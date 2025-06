Czarnek: "większość PSL głosowała na Nawrockiego". Brak dowodów

Poseł mówił z przekonaniem o poparciu ludowców dla Nawrockiego. Chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście tak było bądź mogło być. Jednak nie ma danych, które potwierdzałyby słowa Czarnka. On sam na naszą prośbę o źródło danych swojego twierdzenia nie odpowiedział do publikacji tego tekstu. PSL zaprzecza tendencjom przedstawionym przez posła PiS.

Sondaże nie wyróżniają wyborców PSL spośród Trzeciej Drogi

Obie sondażownie potwierdziły to w odpowiedzi na pytania redakcji Konkret24. "Kafeteria odpowiedzi w pytaniu o preferencje parlamentarne 2023 zawierała listę ugrupowań zgodną z tą, jaka została zarejestrowana przez PKW - zatem była to Trzecia Droga czyli Polska 2050 oraz PSL. Reasumując: na podstawie naszych sondaży/badań przedwyborczych można jedynie określić 'przepływy'/zachowania wyborców Trzeciej Drogi łącznie" - wyjaśnia Paweł Predko z zarządu polskiego oddziału Ipsos.

Badania PSL wskazują na inne preferencje

Z pytaniem o to, czy teza posła Czarnka o głosowaniu przedstawicieli i sympatyków PSL jest słuszna, zwróciliśmy się do samej partii. Biuro prasowe PSL odpowiedziało Konkret24, że w trakcie kampanii prezydenckiej dwukrotnie przeprowadzano wewnętrzne badania opinii wśród członków PSL. Pierwsze - na początku 2025 roku, drugie - zaraz po zakończeniu pierwszej tury wyborów 18 maja. "W obu wzięło udział kilka tysięcy ludowców z całej Polski" - informuje biuro prasowe. Wewnętrzne badania partii ukazują całkiem inną tendencję niż ta, o której mówił były minister.

Partia przekazała nam wyniki tych badań. Przed pierwszą turą większym zaufaniem wśród członków PSL cieszył się Rafał Trzaskowski. "W pierwszym badaniu 80 proc. respondentów opowiedziało się za udzieleniem poparcia któremuś z kandydatów w II turze. Aż 76 proc. wskazało Rafała Trzaskowskiego jako preferowanego kandydata, podczas gdy Karola Nawrockiego poparło jedynie 5 proc. badanych". Dalej czytamy: "Dodatkowo członkowie PSL zostali poproszeni o określenie swojego stosunku do poszczególnych ugrupowań politycznych – od bardzo negatywnego do bardzo pozytywnego. Wyniki jasno wskazywały na zdecydowaną niechęć do obozu Prawa i Sprawiedliwości".