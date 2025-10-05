FAŁSZ

"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak

5 października 2025, 14:36
Michał IstelZuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?
TVN24
Czy sztuczna inteligencja przechytrzy tę ludzką?TVN24

"Mega inwestycja", "jak oni się będą ewakuować?" - zastanawiali się internauci, którzy za prawdziwy wzięli film pokazujący rzekomo nowy stadion w Arabii Saudyjskiej. Tym razem wiara w możliwości technologiczne tego kraju przegrała jednak ze zdrowym rozsądkiem.

Zainteresowanie internautów wzbudza w ostatnich dniach nagranie wyglądające jak zrobione z lotu ptaka, na którym widzimy wieżowiec ze stadionem piłkarskim na dachu. "Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata w 2034 roku. W Polsce od dziś wchodzi w życie system kaucyjny. Europa to stary trup" - skomentował film internauta, który opublikował go 1 października na platformie X. Ten post w ciągu dwóch dni miał ponad pół miliona wyświetleń.

FAŁSZ
Post z filmem pokazującym boisko piłkarskie na dachu wieżowca wygenerował ponad 600 tys. wyświetleńx.com

Co ciekawe, na początku filmik raczej nie wzbudził kontrowersji - w przeciwieństwie do uwagi na temat systemu kaucyjnego. Wyglądało, jakby sporo internautów uwierzyło w autentyczność nagrania, czyli że w Arabii Saudyjskiej rzeczywiście zbudowano stadion na dachu wysokościowca. Komentowano technikalia. "Jak oni się będą ewakuować?"; "Ale ten pomysł jest chory. Wyobraź sobie panikę gdy na poziomie 350m mecz ogląda kilkadziesiąt tysięcy widzów, a na niższych piętrach wybucha pożar. Jak się ewakuwać?"; "No tak i stadion raz na x lat będzie używany mega inwestycja" - pisali internauci (pisownia postów oryginalna).

Jednak niektórzy wątpili, że ten stadiom faktycznie istnieje. "Nie wierzę. To zdjęcie to nie fejk?"; "łykają jak pelikany a to przecież filmik , prezentacja wygenerowana przez AI"; "AI generuje obrazek stadionu na dachu. Może i jest niepraktycznie, ale za to bez sensu..." - komentowali. Lecz gdy kolejny internauta zapytał: "AI?", inny prostował: "Raczej nie. Dla europejczyka pierwsza myśl to AI".

Dopiero gdy na trzeci dzień od publikacji posta ukazała się pod nim nota społecznościowa, charakter komentarzy się zmienił na kpiący. Bo rzeczywiście stadion na dachu jest tworem sztucznej inteligencji, a nie budowniczych w Arabii Saudyjskiej.

Oficjalna lista stadionów

Gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2034 będzie rzeczywiście Arabia Saudyjska. Mecze mają być rozgrywane na 15 stadionach. 10 z nich to nowe obiekty, a pięć zostanie wyremontowana. Oficjalna lista wraz ze zdjęciami lub wizualizacjami stadionów została przedstawiona we wniosku kraju o organizację mistrzostw. Dostępny jest on na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). I chociaż wiele ze stadionów może wizualnie zachwycać, żaden nie wygląda jak ten z popularnego nagrania.

Mecze w 2034 roku mają być rozgrywane na 15 stadionach. Arabia Saudyjska zaprezentowała ich wizualizacje we wnioskudigitalhub.fifa.com

Neom Stadium w saudyjskim smart city

Nagranie jest szeroko udostępniane w mediach społecznościowych, pochodzi z profilu na TikToku, na którym są też inne filmy zrobione przez AI. W części wpisów, do których jest dołączane, można przeczytać, że to Neom Stadium w The Line, czyli inteligentnym mieście (ang. smart city) w Neom w prowincji Tabuk. Lecz choć we wniosku Arabii Saudyjskiej faktycznie znajdujemy stadion o takiej nazwie, wygląda inaczej. Twórcy wniosku zaznaczyli jednak, że boisko będzie "usytuowane ponad 350 metrów nad ziemią" i ma być "doświadczeniem jak żadne inne".

Tak ma wyglądać rzeczywisty Neom Stadium

Co ważne, ten stadion nie mógł nawet jednak zostać sfilmowany, bo jeszcze nie istnieje. Początek budowy zaplanowano na 2027 rok, a koniec na 2032 rok. Mało tego - nie istnieje także jeszcze smart city, w którym ma się znajdować. Jest to bowiem futurystyczny projekt, który ma być gotowy dopiero w 2045 roku. Tylko jego mała część ma zaistnieć do 2030 roku.

Fakt, że rozpowszechniany w sieci filmik został stworzony za pomocą sztucznej inteligencji, potwierdziliśmy za pomocą AVSRDD, dostępnego w sieci narzędzia do weryfikacji autentyczności wideo i zdjęć. Wskazało ono, że nagranie ze stadionem na dachu to w 100 proc. dzieło sztucznej inteligencji.

Narzędzie AVSRDD wykazało, że popularne nagranie stadionu na dachu to dzieło AI

Autorka/Autor:

Michał IstelZuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Arabia SaudyjskaPiłka nożnaFake NewsAIDezinformacja
