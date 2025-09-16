FAŁSZ

"Polska przesuwa wojska", "NATO dozbraja Polskę"? Dezinformacja z filmami

16 września 2025, 13:21
Zuzanna Karczewska
Konkret24
Rosja i Białoruś szerzą dezinformację w sieci. Swoją rolę odgrywają też "pożyteczni idioci"
Rosja i Białoruś szerzą dezinformację w sieci. Swoją rolę odgrywają też "pożyteczni idioci"Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24
wideo 2/6
Rosja i Białoruś szerzą dezinformację w sieci. Swoją rolę odgrywają też "pożyteczni idioci"Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24

Setki tysięcy wyświetleń generują filmy przedstawiające nocny przejazd wojsk, które opisane są jako przerzucanie nowych jednostek NATO do Polski bądź transfer polskich wojsk na wschodnią granicę. Przestrzegamy: oba filmy pokazują inną sytuację i zostały wykorzystane do dezinformacji.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał zgodę na pobyt w Polsce komponentu wojsk NATO w ramach operacji "Eastern Sentry" - poinformowało 14 września Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Trwały już wówczas rosyjsko-białoruskie manewry Zapad-2025 (zaczęły się 12 września), a jednocześnie w mediach społecznościowych wciąż rozchodziła się fala dezinformacji na temat przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września. To wszystko wywołało kolejną falę fałszywych treści, które były komentarzami do nagrań przedstawiających nocny przejazd sprzętu wojskowego. Posty na ten temat rozpowszechniano nie tylko w polskiej sieci, masowo publikowano je na anglojęzycznych profilach.

Fałszywy przekaz do filmu, że "NATO wysyła do Polski" sprzęt

"NATO przerzuca do Polski ogromną liczbę czołgów, ciężarówek i innego sprzętu" - brzmiał anglojęzyczny post zamieszczony 14 września na platformie X (tłum. red.). Na załączonym filmie widać jadącą dwujezdniową ulicą kolumnę wojskowego sprzętu. W przeciwnym kierunku jadą samochody osobowe. Film nagrano wieczorem bądź w nocy, jest ciemno. W poście nie podano lokalizacji nagrania. Wygenerował ponad 140 tys. wyświetleń.

FAŁSZ
Według internautów nagranie rzekomo przedstawia wysłany do Polski sprzęt wojskowy NATO. To nieprawda x.com

"NATO wysyła do Polski sprzęt wojskowy w związku z rosyjskim atakiem na Polskę" - napisał tego samego dnia inny anglojęzyczny użytkownik X, udostępniając to samo nagranie (tłum. red.). Ten post wygenerował ponad 770 tys. wyświetleń. Film ten wraz z przekazem, że widoczne na nim pojazdy wojskowe to przesłane do Polski dodatkowe zaopatrzenie z NATO rozchodził się także na Facebooku.

FAŁSZ
Posty z filmem i fałszywym przekazem o wojskach NATO w Polsce rozchodziły się też na Facebooku

Nie jest to jedyny przekaz o rzekomych działaniach wojskowych w Polsce uruchomionych w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej. Podobny film publikowano w postach z informacją, jakoby polskie wojsko miało się przemieszczać w kierunku granicy, bo atak dronami zwiastuje rychłą wojnę.

"Polska przesunęła dziś wieczorem pojazdy wojenne w kierunku granicy z Rosją... Czy to początek nowej wojny?" - napisał 14 września anglojęzyczny internauta na platformie X, dołączając do wpisu prawie trzyminutowe nagranie (tłum. red.). Na początku widać scenę podobną do tej z opisanego wyżej filmu - kolumna wojskowych pojazdów jadąca nocą szerokimi ulicami. "Polska wysłała dziś wieczorem pojazdy wojskowe, które ruszyły w kierunku granicy z Rosją! Bardzo prawdopodobne jest, że świat poszedł dziś w nocy na wojnę" - taki tekst nałożono na nagranie. Wpis wyświetlono ponad 100 tys. razy.

FAŁSZ
Post z fałszywym przekazem mającym wzbudzać strach x.com

Filmy z transportem wojskowym wykorzystane do dezinformacji

Nie po raz pierwszy nagranie z nocnego przejazdu pojazdów wojskowych wykorzystywane jest do dezinformacji o rzekomych ruchach polskiego wojska w związku z manewrami Zapad-2025. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w sieci od razu pojawił się przekaz wykorzystujący takie nagrania - co weryfikowaliśmy w Konkret24.

CZYTAJ W KONKRET24: Polskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025

Podobnie jak wówczas, tak i teraz nagrania pochodzą z sierpnia 2025 roku i przedstawiają nocne próby przed defiladą wojskową 15 sierpnia w Warszawie. To, że film nie jest aktualny, potwierdza inna kopia opublikowana na TikToku już 10 sierpnia, czyli na miesiąc przed tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Posty, które pojawiały się teraz w zagranicznej sieci i przechodzą do polskiego internetu, są alarmująco podobne. Tak samo wykorzystuje się w nich nagrania przejazdu wojsk nocą, a w komentarzach buduje się nastrój strachu i niepokoju. Przeszukując media społecznościowe czy wykorzystując odwrócone wyszukiwanie obrazu, nie znaleźliśmy źródeł nagrań teraz rozsyłanych - jednak, co potwierdzają zdjęcia z Google Street View, oba filmy przedstawiają warszawskie ulice. Jeden z nich (wykorzystany do wpisów o rzekomym transferze NATO) nagrano przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. Wskazuje na to m.in. widoczny w tle budynek białoruskiej ambasady.

Drugi film, który ma być dowodem na wysyłanie polskich wojsk na wschodnią granicę, został natomiast nagrany na odcinku ulicy Wybrzeże Gdyńskie.

A na to, że nagranie z Wybrzeża Gdyńskiego powstało podczas próby przed sierpniową defiladą, wskazuje widoczne przez kilka sekund w kadrze na początku metalowe rusztowanie, które na tę okazję zbudowano.

Rusztowanie widoczne na filmie rozstawiono na trasie defilady w sierpniu x.com

Takie konstrukcje można było zobaczyć na warszawskich ulicach właśnie 15 sierpnia - co widać na zdjęciach z defilady wojskowej.

Pojazdy wojskowe na defiladzie

Na trasie defilady stały one już wcześniej, przed 15 sierpnia. Poniższe zdjęcie z rusztowaniem w tle przedstawia próby przez świętem w nocy z 8 na 9 sierpnia.

Warszawa, 09.08.2025. Próba na warszawskiej Wisłostradzie w ramach przygotowań do defilady z okazji Święta Wojska PolskiegoPiotr Nowak/PAP

MON i Wojsko Polskie komentują nagrania

By potwierdzić, że rozsyłane teraz nagrania rzekomo przedstawiające nowe transporty NATO czy przemieszczanie się wojska na Wschód to tak naprawdę filmy kręcone nocą podczas przygotowań do sierpniowej defilady w Warszawie, skontaktowaliśmy się z Wojskiem Polskim oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka w odpowiedzi dla Konkret24 przekazał: "Załączone filmiki w mojej ocenie już na pierwszy rzut oka wyglądają jak zrobione w trakcie przygotowań do defilady 15 sierpnia, choć oczywiście są zbyt krótkie i zbyt mało na nich widać, by móc to stwierdzić z całą stanowczością". Dodał jednak, że "Żandarmeria Wojskowa nie potwierdza żadnych 'sensacji' zawartych w tych postach". Podkreślił, by w sprawach związanych z wojskiem "bazować wyłącznie na komunikatach Sił Zbrojnych RP" oraz komunikatach rządowych.

Natomiast MON potwierdził nam, że na obu opisanych tu filmach widać próby wojska przed świętem 15 sierpnia. "Zdjęcia przedstawiają sprzęt wojskowy w trakcie próby do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbyło się 15 sierpnia 2025 roku" - czytamy w odpowiedzi wydziału medialnego MON.

Zuzanna Karczewska

Według jednych umowa Unii Europejskiej z Mercosur "zniszczy dorobek polskiego rolnictwa". Według innych będzie szansą na zwiększenie polskiego eksportu do krajów Ameryki Południowej. Polityczna dyskusja skupia się jednak na sytuacji rolników, a obaw słyszymy więcej niż argumentów "za". Czy rzeczywiście takowych nie ma? Wyjaśniamy, co kryje się w tej kontrowersyjnej umowie.

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

15 września 2025, 14:46
TVN24+

Premier zapowiedział, że powstanie plan, by "każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny". Model szkolenia miał powstać "w ciągu tygodni" - Donald Tusk mówił w marcu 2025 roku. Dziś politycy pytają, co się stało z tą zapowiedzią. Sprawdzamy.

Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?

Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?

16 września 2025, 11:08
Konkret24

Jednym z fałszywych przekazów po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej jest ten, że znalezione drony były klejone taśmą i to ma być dowód, że zrobiono je chałupniczo w Ukrainie. Przestrzegamy: to rosyjska dezinformacja. Wyjaśnienie, skąd ta taśma na dronach, jest proste.

"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie wierz dezinformacji

"Drony klejone na taśmę"? Tak, celowo. Nie wierz dezinformacji

15 września 2025, 16:01
Konkret24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w ramach przywracania praworządności zakłada odzyskiwanie pieniędzy od tak zwanych neo-sędziów. Ponieważ Polska musi za wydane przez nich wyroki wypłacać milionowe odszkodowania, mają te straty pokrywać "z własnej kieszeni". Czy to prawnie możliwe? Różnice zdań wśród prawników nie wieszczą tym planom powodzenia.

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?

15 września 2025, 10:51
Konkret24

Ciało Carlo Acutisa - zwanego pierwszym świętym z pokolenia millenialsów - od lat wystawione jest na widok publiczny. Wygląda, jakby nastolatek właśnie zapadł w sen. To rodzi pytania, dlaczego 19 lat po śmierci jego ciało nie uległo rozkładowi. Wyjaśniamy krążące w sieci nagranie.

Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film

Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film

14 września 2025, 15:48
Konkret24

Czy "jesteśmy w dużej mierze bezbronni" w przypadku masowego ataku dronami? Dlaczego skuteczność ich neutralizowania w Ukrainie jest dużo wyższa niż w Polsce? Jakim sprzętem dysponujemy, na jaki czekamy? Ostatnie incydenty z rosyjskimi bezzałogowcami wywołują takie pytania, ale też wiele rozbieżnych komentarzy. Wyjaśniamy, dlaczego według ekspertów "mur przeciwdronowy" nie ma sensu oraz o czym nie wolno zapominać, porównując Polskę z Ukrainą.

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje

13 września 2025, 10:04
TVN24+

Nie maleje natężenie fałszywych przekazów na temat rosyjskich dronów nad Polską. Prorosyjskie trolle zaprzeczają wręcz udokumentowanym faktom i podważają relacje ofiar uderzenia dronami. Małżeństwo, którego dom został zniszczony wskutek działań po pojawieniu się bezzałogowych obiektów, czuje się wręcz zaszczute falą kłamstw i manipulacji. Celem tej akcji Kremla jest też podważanie wiarygodności profesjonalnych mediów.

"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary

"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary

12 września 2025, 17:50
Konkret24

Niemal milion wyświetleń zyskał anglojęzyczny post pokazujący rzekome ruchy polskich wojsk tuż przed rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad-2025. To kolejny przykład jak dezinformacja podsyca emocje i buduje narrację o eskalacji napięć.

Polskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025

Polskie wojsko "rozgrzewa się"? Manipulacja w związku z Zapad-2025

12 września 2025, 12:28
Konkret24

Internauci i media szeroko komentują słowa wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który stwierdził, że Donald Trump "nie widzi powodów", by izolować Rosję. Niektórzy sugerowali, że słowa te padły w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wyjaśniamy, co dokładnie powiedział Vance.

J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?

J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?

11 września 2025, 16:38
Konkret24

Dysfunkcyjne państwo, podważanie pomocy NATO, straszenie wojną - takie kremlowskie narracje będą sączone Polakom w najbliższych tygodniach. Ich celem wcale nie jest to, byśmy polubili Rosję, tylko byśmy przestali ufać sojusznikom i jeszcze bardziej skłócili się z Ukrainą. Wlatujące do Polski drony i rozpoczynające się manewry rosyjsko-białoruskie nie są tu bez znaczenia.

Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"

Jedna wojna już trwa. Ta o nasze umysły. "Rosja próbuje nowych rzeczy"

11 września 2025, 15:27
Konkret24

Falę komentarzy wzbudziła wypowiedź rzeczniczki resortu spraw wewnętrznych Karoliny Gałeckiej podczas konferencji prasowej. A konkretnie: chodzi o fragment jej wystąpienia, który w mediach społecznościowych zaprezentował właściciel Kanału Zero. Oburzenie wywołał fakt, jak jedno zdanie wykorzystał on do manipulacji.

Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź

Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź

11 września 2025, 17:40
Konkret24

Premier Donald Tusk zapowiedział w Sejmie uruchomienie konsultacji sojuszniczych w NATO na podstawie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Wyjaśniamy, z czym się wiążą te przepisy.

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?

10 września 2025, 11:11
Konkret24

Wpis posła Michała Wosia z PiS o zamianie polskiego napisu na niemiecki wywołał burzę w sieci. Część internautów grzmiała o "germanizacji" Gdańska, inni zarzucali posłowi wprowadzanie w błąd. O co chodzi ze zmianą i kiedy do niej doszło.

"Germanizacja wróciła" w Gdańsku? Burza o napis po niemiecku

"Germanizacja wróciła" w Gdańsku? Burza o napis po niemiecku

9 września 2025, 16:50
Konkret24

Zdjęcia z pogrzebu ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach wzbudzają pytania i komentarze internautów. Chodzi o "rozmiary trumien" - według niektórych są one "zastanawiające", budzą podejrzenia i domysły. Niesłusznie.

Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?  

Pogrzeb w Puźnikach i pytania o rozmiary trumien. "Małe dzieci tam leżą"?  

9 września 2025, 13:43
Konkret24

"Sami Ukraińcy na egzaminie", "nawet jednego Polaka" - utyskuje były kandydat na prezydenta, opowiadając o egzaminach do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Lista przyjętych dowodzi, że mówi nieprawdę. A wyjaśnienie, gdzie on zobaczył "całe sale Ukraińców", jest proste.

Egzaminy do SGH. "Całe sale Ukraińców"? Uczelnia wyjaśnia

Egzaminy do SGH. "Całe sale Ukraińców"? Uczelnia wyjaśnia

9 września 2025, 12:29
Konkret24

Czy przywrócenie przez Polskę kontroli na zachodniej granicy spowodowało, że maleją liczby przekazywanych nam z Niemiec cudzoziemców? Prezentujemy najświeższe statystyki strony polskiej i niemieckiej.

"Proceder trwa nadal"? Ilu migrantów przekazano ostatnio z Niemiec do Polski

"Proceder trwa nadal"? Ilu migrantów przekazano ostatnio z Niemiec do Polski

8 września 2025, 19:21
Konkret24

"Nawet Namibia wytargała od nich odszkodowanie, ale Polakom nic się nie należy" - takie głosy padają w dyskusji na temat reparacji od Niemiec dla Polski za drugą wojnę światową. Europoseł PiS twierdzi, że afrykański kraj dostał już od Niemiec ponad miliard euro. Tylko że to fałsz. Nie jedyny w tej narracji.

"Nawet Namibia wytargała" od Niemiec odszkodowanie? Mamy odpowiedź

"Nawet Namibia wytargała" od Niemiec odszkodowanie? Mamy odpowiedź

8 września 2025, 17:26
Konkret24

Prawo i Sprawiedliwość alarmuje o podwyżce składek ZUS dla przedsiębiorców od 2026 roku. Składki faktycznie mają wzrosnąć, ale mechanizm ich wyliczania nie jest żadną nowością. Działa od lat, a wcześniej korzystała z niego także Zjednoczona Prawica.

"ZUS w górę!" straszy PiS. Według tych samych zasad rośnie od lat

"ZUS w górę!" straszy PiS. Według tych samych zasad rośnie od lat

8 września 2025, 15:41
Konkret24

Widok wygłodzonego skrzypka w Auschwitz, kobiety uratowanej z rzezi wołyńskiej czy pielęgniarki na plaży Omaha porusza. "Historia jak żywa" - myślisz. Tymczasem ktoś przy innym komputerze liczy zyski. Bo w tych obrazach nie chodzi ani o sentyment, ani o historyczną pamięć. Historycy ostrzegają i mówią o metahistorii.

Wyglądają jak żywi. Nigdy nie istnieli. Metahistoria to groźne zjawisko

Wyglądają jak żywi. Nigdy nie istnieli. Metahistoria to groźne zjawisko

6 września 2025, 15:12
TVN24+

Historia osady z epoki odkrytej na szkockich wyspach zaciekawiła wielu internautów. Tym większe oburzenie wywołało jednak zdjęcie, które wcale nie przedstawia tego miejsca. Wyjaśniamy, co pokazuje.

Osada w Szkocji "starsza niż piramidy w Egipcie". Tak, ale coś tu nie pasuje

Osada w Szkocji "starsza niż piramidy w Egipcie". Tak, ale coś tu nie pasuje

7 września 2025, 17:02
Konkret24

Tylko prąd z węgla jest prawdziwy, a ten z wiatru "to gorsze, słabsze elektrony" - przekonuje autor filmu na TikToku. Dowodem według niego jest "niedoprane pranie". Internauci nie dowierzają, a eksperci wyjaśniają.

Z wiatru jest "gorszy prąd"? Nie od tego zależy energia w gniazdku

Z wiatru jest "gorszy prąd"? Nie od tego zależy energia w gniazdku

7 września 2025, 12:43
Konkret24

Włosi finansują ze środków KPO wypłaty reparacji za straty spowodowane przez Niemców w czasie drugiej wojny - taki przekaz pojawił się zaraz po tym, gdy prezydent Nawrocki wrócił do tematu wypłaty reparacji dla Polski. Niektórzy twierdzą nawet, że na te wypłaty dla Włochów składają się Polacy - w ramach unijnych składek. Punktujemy główne trzy kłamstwa tej narracji.

Włosi, reparacje od Niemiec i wypłaty z KPO. "My Polacy to finansujemy"?

Włosi, reparacje od Niemiec i wypłaty z KPO. "My Polacy to finansujemy"?

5 września 2025, 15:23
Konkret24

Czy zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o środkach ochrony roślin spowoduje, że wszyscy będą musieli już od 2026 roku obsługiwać elektroniczny system rejestru? Powstał spór, zapytaliśmy więc Komisję Europejską.

Prezydent zawetował ustawę. Pomógł rolnikom czy nie? Mamy odpowiedź Komisji Europejskiej

Prezydent zawetował ustawę. Pomógł rolnikom czy nie? Mamy odpowiedź Komisji Europejskiej

4 września 2025, 18:53
Konkret24

Członek organizacji paramilitarnej związanej z Grzegorzem Braunem alarmuje w sieci, że rząd Donalda Tuska zakazał policjantom noszenia na mundurach naszywek z polską flagą. Nagranie jest szeroko komentowane Wyjaśniamy, czego jego autor nie wie.

"Tuskoland" zakazał flagi na mundurze? Policja wyjaśnia

"Tuskoland" zakazał flagi na mundurze? Policja wyjaśnia

4 września 2025, 16:06
Konkret24

Po tym, jak w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Tusk pokazał dane o "tym, co zostaje w portfelu każdego dnia", w sieci pojawiły się głosy, że przedstawił stare statystyki. Według europosła PiS Tusk "sam się zaorał", bo przypisał sobie osiągnięcia rządu Zjednoczonej Prawicy. Skąd więc pochodzą liczby zaprezentowane przez premiera?

"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał

"Tusk sam się zaorał"? Jakie dane pokazał

3 września 2025, 16:59
Konkret24