donalda Trumpa na twarzy wyświetlono ponad 250 tys. razy Źródło zdjęcia: x.com

Zdjęcie wygląda jak kadr z materiału telewizyjnego. W lewym górnym rogu widnieje oznaczenie "na żywo" i napis "Belton, TX". Na dole ekranu umieszczono pasek informacyjny z tekstem po angielsku: "Mężczyzna twierdzi, że odmówiono mu zatrudnienia po tym, jak osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zobaczyła jego czapkę MAGA". Pod spodem znajduje się dopisek: "Miałem ją na sobie przed budynkiem".

"Obawiam się, że są takich setki"; "Upadłe USA. Za kilka lat nie będzie co zbierać, chyba że Demokraci wrócą, co nie jest takie pewne"; "świat bez takich wariatów, byłby nudny"; "Skąd biorą się tacy idioci? To jest przerażające" - reagowali na wpis internauci, którzy uwierzyli w prawdziwość zdjęcia.

Historia tego mężczyzny wraz ze zdjęciem krąży także po zagranicznej sieci. "Myślisz, że jesteś patriotą, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto posuwa się w tym odrobinę dalej niż ty" - napisał 14 września anglojęzyczny internauta, którego post wyświetlono ponad 600 tys. razy. Natomiast niemal 3 mln razy obejrzano post internauty, który ten sam obrazek zamieścił dzień wcześniej.

FAŁSZ Zdjęcie z wytatuowanym wizerunkiem Donalda Trumpa popularność zdobywa także w zagranicznej sieci Źródło zdjęcia: x.com

Komentarze pod tymi postami zostawiło wielu internautów, którzy również uwierzyli w autentyczność zdjęcia. "Trwale bezrobotny"; "Nie wydaje mi się, żeby to czapka była tutaj prawdziwym problemem…"; "Gość twierdzi, że odrzucono go przez czapkę, a jednocześnie ma na twarzy permanentny tatuaż Trumpa" - pisali.

Część internautów dopytywała jednak: "Czy to prawda?".

Satyryczne konto "anty-MAGA"

Najstarsza kopia zdjęcia, do której dotarliśmy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem, została opublikowana w nocy 13 września na Facebooku. Zamieszczono ją na profilu "DONG PAC Satire". Tę samą nazwę widać również w prawym dolnym rogu grafiki, co wskazuje na jej satyryczny charakter. Jak czytamy w opisie profilu, poświęcony jest on "satyrze anty-MAGA i memom parodiującym" amerykańską administrację i jej zwolenników. Już w opisie posta widnieje zresztą komunikat, że ilustracja z mężczyzną nie jest autentyczna, bo została wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji.

Grafikę zamieszczono na koncie satyrycznym Źródło zdjęcia: Facebook

Potwierdza to analiza za pomocą narzędzi do wykrywania treści stworzonych przez AI. Hive Detect wykazało, że prawdopodobieństwo tego wynosi niemal 100 proc. Pochodzenie grafiki potwierdza również analiza w narzędziu Sightengine. Daje aż 99 proc. prawdopodobieństwa, że jest ona dziełem sztucznej inteligencji.

Fałszywka jest dziełem sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: sightengine.com, hivedetect.ai

Tak więc mężczyzna nie istnieje. Nieprawdziwa jest także historia o jego rzekomym odrzuceniu podczas rekrutacji z powodu czapki z hasłem MAGA. Szukaliśmy śladów takiego zdarzenia w amerykańskich mediach i innych wiarygodnych źródłach, jednak nie znaleźliśmy żadnej informacji o podobnym przypadku. Nie znaleźliśmy również żadnego autentycznego materiału telewizyjnego, który mógłby posłużyć jako podstawa do stworzenia tej grafiki. Jako nieprawdziwą opisała tę historię także fact-checkingowa redakcja Snopes.