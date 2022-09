Morawiecki, Semeniuk, Fogiel: "w sprawie KPO zrobiliśmy wszystko". Sprawdziliśmy, że jednak nie

Taką narrację prezentują rządzący od co najmniej dwóch miesięcy: że strona polska z wszystkiego się wywiązała, a piłeczka leży po stronie Komisji Europejskiej. W wersji na potrzeby wyborców brzmi to, że " Bruksela blokuje ", " blokuje nielegalnie " itp.

"Zrobiliśmy wszystko, co było wymagane"; "spełniliśmy wszystkie wymogi"? Nie - potrzebna jest umowa

"My, jako rząd, jako Polska, zrobiliśmy wszystko, co było wymagane, co do nas należało, żeby środki z KPO uruchomić. Mamy do czynienia wyłącznie z polityczną decyzją, by Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy nie wypłacić" - powiedział 11 sierpnia w Polskim Radiu rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Podobnie wypowiada się wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. "To, że spełniliśmy wszystkie wymogi pod względem merytorycznym w KPO, również wiemy" – powiedziała 28 sierpnia w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Powtórzyła to w rozmowie z Radiem Zet 8 września: "Wymogi zostały pod względem gospodarczym, formalnym i merytorycznym wszystkie spełnione w maju ubiegłego roku" (polski rząd przesłał KPO do Komisji Europejskiej 3 maja 2021 roku – red.). Gdy dziennikarka zaprzeczyła, wiceminister Semeniuk powiedziała: "Jednak tak. Po prostu jest strona brukselska upolityczniona. Nie ma do tego dobrej woli, by wypłacić Krajowy Plan Odbudowy".

Co ciekawe, nieco inny przekaz prezentuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej odpowiadał za negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Wprawdzie w wywiadzie dla Polsat News 5 września powiedział, że "zrobiliśmy wszystko, żeby te środki do nas spłynęły" - ale w tym samym wywiadzie stwierdził: "Potrzebna jest do tego umowa i te warunki techniczne, które potrzeba rozstrzygnąć. I będzie to możliwe pewnie około listopada". Dopytywany, czy wtedy wniosek przez polski rząd zostanie złożony, odparł, że tak.

6 września w "Salonie politycznym Trójki" w Polskim Radiu minister Buda też był pytany o wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO. "Dlaczego ten wniosek o pieniądze nie został jeszcze złożony? To by było takie sprawdzam" – pytała prowadząca. "Tak, ale potrzebne jest podpisane umowy z Komisją Europejską" – odpowiedział minister Buda. Jak wyjaśnił, "po [podpisaniu] KPO są jeszcze warunki techniczne podpisywane". "Komisji Europejskiej nie było przez końcówkę lipca i sierpnia w pracy, w związku z tym nie udało się tego przepracować" - stwierdził.

"To nie jest tak, że Komisja Europejska nie chce podpisać umowy?" – brzmiało kolejne pytanie. "Nieee" – zaprzeczył minister – "trwają uzgodnienia techniczne na poziomie takim roboczym przez ministerstwo funduszy prowadzone".