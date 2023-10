Kaczyński o migrantach w Niemczech, którzy "się pracą nie skalali". Dane mówią co innego

Jarosław Kaczyński, krytykując na konwencji w Łodzi pakt migracyjny UE, przekonywał, że migranci przybywają do Europy po "łatwe życie bez pracy". Twierdził, że spośród tych, którzy w 2015 roku trafili do Niemiec, "w najbardziej optymistycznej wersji" 60 procent nie pracuje. Wyniki niemieckich badań dotyczących zatrudnienia uchodźców pokazują jednak, że pracuje ich więcej.

4 października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z wyborcami w Łodzi na konwencji wojewódzkiej. Mówił m.in. o błędach, jakie popełniały państwa Europie Zachodniej, których Polska nie powinna powtarzać, a także o pakcie migracyjnym Unii Europejskiej i jakie spowoduje on zagrożenie ze strony migrantów. Tłumaczył, że nie chodzi o ludzi, którzy chcą przyjechać na jakiś czas do Europy pracować, tylko: "To chodzi o tych, którzy nielegalnie chcą przedostać się do Europy, szukając tutaj lepszego, a przede wszystkim łatwego miejsca do życia. Bo bardzo wielu z nich – są dane z Niemiec – to są dane mówiące, że już nawet w takim najbardziej optymistycznym wydaniu, najbardziej optymistycznej wersji, że 60 procent z nich nie pracuje, a w mniej pesymistycznej 65 procent [z nich] w ogóle się pracą nie skalało. Ja mówię o tych, którzy przybyli w 2015 roku. 20 procent incydentalnie pracowało, a tylko 15 procent tak naprawdę pracuje. Stąd mowie o tej łatwości, łatwości życia bez pracy" - opowiadał prezes PiS.