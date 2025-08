Więcej Polaków wraca do kraju? Trend jest widoczny

Polityka migracyjna Polski była jednym z głównych tematów programu "Graffiti" w Polsat News 30 lipca. Jego gość poseł PiS Radosław Fogiel podkreślał wagę racjonalnego podejścia do zarządzania migracją. Mówił o potrzebie zachęcania Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. "To jednak za rządów Prawa i Sprawiedliwości pierwszy raz była - od lat - taka sytuacja, że więcej osób wracało, niż wyjeżdżało" - stwierdził Fogiel.