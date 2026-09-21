Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
Ponad ćwierć miliona wyświetleń wygenerował wpis polskiego internauty, który 14 września 2026 roku zamieścił na X zaskakujące zdjęcie wyborcy Donalda Trumpa.
"Nie znam się na polskiej polityce ale może ktoś doradzi który polski polityk powinien zrobić sobie taki wspaniały piękny wizerunek" - napisał autor posta (pisownia wszystkich postów oryginalna).
Na załączonej fotografii widać siedzącego bokiem mężczyznę w średnim wieku, ubranego w ciemnoszarą koszulkę i czerwoną czapkę z napisem "Make America Great Again" oraz naszywką z flagą Stanów Zjednoczonych. Najbardziej charakterystycznym elementem jest jednak rozległy tatuaż zajmujący prawą stronę jego głowy, twarzy i szyi - to profil Donalda Trumpa.
Zdjęcie wygląda jak kadr z materiału telewizyjnego. W lewym górnym rogu widnieje oznaczenie "na żywo" i napis "Belton, TX". Na dole ekranu umieszczono pasek informacyjny z tekstem po angielsku: "Mężczyzna twierdzi, że odmówiono mu zatrudnienia po tym, jak osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną zobaczyła jego czapkę MAGA". Pod spodem znajduje się dopisek: "Miałem ją na sobie przed budynkiem".
"Obawiam się, że są takich setki"; "Upadłe USA. Za kilka lat nie będzie co zbierać, chyba że Demokraci wrócą, co nie jest takie pewne"; "świat bez takich wariatów, byłby nudny"; "Skąd biorą się tacy idioci? To jest przerażające" - reagowali na wpis internauci, którzy uwierzyli w prawdziwość zdjęcia.
Historia tego mężczyzny wraz ze zdjęciem krąży także po zagranicznej sieci. "Myślisz, że jesteś patriotą, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto posuwa się w tym odrobinę dalej niż ty" - napisał 14 września anglojęzyczny internauta, którego post wyświetlono ponad 600 tys. razy. Natomiast niemal 3 mln razy obejrzano post internauty, który ten sam obrazek zamieścił dzień wcześniej.
Komentarze pod tymi postami zostawiło wielu internautów, którzy również uwierzyli w autentyczność zdjęcia. "Trwale bezrobotny"; "Nie wydaje mi się, żeby to czapka była tutaj prawdziwym problemem…"; "Gość twierdzi, że odrzucono go przez czapkę, a jednocześnie ma na twarzy permanentny tatuaż Trumpa" - pisali.
Część internautów dopytywała jednak: "Czy to prawda?".
Satyryczne konto "anty-MAGA"
Najstarsza kopia zdjęcia, do której dotarliśmy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem, została opublikowana w nocy 13 września na Facebooku. Zamieszczono ją na profilu "DONG PAC Satire". Tę samą nazwę widać również w prawym dolnym rogu grafiki, co wskazuje na jej satyryczny charakter. Jak czytamy w opisie profilu, poświęcony jest on "satyrze anty-MAGA i memom parodiującym" amerykańską administrację i jej zwolenników. Już w opisie posta widnieje zresztą komunikat, że ilustracja z mężczyzną nie jest autentyczna, bo została wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji.
Potwierdza to analiza za pomocą narzędzi do wykrywania treści stworzonych przez AI. Hive Detect wykazało, że prawdopodobieństwo tego wynosi niemal 100 proc. Pochodzenie grafiki potwierdza również analiza w narzędziu Sightengine. Daje aż 99 proc. prawdopodobieństwa, że jest ona dziełem sztucznej inteligencji.
Tak więc mężczyzna nie istnieje. Nieprawdziwa jest także historia o jego rzekomym odrzuceniu podczas rekrutacji z powodu czapki z hasłem MAGA. Szukaliśmy śladów takiego zdarzenia w amerykańskich mediach i innych wiarygodnych źródłach, jednak nie znaleźliśmy żadnej informacji o podobnym przypadku. Nie znaleźliśmy również żadnego autentycznego materiału telewizyjnego, który mógłby posłużyć jako podstawa do stworzenia tej grafiki. Jako nieprawdziwą opisała tę historię także fact-checkingowa redakcja Snopes.